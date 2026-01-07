Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Bmc Election 2026 Daisy Shah Slams Election Campaigners After Fire Breaks Out Near Her Mumbai Home

निवडणूक प्रचारकांनी फोडले फटाके, Daisy Shah च्या घराजवळ लागली आग; संतप्त अभिनेत्रीने सुनावले खडेबोल

अभिनेत्री डेझी शाहच्या घराजवळ आग लागल्याचे समजले आहे. त्यावेळी ती तिच्या कुत्र्याला फिरायला घेऊन जात होती. ही घटना आणि त्यामुळे झालेला गोंधळ पाहून अभिनेत्रीने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:09 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • निवडणूक प्रचारकांनी फोडले फटाके
  • अभिनेत्रीच्या घराजवळ लागली आग
  • संतप्त अभिनेत्रीने सुनावले खडेबोल
 

अभिनेत्री डेझी शाहच्या घराजवळ आग लागली, ज्यामुळे ती खूप अस्वस्थ झाली. आणि तिने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला ज्यामध्ये तिने तिची नाराजी आणि राग व्यक्त केला आहे. अभिनेत्रीच्या घराजवळ लागलेली आग ही बीएमसी निवडणुकीदरम्यान पेटवलेल्या फटाक्यांमुळे लागली. निवडणूक प्रचारादरम्यान फटाके पेटवले गेले. या फटाक्यांच्या ठिणग्यांमुळे आग पेटली. ही घटना घडली तेव्हा डेझी तिच्या कुत्र्याला फिरवत होती. इमारतीतून ज्वाला उठताना पाहून तिने घटनेचे चित्रीकरण केले आणि बेजबाबदार वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आगी लागल्यानंतर पळून गेले निवडणूक प्रचारक

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये डेझी शाहने अशा वर्तनाचा निषेध केला आहे, ज्यामुळे लोकांचे नुकसान झाले आहे. तिने असेही स्पष्ट केले की घटनेनंतर जाळपोळ करणारे घटनास्थळावरून पळून गेले आणि रहिवाशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहे. व्हिडिओ ऑनलाइन शेअर करताना डेझी शाहने या घटनेसाठी निवडणूक प्रचार पथकांना जबाबदार धरणारी एक लांबलचक नोट देखील लिहिली आहे. ती म्हणाली, “माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही, परंतु जेव्हा तुम्ही तुमच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यासाठी पथके नियुक्त करता तेव्हा कृपया त्यांच्याकडे काही सामान्य ज्ञान असल्याची गरज आहे.”

‘जन नायकन’ चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून मिळाले नाही प्रमाणपत्र, मद्रास HC प्रदर्शनाच्या २ दिवस आधी घेणार निर्णय

सार्वजनिक सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक

अभिनेत्री पुढे म्हणाली की, सुदैवाने, तिच्या बांधकाम समितीने या प्रचारकांना घरोघरी जाण्याची परवानगी नाकारली होती. निवासी इमारतींजवळ फटाक्यांच्या बेपर्वा वापराबद्दल बोलताना, डेझी शाह म्हणाली की घरांजवळ फटाके फोडणे हा “योग्य मार्ग नाही” आणि लोकांचे नुकसान होईल असे करू नये. लागलेली लाग दाखवत ती पुढे म्हणाली, “ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, ती मूर्ख लोकांमुळे घडली आहे. जबाबदारी घ्या, आता पुरे झाले.” तिने लोकांवर सार्वजनिक सुरक्षेबद्दल निष्काळजीपणाचा आरोप केला. अभिनेत्रीचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, आणि चाहते त्यावर भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.

 

 

डेझी शाहने तिच्या विधानाचे स्पष्टीकरण दिले

एनडीटीव्हीशी झालेल्या संभाषणात डेझी शाहने या प्रकरणावर तिची भूमिका स्पष्ट केली, ती म्हणाली, “मला जे म्हणायचे होते ते मी आधीच सांगितले आहे. माझा कोणताही राजकीय अजेंडा नाही आणि मी ते कोणावरही लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. प्रत्यक्षात काय घडले ते मी फक्त सांगितले.”

अखेर श्रद्धा कपूरने लग्नाबाबत सोडले मौन! वयाच्या ३८ व्या वर्षी राहुल मोदीच्या कुटुंबाची होणार सून

डेझी शाहचा चित्रपट उद्योगातील प्रवास

डेझी शाहने गणेश आचार्य यांच्या सहाय्यक नृत्यदिग्दर्शक म्हणून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिने २०११ च्या कन्नड चित्रपट भद्रमधून मुख्य अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले. २०१४ मध्ये सलमान खानसोबत जय हो चित्रपटामध्ये दिसली. तिला बॉलीवूडमध्ये मोठा ब्रेक मिळाला. गेल्या काही वर्षांत, ती चित्रपटांमध्ये आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करत आहे. डेझी शाह शेवटची २०२३ च्या मिस्ट्री ऑफ द टॅटू चित्रपटात दिसली होती आणि नंतर २०२४ च्या वेब सिरीज रेड रूममध्ये दिसली आहे.

Web Title: Bmc election 2026 daisy shah slams election campaigners after fire breaks out near her mumbai home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 10:09 AM

