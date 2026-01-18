Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

अवतार 3 या चित्रपटाने चित्रपटगृहात जोरदार कमाई केल्यानंतर तो आता ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:45 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

जेम्स कॅमेरॉन यांच्या विज्ञान-कथा चित्रपट “अवतार: फायर अँड अ‍ॅशेस” ने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर ११,२०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. तो १९ डिसेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला असून ओटीटीची अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी आहे.

जेम्स कॅमेरॉन दिग्दर्शित “अवतार ३” ला जगभरातील प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाले. जगभरात या चित्रपटाने ११,२०० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.भारतात, सर्व भाषांमध्ये या चित्रपटाने १७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. आता, चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर, तो लवकरच तुम्हाला घर बसल्या पाहता येणार आहे. वृत्तानुसार, तो भारतात JioHotstar वर ऑनलाइन स्ट्रीम होईल. निर्मात्यांनी अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. तो एप्रिल ते जून दरम्यान स्ट्रीम होईल.

जेम्स कॅमेरॉन यांनी आधीच अवतार ४ आणि अवतार ५ ची घोषणा केली आहे, जे २०२९ आणि २०३१ मध्ये प्रदर्शित होतील.

”मी माफ करणार नाही..”, गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नीचा खुलासा, सुनीता आहुजा म्हणाल्या, ”पैसे संपतील तेव्हा..”

जेम्सने १९८२ मध्ये ‘पिरान्हा II: द स्पॉनिंग’ बनवले. त्यानंतर त्यांनी १९८४ मध्ये ‘द टर्मिनेटर’, १९८६ मध्ये ‘एलियन्स’, १९८९ मध्ये ‘द अ‍ॅबिस’, १९९१ मध्ये ‘टर्मिनेटर २’, १९९४ मध्ये ‘ट्रू लाईज’, १९९७ मध्ये ‘टायटॅनिक’, २००९ मध्ये ‘अवतार’ बनवले. २०२२ मध्ये ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’, २०२५ मध्ये ‘अवतार: फायर अँड अॅश’. जेम्सच्या ‘टर्मिनेटर’ आणि ‘अवतार’ या चित्रपटांचे आजपर्यंत कौतुक होत आहे. या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवरही भरपूर कमाई केली.

वडीलांनी मारहाण केली, अंगावर वळ उमटले त्याच अवस्थेत मालिकेचा प्रोमो केला शुट; ‘या’ मराठी अभिनेत्रीने सांगितला ‘तो’ किस्सा

Web Title: Avatar 3 premieres on ott when and where can you watch the 11200 crore film find out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”
1

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा
2

‘शुभ श्रावणी’चा नवा प्रवास; शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळल्या सर्व अफवा, केली मोठी घोषणा

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा
3

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…
4

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही या आठवड्याचे खरे..”, प्रभू शेळकेच्या कामगिरीवर रितेश भाऊची शाबासकी, म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 05:45 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Jan 18, 2026 | 05:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Jan 18, 2026 | 05:34 PM
Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 05:33 PM
जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

Jan 18, 2026 | 05:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM