‘सगळी भीती आणि दुःख संपले आहे…’, गोविंदा आता लवकरच करणार Comeback; म्हणाला ‘हिरो नंबर वन येत आहे..’

अभिनेता गोविंदा गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रपटांपासून दूर आहे. चाहते त्याला पडद्यावर पाहण्यास उत्सुक आहेत. आता, सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटात गोविंदाने कॅमिओ साकारल्याच्या बातम्या पसरत आहेत. गोविंदाने अलीकडेच एका कार्यक्रमात यावर प्रतिक्रिया दिली आणि तो लवकरच पुनरागमन करणार असल्याचे उघड केले. अभिनेता आता नक्की काय म्हणाला आहे जाणून घेऊयात.
गोविंदाची पुनरागमनावर प्रतिक्रिया
गोविंदाने “जय श्री राम” चा जयघोष केला. त्यानंतर, तो त्याच्या पुनरागमनाबद्दल बोलताना दिसला आहे. अभिनेता गोविंदा म्हणाला, “मी तुम्हाला असे काही सांगणार आहे जे मी यापूर्वी कधीही सांगितले नव्हते. माझ्यातील भीती आणि दुःख सगळं आता संपले आहे. आणि आता तुमचा हिरो, जो हिरोपासून हिरो नंबर वन बनला आहे, तो पुन्हा येत आहे. तर तुमचे माझ्यावरचे प्रेम असेच ठेवा.”
#govinda The fear is gone from my heart now.
Govinda openly said Jai Shri Ram and Jai Bajrang Bali, and it feels powerful to hear this from a hero who once ruled Bollywood.
Govinda didn't become Hero No.1 because of luckhe made himself one. At his peak, even the biggest stars…
गोविंदा पुढे म्हणाला, “मी तुमच्या सेवेत आहे. मी तोच गोविंदा आहे जो गरिबीतून आला आहे. माझ्याकडे कधीही कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नव्हते; फक्त देव आणि माझ्या पालकांच्या आशीर्वादाने मला गोविंदपासून हिरो नंबर वन बनवले. तुमच्या प्रेमाने हे घडवून आणले आहे. तो गोविंदा परत येत आहे. हनुमान मला आशीर्वाद देवो.” यानंतर गोविंदाने भजनही गायले. नंतर तो त्याच्या चाहत्यांना भेटला आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले.
गोविंद त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत
बॉलीवूड अभिनेता गोविंदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असलेला अभिनेता आहे. काही काळापूर्वी गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. परंतु, सुनीता यांनी स्वतः या वृत्तांचे खंडन केले. गोविंदाचे एका अभिनेत्रीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. सुनीता आहुजा यांनीही या वृत्तांचे खंडन केले आणि म्हटले की गोविंदाचे कोणत्याही अभिनेत्रीसोबत प्रेमसंबंध नाही. अभिनेत्री अशा घाणेरड्या गोष्टी करत नाहीत.