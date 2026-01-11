‘मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला अन् …’ ‘या’ अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली…

बॉलीवूडपासून ते दक्षिण भारतीय इंडस्ट्रीपर्यंत अनेक अभिनेत्रींनी उघड केले आहे की त्यांना गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे. त्यापैकी अनेक जण अगदी लहान वयातच पुरुषांच्या दुष्ट हेतूंना बळी पडल्या. एका लोकप्रिय चित्रपट अभिनेत्रीने एकदा एका मुलाखतीत खुलासा केला होता की ती एका पुरूषाच्या घृणास्पद वर्तनाचे लक्ष्य होती. जेव्हा तिने त्याच्या अनुचित वर्तनाचा निषेध केला तेव्हा त्याने हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला. चला जाणून घेऊया या अभिनेत्री कोण आहे.
फातिमा सना शेखचा जन्म ११ जानेवारी १९९२ रोजी झाला. आज, फातिमा सना शेख तिचा ३४ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिनेत्रीचे वडील हिंदू आहेत आणि तिची आई मुस्लिम आहे.
फातिमा सना शेखने एका मुलाखतीदरम्यान तिला झालेल्या छेडछाडीच्या घटनेबद्दल सांगितले. ती म्हणाली, “एकदा एका माणसाने मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. मी त्याला मारहाण केली.”
जेव्हा मी त्या माणसाला मारले तेव्हा त्याने मला इतका जोरात मारले की मी जमिनीवर पडले. मी त्याला मारले कारण त्याने मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला होता, पण तो माणूस माझ्यावर रागावला आणि त्याने मलाही मारले.या घटनेनंतर मी अधिक सावध झाले. मला जाणवले की अशा परिस्थितीत आपण कसे प्रतिक्रिया द्यायची याचाही विचार केला पाहिजे.फातिमा सना शेख ने तिच्या कारकिर्दीची सुरूवात बाल कलाकार म्हणून झाली. ती “इश्क”, “चाची ४२०” आणि “खुबसूरत” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.
फातिमा सना शेखने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, परंतु २०१६ मध्ये आलेल्या “दंगल” चित्रपटाने तिला लक्षणीय लोकप्रियता मिळाली. आमिर खान अभिनीत या चित्रपटाने २,००० कोटी (२.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) पेक्षा जास्त कमाई केली. हा विक्रम आजही कायम आहे.
दंगल व्यतिरिक्त, फातिमा सना शेख “ठग्स ऑफ हिंदोस्तान”, “लुडो”, “मेट्रो दिस डेज” आणि “सॅम बहादुर” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. फातिमा सना शेख दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्येही दिसली आहे.