‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

शूटिंग संपताच, गुड्डू पंडित उर्फ गुड्डू भैय्या ही लक्षवेधी भूमिका साकारणारा अभिनेता अली फजल भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सेटवरील काही खास पडद्यामागील क्षण शेअर करत अभिनेत्याने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट लिहिली. या प्रवासाबद्दल बोलताना अली फजल म्हणाला, “हा प्रवास खूप दीर्घ आणि तीव्र होता. थोडं प्रेम, थोडी नफरत आणि असंख्य आठवणी घेऊन ‘मिर्झापूर: द फिल्म’चं अंतिम शेड्यूल पूर्ण झालं आहे.”
या पोस्टमध्ये त्यांनी संपूर्ण कास्ट आणि क्रूचे मनापासून आभार मानले. त्यांच्या मेहनत, समर्पण आणि टीमवर्कचं कौतुक करत अली फजल याने या चित्रपटाला “एक मास्टरपीस” असं संबोधलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, “कॅमेरा आमच्यावर असताना आम्ही आमचं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला आणि संपूर्ण मिर्झापूर टीमने आपापल्या भूमिकांशी प्रामाणिक राहून काम केलं, याचा मला अभिमान आहे.”
जबरदस्त भूमिका, खतरनाक कथा आणि वास्तववादी सादरीकरणामुळे ‘मिर्झापूर’ने गेल्या काही वर्षांत प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. आता हीच कथा मोठ्या पडद्यावर येत असल्याने चाहत्यांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे ओरमॅक्स सिनेमॅटिक्सच्या सर्वाधिक प्रतिक्षित हिंदी चित्रपटांच्या यादीतही ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ने आपलं स्थान पटकावलं आहे. आयकॉनिक पात्र मुन्ना भैय्याच्या पुनरागमनासाठी चाहते विशेष उत्सुक असल्याचंही दिसून येत आहे.
पुनीत कृष्णा निर्मित आणि गुरमीत सिंग दिग्दर्शित ‘मिर्झापूर: द फिल्म’मध्ये पंकज त्रिपाठी (कालीन भैय्या), अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदु (मुन्ना त्रिपाठी) यांच्यासह अभिषेक बॅनर्जी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर आठ आठवड्यांनी हा चित्रपट भारतासह २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम मेंबर्ससाठी स्ट्रीमिंगवर उपलब्ध होणार आहे.