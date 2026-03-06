Salman Khan on Kabir Bedi : सलमानने सांगितलं “भारताचे ओरिजिनल टायगर” कोण? इतिहास ५० वर्षांपूर्वीचा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सुपरस्टार Salman Khan यांनी ज्येष्ठ अभिनेते Kabir Bedi यांचे सोशल मीडियावर खास कौतुक करत त्यांना “भारताचे ओरिजिनल टायगर” असे संबोधले.

Mar 06, 2026
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार Salman Khan ने अलीकडेच ज्येष्ठ अभिनेते Kabir Bedi यांचे सोशल मीडियावर खास कौतुक केले. जवळपास पाच दशकांपूर्वी त्यांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीची आठवण करून देत सलमान खानने त्यांना “भारताचे ओरिजिनल टायगर” असे संबोधले. या कौतुकामुळे पुन्हा एकदा कबीर बेदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची चर्चा रंगू लागली आहे.

सलमान खानने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमधून १९७६ मधील लोकप्रिय टीव्ही मालिका Sandokan ची आठवण काढली. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय टेलिव्हिजन मालिकेत मुख्य भूमिका करणारे ते पहिल्या भारतीय अभिनेत्यांपैकी एक होते. या मालिकेमुळे कबीर बेदी यांना जागतिक पातळीवर मोठी ओळख मिळाली. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील देखणेपणा आणि रहस्यमय शैलीमुळे त्या काळात ते जगभरातील प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाले होते.

इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये सलमान खानने लिहिले की, “सैंडोकन… ५० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय टीव्ही शो करणारे पहिले भारतीय. नेहमीप्रमाणेच देखणे आणि रहस्यमय व्यक्तिमत्त्व… केवळ मलेशियाचाच नाही तर भारताचाही ओरिजिनल टायगर.” त्याचबरोबर त्यांनी कबीर बेदी यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करत प्रत्येकाने त्यांच्यासारखे मजबूत व्यक्तिमत्त्व घडवावे, अशी शुभेच्छाही दिल्या.

दरम्यान, सैंडोकन या मालिकेचे नवे रूपांतरही लवकरच प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. या नव्या आवृत्तीत मुख्य भूमिका तुर्की अभिनेता Can Yaman साकारणार आहे. या संदर्भातही सलमान खानने त्याला शुभेच्छा देत, या ऐतिहासिक भूमिकेचा मोठा वारसा असल्याचे नमूद केले. “नवीन सैंडोकनसमोर मोठी जबाबदारी आहे,” असे म्हणत त्यांनी या मालिकेबद्दल आपली उत्सुकताही व्यक्त केली.

कामाबद्दल बोलायचे झाले तर सलमान खानच्या आगामी Battle of Galwan या चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या चित्रपटातील ‘मैं हूं’ हे पहिले गाणे व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी प्रदर्शित झाले असून त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. दमदार संगीत आणि जोशपूर्ण शैलीमुळे हे गाणे चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.

‘बॅटल ऑफ गलवान’ हा चित्रपट Salman Khan Films या बॅनरखाली तयार होत असून दिग्दर्शनाची जबाबदारी Apoorva Lakhia यांनी सांभाळली आहे. शौर्य, त्याग आणि जिद्दीची कथा मांडणाऱ्या या चित्रपटात अभिनेत्री Chitrangada Singh महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे या चित्रपटाकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

