Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला अन् …’ ‘या’ अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली…

इंडस्ट्रीमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांना गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे. याचबद्दल अभिनेत्री फातिमा सना शेखने तिच्या धक्कादायक अनुभवाबद्दल खुलासा केला

Updated On: Jan 11, 2026 | 07:23 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूडपासून ते दक्षिण भारतीय इंडस्ट्रीपर्यंत अनेक अभिनेत्रींनी उघड केले आहे की त्यांना गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे. त्यापैकी अनेक जण अगदी लहान वयातच पुरुषांच्या दुष्ट हेतूंना बळी पडल्या. एका लोकप्रिय चित्रपट अभिनेत्रीने एकदा एका मुलाखतीत खुलासा केला होता की ती एका पुरूषाच्या घृणास्पद वर्तनाचे लक्ष्य होती. जेव्हा तिने त्याच्या अनुचित वर्तनाचा निषेध केला तेव्हा त्याने हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला. चला जाणून घेऊया या अभिनेत्री कोण आहे.

फातिमा सना शेखचा जन्म ११ जानेवारी १९९२ रोजी झाला. आज, फातिमा सना शेख तिचा ३४ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिनेत्रीचे वडील हिंदू आहेत आणि तिची आई मुस्लिम आहे.

फातिमा सना शेखने एका मुलाखतीदरम्यान तिला झालेल्या छेडछाडीच्या घटनेबद्दल सांगितले. ती म्हणाली, “एकदा एका माणसाने मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. मी त्याला मारहाण केली.”

जेव्हा मी त्या माणसाला मारले तेव्हा त्याने मला इतका जोरात मारले की मी जमिनीवर पडले. मी त्याला मारले कारण त्याने मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला होता, पण तो माणूस माझ्यावर रागावला आणि त्याने मलाही मारले.या घटनेनंतर मी अधिक सावध झाले. मला जाणवले की अशा परिस्थितीत आपण कसे प्रतिक्रिया द्यायची याचाही विचार केला पाहिजे.फातिमा सना शेख ने तिच्या कारकि‍र्दीची सुरूवात बाल कलाकार म्हणून झाली. ती “इश्क”, “चाची ४२०” आणि “खुबसूरत” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.

‘Dhurandhar’ने जिंकली मनं, ‘FA9LA’चा गायक फ्लिपराची करणार भारत दौरा; ‘या’ शहरात करणार पहिला शो

फातिमा सना शेखने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, परंतु २०१६ मध्ये आलेल्या “दंगल” चित्रपटाने तिला लक्षणीय लोकप्रियता मिळाली. आमिर खान अभिनीत या चित्रपटाने २,००० कोटी (२.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पेक्षा जास्त कमाई केली. हा विक्रम आजही कायम आहे.

दंगल व्यतिरिक्त, फातिमा सना शेख “ठग्स ऑफ हिंदोस्तान”, “लुडो”, “मेट्रो दिस डेज” आणि “सॅम बहादुर” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. फातिमा सना शेख दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्येही दिसली आहे.

Web Title: He touched me inappropriately and actress fatima sana shaikh shares a shocking experience

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 07:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
1

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय
2

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
3

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो
4

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM