Mumbai-Pune Expressway Megablock : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर दोन दिवस मेगाब्लॉक; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

Mumbai-Pune Expressway Mega block : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरून (एक्स्प्रेस वे) पुलाच्या दुरुस्ती व रंगकामाच्या कामासाठी 23 आणि 24 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत मेगाब्लॉक आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:52 PM
Mumbai-Pune Expressway Megablock marathi news on April 23 and 24 2026

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर २३ आणि २४ एप्रिल २०२६ रोजी 'मेगाब्लॉक'असणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Mumbai-Pune Expressway Megablock : वडगाव मावळ : सतिश गाडे : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरून (एक्स्प्रेस वे) प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. पुलाच्या दुरुस्ती व रंगकामाच्या कामासाठी 23 आणि 24 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत प्रत्येकी तीन तासांचा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत संबंधित दिशेची वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडून देण्यात आली आहे.

MSRDC च्या माहितीनुसार, 23 एप्रिल रोजी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. त्यानंतर 24 एप्रिल रोजी त्याच वेळेत पुण्याकडे येणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. डोंगरगाव/कुसगाव (कि.मी. 58/500) येथील पुलावर दुरुस्ती व रंगकामाची कामे करण्यात येणार असल्याने हा मेगाब्लॉक आवश्यक ठरला आहे.

पर्यायी मार्गांची व्यवस्था
मेगाब्लॉकदरम्यान प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. 23 एप्रिल रोजी मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांना किवळे, देहूरोड आणि तळेगाव मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 वरून कुसगाव टोल प्लाझामार्गे वळवण्यात येणार आहे. तर 24 एप्रिल रोजी पुण्याकडे येणाऱ्या वाहनांना कुसगाव टोल प्लाझामार्गे राष्ट्रीय महामार्ग 48 वरून देहूरोड आणि किवळे मार्गे पुण्याकडे वळवण्यात येईल.

प्रवाशांना सूचना
या मेगाब्लॉकमुळे दुपारच्या वेळेत वाहतुकीवर ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी आपला प्रवास वेळेआधी नियोजित करावा, तसेच शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रवास करताना पाणी व आवश्यक सुविधा सोबत ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, प्रवासादरम्यान काही अडचण आल्यास मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग नियंत्रण कक्ष (9822498224) किंवा महामार्ग पोलीस (9833498334) यांच्याशी संपर्क साधता येईल. हा मेगाब्लॉक आवश्यक देखभाल आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घेतला जात असून, भविष्यातील प्रवास अधिक सुरक्षित व सुरळीत करण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची असल्याचे MSRDC कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 05:52 PM

पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

