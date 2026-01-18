शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री शेफाली जरीवालाचे गेल्या वर्षी (२०२५) वयाच्या ४२ व्या वर्षी निधन झाले. तिच्या अचानक निधनामुळे केवळ तिच्या कुटुंबालाच नव्हे तर तिच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला. सुरुवातीला, तिच्या चाहत्यांना विश्वासच बसत नव्हता की शेफाली जरीवालाने या जगाचा निरोप घेत आहे. खरं तर, आजही लोक शेफाली या जगात नाही यावर विश्वास ठेवण्यास कचरतात. तिचा पती पराग त्यागी अजूनही पत्नीच्या मृत्यूच्या दुःखातून सावरलेले नाही. पती पराग त्यागीने अलिकडेच एक पॉडकास्ट यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहे.
पराग त्यागीला त्याच्या पत्नीचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. जणू काही त्याने शेफालीच्या स्मृतीसाठी आपले जीवन समर्पित केले आहे. खरं तर, पराग त्यागीने त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूबाबत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. पराग म्हणतो की शेफालीवर काळी जादू करण्यात आली होती आणि तो यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवतो. खरं तर, पराग त्यागीने पारस छाब्राच्या पॉडकास्टवर हे विधान केले.
पॉडकास्टमध्ये पराग म्हणाला, “मला माहित आहे, यार. बरेच लोक या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नाहीत, पण मला माहित आहे, मला विश्वास आहे की हे कोणीतरी केले आहे.” पराग पुढे म्हणाला, “मी हे सांगू शकत नाही की हे कोणी केले, पण कोणीतरी केले. कारण मला काहीतरी चूक आहे असे वाटते.” पराग त्याच्या पत्नीची आठवण करून खूप भावनिक होतो. जेव्हा पारस छाब्रा परागला विचारतो की तो भविष्यात लग्न करेल का, तेव्हा पराग उत्तर देतो, “मी याबद्दल विचार केलेला नाही कारण ती (शोफाली) माझ्या हृदयात आहे आणि मी तिच्यासोबत शारीरिकरित्या आहे, म्हणून त्या मुलीमध्ये काहीही चूक नाही.”
