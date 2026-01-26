Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बॉलिवूडमध्ये नवीन चेहरा, या चित्रपटातून गोविंदाचा मुलगा करणार पदार्पण, शूटिंग सुरू; चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

Govinda Son Debut: या चित्रपटातून साजिद खान गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचा मुलगा यशवर्धन आहुजा याला लाँच करत आहे. यशवर्धन मुख्य भूमिकेत असेल

Updated On: Jan 26, 2026 | 04:32 PM
प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्दर्शक साजिद खान बऱ्याच काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहे. तो आता एक नवीन चित्रपट सुरू करत आहे, ज्याचे शूटिंग आधीच सुरू झाले आहे. साजिद खान विनोदी चित्रपट बनवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, परंतु यावेळी तो काहीतरी वेगळे करत आहे. वृत्तानुसार, साजिद खानचा “हंड्रेड” हा चित्रपट हॉरर शैलीत पदार्पण करतो. हा चित्रपट त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट मानला जातो.

या चित्रपटातून साजिद खान गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचा मुलगा यशवर्धन आहुजा याला लाँच करत आहे. यशवर्धन मुख्य भूमिकेत असेल. साजिद खानच्या या चित्रपटात नितांशी गोयल देखील आहे, ज्याने “मिसिंग लेडीज” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. हे पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे. त्यांची जोडी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकते का हे पाहणे मनोरंजक असेल.

१८ वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर हे दोन सुपरस्टार एकत्र झळकणार, करण जोहरने शेअर केला ‘Patriot’ चा नवा लूक, रिलीज डेट जाहीर

साजिद खानच्या “हंड्रेड” चित्रपटाचे चित्रीकरण नुकतेच सुरू झाले आहे. बॉलिवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, चित्रपटाचे चित्रीकरण २३ जानेवारी रोजी सुरू झाले. चित्रपटाचे पहिले चित्रीकरण मुंबईतील फिल्म सिटीमध्ये नियोजित होते. चित्रपटाची सुरुवात सकारात्मक वातावरणात व्हावी म्हणून निर्मात्यांनी चित्रीकरण सुरू करण्यासाठी बसंत पंचमीची निवड केली. साजिद खानच्या “हंड्रेड” चित्रपटाची निर्मिती गिल्टी बाय असोसिएशन मीडिया करत आहे. शिवाय, एकता कपूरची बालाजी टेलिफिल्म्स देखील चित्रपटाला पाठिंबा देत आहे. तथापि, चित्रीकरणादरम्यान, साजिद खानच्या पायाला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागली अशी बातमी समोर आली.

प्रसिद्ध मराठमोळा इन्फ्लुएन्सर Prathmesh Kadam याचे निधन; आईचेही लाखो चाहते, मायलेकाच्या जोडीने मिळवली प्रसिद्धी

Jan 26, 2026 | 04:32 PM

Jan 26, 2026 | 04:32 PM
