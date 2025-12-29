Dharmendra Last Movie: वडिलांचा शेवटचा चित्रपट पाहून Bobby Deol झाला भावूक; Video इंटरनेटवर Viral

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्र आता आपल्यात नाहीत, २४ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले. काही लोक अजूनही या ‘ही-मॅन’च्या निधनाचे दुःख व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट इक्कीस पाहून अभिनेता बॉबी देओलला अश्रू अनावर झाले असून सध्या त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेने त्याच्या वडिलांचा शेवटचा चित्रपट “इक्कीस” पाहिला आणि तो पाहिल्यानंतर तो भावूक झाला. या घटनेचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
खरंतर, बॉबी देओलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये बॉबी देओल पापाराझींच्या कॅमेऱ्यांसमोर पोज देताना आणि हात हलवून निरोप घेताना दिसत आहे. त्याने हात जोडून लोकांचे आभार मानले. तो त्याच्या गाडीत चढताच अश्रू पुसताना दिसत आहे.
बॉबी देखील त्याचे दुःख लपवत त्याचा हात चेहऱ्यावर धरून असल्याचे दिसून येते. सोशल मीडियावर आलेला हा व्हिडिओ “इक्कीस” चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर घेण्यात आला होता. वडिलांचा शेवटचा चित्रपट पाहून परतताना बॉबी अत्यंत भावनिक झाला. हा व्हिडिओ त्यावेळचा असल्याचे दिसून येते.
या व्हायरल व्हिडिओमध्ये केवळ बॉबी देओलच नाही तर त्याची पत्नी तान्या देओल आणि मुलगा आर्यमन देओल देखील मागच्या सीटवर बसलेले दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये बॉबी गाडीच्या पुढच्या सीटवर बसला आहे. सोशल मीडियावर या व्हायरल व्हिडिओवर युजर्सही प्रतिक्रिया देत आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की धर्मेंद्रचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट, “इक्कीस” मूळतः २५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता तो १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रत्येकजण चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा २१ वर्षीय शूर आणि टँक मास्टर सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपालची भूमिका साकारत आहे.
जयदीप अहलावत आणि अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया देखील या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारत आहेत. या चित्रपटात देशभक्ती आणि भारतीय सैनिकाच्या आत्म्याचे चित्रण करण्यात आले आहे. श्रीराम राघवन दिग्दर्शित या चित्रपटाचे चित्रीकरण मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात करण्यात आले आहे. ट्रेलरमध्ये दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या “पिंड अपने नु जवान” या कवितेचे देखील सुंदर चित्रण करण्यात आले आहे.