System मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 च्या यामी गौतमपर्यंत; चित्रपट गाजवणाऱ्या 5 दमदार महिला वकील!

Powerful On Screen Women Lawyers : स्क्रीनवर अभिनेत्री जेव्हा वकील आणि अॅडव्होकेटसारख्या दमदार भूमिकांमध्ये दिसतात, तेव्हा प्रेक्षकांसाठी ते एखाद्या ट्रीटपेक्षा कमी नसते. आपल्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि प्रभावी अभिनयामुळे या भूमिका दीर्घकाळ प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. गेल्या काही वर्षांत ऑन-स्क्रीन महिला वकिलांच्या भूमिका सर्वात प्रभावशाली पात्रांपैकी एक ठरल्या आहेत. प्राइम व्हिडिओवरील अलीकडील कोर्टरूम ड्रामा सिस्टम, ज्यामध्ये सोनाक्षी सिन्हा आणि ज्योतिका मुख्य भूमिकेत दिसल्या, त्याच्या मोठ्या यशामुळे हा ट्रेंड पुन्हा चर्चेत आला आहे. चला पाहूया चित्रपट आणि मालिकांमधील काही सर्वात दमदार महिला वकिलांच्या भूमिका सिस्टम मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 मधील यामी गौतमपर्यंत ज्यांनी कोर्टरूम ड्रामाला नवी ओळख दिली. चला तर मग पाहूयात त्या दमदार अभिनेत्रींची लिस्ट!
Aakhri Sawal मधून निखिल नंदा यांनी रचला इतिहास! The Kerala Story, Dhurandhar सारख्या निर्भीड चित्रपटांच्या मालिकेत स्थान
प्राइम व्हिडिओच्या अलीकडील हिट सिस्टममध्ये सोनाक्षी सिन्हाने पब्लिक प्रॉसिक्युटर नेहा राजवंशची भूमिका साकारली आहे, जी एक प्रतिभावान आणि महत्त्वाकांक्षी सरकारी वकील आहे. ती आपल्या विशेषाधिकारप्राप्त पार्श्वभूमी आणि “नेपो बेबी” टॅगच्या ओझ्याशी संघर्ष करताना दिसते. तिच्या वडिलांनी तिला त्यांच्या लॉ फर्ममध्ये पार्टनरशिप मिळवण्यासाठी सलग 10 खटले जिंकण्याचे आव्हान दिलेले असते. सोनाक्षीच्या अभिनयाचे प्रचंड कौतुक झाले, कारण तिने नेहाच्या संघर्षाला, पितृसत्तेविरुद्धच्या लढ्याला, व्यावसायिक दबावाला आणि आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला अत्यंत प्रभावीपणे पडद्यावर साकारले.
कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 375 मध्ये ऋचा चड्ढाने अॅडव्होकेट हीरल गांधीची भूमिका साकारली, जी पीडितेच्या बाजूने केस लढताना दिसते. ती आपल्या स्वतःच्या मेंटरविरुद्ध कठीण कायदेशीर लढा देताना दिसते. तिच्या दमदार आणि निर्भीड अभिनयाचे प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केले. तिची भूमिका विशेषतः तिच्या तीव्रतेसाठी आणि प्रभावासाठी चर्चेत राहिली.
तापसी पन्नूने अस्सीमध्ये अॅडव्होकेट रावी भाटकलची भूमिका साकारली, जी आपल्या जिद्दी आणि ठाम भूमिकेसाठी ओळखली जाते. ती आपल्या जवळच्या मैत्रिणीसाठी, जी एका क्रूर हल्ल्याची बळी ठरते, न्यायासाठी कायदेशीर लढा देते. तापसीच्या अभिनयात नियंत्रित संताप आणि भावनिक खोली दोन्ही दिसून आली, जिथे ती कमकुवत न्यायव्यवस्थेविरुद्ध लढताना दिसते.
OMG 2मध्ये यामी गौतमने अॅडव्होकेट कामिनी महेश्वरीची भूमिका साकारली, जी पंकज त्रिपाठी यांच्या पात्राविरोधात डिफेन्स काउन्सल म्हणून दिसते. तिने कोर्टरूममध्ये आपल्या धारदार आणि आत्मविश्वासपूर्ण युक्तिवादांनी दमदार उपस्थिती नोंदवली. तिच्या बुद्धिमत्ता, तीव्रता आणि मजबूत स्क्रीन प्रेझेन्ससाठी तिच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले.
Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे