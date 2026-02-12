Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

रणवीर सिंगचा "धुरंधर" या चित्रपटाने जगभरात ₹१,३०० कोटींचा आकडा ओलांडला आहे आणि आता तो ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाला १० दिवसांत प्रचंड व्ह्यूज मिळाले आहेत.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:51 PM
  • 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज
  • 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट
  • थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व
मोठ्या प्रमाणात नाट्यप्रवासानंतर, बॉलीवूड स्पाय ॲक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने ३० जानेवारी २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर तेलुगु आणि तमिळ ऑडिओ पर्यायांसह ओटीटी पदार्पण केले आहे. नेटफ्लिक्सच्या टॉप १० ग्लोबल चार्ट्सनुसार, या चित्रपटाला रिलीजच्या पहिल्या तीन दिवसांत ७.६ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आणि नेटफ्लिक्सच्या इंग्रजी-नसलेल्या चित्रपटांच्या श्रेणीत चित्रपट पहिल्या क्रमांकावर पोहचला आहे.

स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, चित्रपटाचा अभिनय प्रभावी आहे. १० दिवसांत त्याला एकूण १५.८ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत, त्यापैकी ८.२ दशलक्ष व्ह्यूज गेल्या आठवड्यात (२-८ फेब्रुवारी २०२६) आले आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर या चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे आणि प्लॅटफॉर्मच्या आकडेवारीनुसार, तो सध्या ११ देशांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंडिंग करत आहे.

महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवर शिवतत्त्वाची दिव्य अनुभूती; प्रकटणार बारा ज्योतिर्लिंगे

‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ रिलीज डेट

दरम्यान, चित्रपटाचा सिक्वेल जाहीर करण्यात आला आहे आणि तो २६ मार्च २०२६ रोजी भारतातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ असे शीर्षक असलेला हा थ्रिलर चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग पुन्हा मुख्य भूमिका आहे आणि आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट बनवण्यात आला आहे. प्रेक्षक चित्रपटाबद्दल खूप उत्साहित आहेत आणि लवकरच या चित्रपटाचे प्रमोशन सुरू होणार असल्याचे समजले आहे.

नेटफ्लिक्स चार्टमध्ये पहिल्या स्थानावर चित्रपट

नेटफ्लिक्सच्या टुडम वीकली चार्टवर (२६ जानेवारी-१ फेब्रुवारी) ला ७.६ दशलक्ष व्ह्यूजसह “धुरंधर” हा चित्रपट इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर चित्रपटांमध्ये जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांकावर आहे. चार्टवरून असे दिसून येते की नेटफ्लिक्सच्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये टॉप १० चित्रपटांच्या यादीत हा चित्रपट प्रथम क्रमांकावर आहे. हा चित्रपट दक्षिण आशियामध्येही धमाकेदार कामगिरी करत आहे, बांगलादेश आणि श्रीलंका सारख्या बाजारपेठांमध्ये अव्वल स्थानावर आहे.

प्रियंका चोप्रा बनणार ‘Bond Girl’? कास्टिंगबाबत दिला मोठा इशारा; चाहत्यांमध्ये उत्साह

“धुरंधर” पाकिस्तानमध्येही धमाकेदार कामगिरी

पाकिस्तानात या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी अतिरिक्त पैशांची आवश्यकता आहे कारण गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानी चित्रपटगृहांमध्ये भारतीय चित्रपट प्रदर्शित झालेले नाहीत. अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, कारण दोन्ही देशांनी एकमेकांचे चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यापासून रोखले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पाकिस्तानमधील भारतीय गुप्तचर कारवायांवर आधारित चित्रपट आता नेटफ्लिक्सद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहे.

