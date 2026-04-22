LSG vs RR Head to Head: लखनौच्या इकाना मैदानावर आज ‘नवाब’ की ‘राॅयल’ कोण ठरणार वरचढ? पाहा ‘हेड टू हेड’ रेकाॅर्ड

हा सामना लखनौ येथील 'भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम'वर खेळला जाईल. या सामन्यात दोन्ही संघ पुन्हा एकदा विजयाच्या मार्गावर परतण्याच्या एकमेव उद्देशाने मैदानात उतरतील.

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:01 PM
लखनौच्या इकाना मैदानावर आज 'नवाब' की 'राॅयल' कोण ठरणार वरचढ? (Photo Credit- X)

  • लखनौच्या इकाना मैदानावर आज ‘नवाब’ की ‘राॅयल’ कोण ठरणार वरचढ?
  • काय सांगते आकडेवारी?
  • पाहा हेड टू हेड रेकाॅर्ड
IPL 2026 LSG vs RR: IPL 2026 मध्ये, 22 एप्रिल रोजी एक अत्यंत महत्त्वाची लढत होणार आहे, ज्यामध्ये लखनौ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स (LSG vs RR) हे संघ आमनेसामने असतील. हा सामना लखनौ येथील ‘भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम’वर खेळला जाईल. या सामन्यात दोन्ही संघ पुन्हा एकदा विजयाच्या मार्गावर परतण्याच्या एकमेव उद्देशाने मैदानात उतरतील. या हंगामात लखनौ सुपर जायंट्सची कामगिरी आतापर्यंत निराशाजनक राहिली आहे; संघाने खेळलेल्या 6 सामन्यांपैकी केवळ 2 सामन्यांत विजय मिळवला असून, सध्या ते गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहेत. LSG ने सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध विजय मिळवले होते, परंतु त्यानंतर झालेल्या सलग तीन पराभवांमुळे संघाची लय बिघडली आहे. परिणामी, या सामन्यात जोरदार पुनरागमन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

राजस्थान रॉयल्सची पाचव्या विजयावर नजर

दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्स संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. 6 पैकी 4 सामने जिंकून या संघाने गुणतालिकेत तिसरे स्थान पक्के केले आहे. तथापि, सलग चार विजयांची मालिका खंडित झाल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या मागील दोन सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे, पुन्हा एकदा विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी आणि ‘प्ले-ऑफ’च्या शर्यतीतील आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी राजस्थान संघही आपली सर्व ताकद पणाला लावेल. थोडक्यात सांगायचे तर, हा सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची चिन्हे आहेत एकीकडे लखनौ संघ पुनरागमनाच्या शोधात असेल, तर दुसरीकडे राजस्थान संघ ‘प्ले-ऑफ’च्या शर्यतीतील आपले स्थान बळकट करण्याच्या उद्देशाने खेळेल. आता ‘एकाना’च्या मैदानावर कोणता संघ आपले वर्चस्व सिद्ध करतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

हेड टू हेड रेकाॅर्डमध्ये कोण वरचढ?

आतापर्यंत हे दोन्ही संघ 6 सामन्यांमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळले आहेत; ज्यामध्ये लखनौ सुपर जायंट्सने 2 सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थान रॉयल्सने 4 सामन्यांत विजय मिळवला आहे. या दोन्ही संघांमध्ये जेव्हा शेवटचा सामना झाला होता, तेव्हा लखनौ सुपर जायंट्सनेच बाजी मारली होती.

दोन्ही संघाचे खेळाडू

लखनौ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), एडन मार्कराम, हिम्मत सिंग, मॅथ्यू ब्रेट्झके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, वानिंदू हसरंगा, आयुष मोहम्मद सिंह, महंमद सिंह, शहीद खान, शहीद खान, एम. राठी, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव, अर्जुन तेंडुलकर, एनरिक नोर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसीन खान.

राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोव्हन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी सिंग, अमन पेरल, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रवींद्र जडेजा, ॲडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, नानफ्रा, जोफ्रा, अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार, के. बर्गर, रवी बिश्नोई, संदीप शर्मा.

Published On: Apr 22, 2026 | 06:01 PM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

