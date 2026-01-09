‘बँक अकाउंट खाली…’, माही विजने घटस्फोट आणि पोटगीवर व्यक्त केला राग, मुलांच्या संगोपनाबाबत सांगितली ‘ही’ गोष्ट

गेल्या काही दिवसांपासून लोकप्रिय टीव्ही जोडी जय भानुशाली आणि माही विज त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी अलीकडेच त्यांचे १४ वर्षांचे वैवाहिक जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सोशल मीडियावर वेगळे होण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे माही विजच्या घटस्फोट आणि पोटगीबद्दल चर्चा सुरू झाली. लोकांनी या जोडप्यावर त्यांचे नाते संपवल्याबद्दल टीकाही केली. तिच्या नवीन व्हीलॉगमध्ये, माहीने घटस्फोट आणि पोटगीबद्दल तिचे मौन सोडले आहे. तिने खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर टीका केली आहे.
तिच्या व्लॉगमध्ये माहीने सांगितले की ती जयपासून वेगळी झाली आहे आणि त्यांचा घटस्फोट झाला आहे. तिने असेही स्पष्ट केले की ते अजूनही चांगले मित्र आहेत. अभिनेत्रीने सांगितले की ते शांतताप्रिय लोक आहेत आणि त्यांना ड्रामा, मारामारी किंवा गोंधळ आवडत नाही. माहीने सांगितले की त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांना वाटले की वेगळे होणेच चांगले.
यानंतर, माही विजने टीकेला उत्तर देताना म्हटले की ती कमेंट्समध्ये जास्त वाचत आहे. अनेकांनी विचारले की तिने मुले का दत्तक घेतली किंवा तिला मूल का झाले. अभिनेत्रीने यावर उत्तर देताना म्हटले की तिचे बँक खाते रिकामे झालेले नाही. तो मुलांना पाहू शकतो आणि जय पळून गेला किंवा त्याच्याकडे काहीही नाही असे नाही. तिन्ही मुले नेहमीप्रमाणेच जगतील. तिने मुलांसाठी हे एक चांगले उदाहरण म्हटले, असे म्हटले की याचा अर्थ गोंधळ निर्माण करणे किंवा एकमेकांना न्यायालयात खेचणे असा नाही. तिला विश्वास आहे की तिची मुले तिचा आणि जयचा आदर करतील. तिच्या पालकांनी त्यांचे लग्न लांबवण्याचा निर्णय न घेण्याचा आणि ते आदराने वेगळे झाले हे ते स्वीकारतील. माहीने असेही स्पष्ट केले की ती आणि जय नेहमीच मित्र राहतील. ते सर्व मुलांना एकत्र वाढवतील आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाटून घेतील. माही म्हणाली की असे नाही की मुले रस्त्यावर अचानक अनाथ झाली आहेत. तसे अजिबात नाही.
