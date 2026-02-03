Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

‘मिर्झापूर: द फिल्म’ चित्रपट आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. अशातच चित्रपटाच्या शूटिंगच्या शेवटच्या दिवशी अभिनेता अली फजल भावुक होताना दिसला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बहुप्रतीक्षित ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ने अखेर आपल्या शूटिंगचा शेवटचा टप्पा पूर्ण केला आहे. भारतातील सर्वात गाजलेल्या क्राइम फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या ‘मिर्झापूर’च्या प्रवासातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण मानला जात आहे. लोकप्रिय वेब सिरीजवर आधारित हा चित्रपट 2026 मध्ये मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार असून, मिर्झापूरच्या अंधाऱ्या आणि धक्कादायक विश्वाला यावेळी अधिक भव्य आणि सिनेमॅटिक स्वरूप मिळणार आहे. हा चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांना नक्कीच मज्जा येणार आहे.

शूटिंग संपताच, गुड्डू पंडित उर्फ गुड्डू भैय्या ही लक्षवेधी भूमिका साकारणारा अभिनेता अली फजल भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सेटवरील काही खास पडद्यामागील क्षण शेअर करत अभिनेत्याने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट लिहिली. या प्रवासाबद्दल बोलताना अली फजल म्हणाला, “हा प्रवास खूप दीर्घ आणि तीव्र होता. थोडं प्रेम, थोडी नफरत आणि असंख्य आठवणी घेऊन ‘मिर्झापूर: द फिल्म’चं अंतिम शेड्यूल पूर्ण झालं आहे.”

या पोस्टमध्ये त्यांनी संपूर्ण कास्ट आणि क्रूचे मनापासून आभार मानले. त्यांच्या मेहनत, समर्पण आणि टीमवर्कचं कौतुक करत अली फजल याने या चित्रपटाला “एक मास्टरपीस” असं संबोधलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, “कॅमेरा आमच्यावर असताना आम्ही आमचं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला आणि संपूर्ण मिर्झापूर टीमने आपापल्या भूमिकांशी प्रामाणिक राहून काम केलं, याचा मला अभिमान आहे.”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

जबरदस्त भूमिका, खतरनाक कथा आणि वास्तववादी सादरीकरणामुळे ‘मिर्झापूर’ने गेल्या काही वर्षांत प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. आता हीच कथा मोठ्या पडद्यावर येत असल्याने चाहत्यांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे ओरमॅक्स सिनेमॅटिक्सच्या सर्वाधिक प्रतिक्षित हिंदी चित्रपटांच्या यादीतही ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ने आपलं स्थान पटकावलं आहे. आयकॉनिक पात्र मुन्ना भैय्याच्या पुनरागमनासाठी चाहते विशेष उत्सुक असल्याचंही दिसून येत आहे.

पुनीत कृष्णा निर्मित आणि गुरमीत सिंग दिग्दर्शित ‘मिर्झापूर: द फिल्म’मध्ये पंकज त्रिपाठी (कालीन भैय्या), अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदु (मुन्ना त्रिपाठी) यांच्यासह अभिषेक बॅनर्जी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर आठ आठवड्यांनी हा चित्रपट भारतासह २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम मेंबर्ससाठी स्ट्रीमिंगवर उपलब्ध होणार आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 03:47 PM

