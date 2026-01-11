Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘Dhurandhar’ने जिंकली मनं, ‘FA9LA’चा गायक फ्लिपराची करणार भारत दौरा; ‘या’ शहरात करणार पहिला शो

"धुरंधर" चित्रपटातील "FA9LA" चा गायक रॅपर फ्लिपराची लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार आहे. तो पहिला शो कोणत्या शहरात करणार जाणून घेऊया

Updated On: Jan 11, 2026 | 06:31 PM
“धुरंधर” चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊन एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. चित्रपटाने ८०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या चित्रपटातील “FA9LA” हे गाणे अजूनही सोशल मीडियावर व्हायरल आहे. या गाण्यावर केवळ भारतातच नाही तर जगभरात रील्स बनवण्यात आल्या आहेत. “FA9LA” चे गायक रॅपर फ्लिपराची आहे. आता भारतातही त्याची मोठी चाहती आहे. आता, फ्लिपराची त्याच्या भारतीय चाहत्यांचे लाईव्ह मनोरंजन करणार आहे. त्याचा संगीत दौरा लवकरच भारतात सुरू होईल. फ्लिपराचीचा संगीत दौरा कुठून सुरू होईल ते जाणून घ्या.

गायक आणि रॅपर फ्लिपराचीचा भारत दौरा १४ मार्चपासून सुरू होणार आहे. तो बेंगळुरूमध्ये त्याचा पहिला लाईव्ह शो सादर करणार आहे. रॅपरने स्वतः इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही माहिती शेअर केली आहे. संगीत दौऱ्याच्या उर्वरित तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील. यासाठी रॅपर फ्लिपराचीने त्याच्या भारतीय चाहत्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्याने चाहत्यांना त्यांची शहरे सादर करण्यास सांगितले आहे, त्यानंतर तो त्याचा पुढील शो कुठे सादर करणार हे ठरवले जाईल.

 

“धुरंधर” चित्रपटातील “FA9LA” गाण्यात अक्षय खन्नाने काही व्हायरल डान्स स्टेप्स देखील सादर केल्या, ज्यामुळे त्याचे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. चित्रपटात रणवीर सिंगने मुख्य भूमिका साकारली होती, परंतु अक्षय खन्नाला या गाण्यासाठी जास्त प्रशंसा मिळाली. प्रेक्षकांना “FA9LA” चे शक्तिशाली बीट्स आणि ऊर्जा खूप आवडली. या गाण्याने फ्लिपराचीला भारतात बरीच प्रसिद्धी मिळवून दिली आणि त्याने सोशल मीडियावर भारतीय श्रोत्यांचे आभार मानले.


शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी चालवली रिक्षा, आता आहे भोजपुरी इंडस्ट्रीमधील मोठा स्टार; मनोज तिवारी स्वतःचीच संघर्षाची कथा सांगताना भावुक

“FA9LA” हा बहरीनचा मूळ ट्रॅक आहे जो २०२५ मध्ये फ्लिपाराचीने रिलीज केला होता. हा हिप-हॉप आणि पारंपारिक खलीजी बीट्सचा मिश्रण आहे, जो डेझी आणि डीजे आउटलॉ यांनी कंपोज केला आहे. गाण्याचे शीर्षक, “FA9LA”, अरबी चॅट अल्फाबेट “अरेबीजी” वरून आले आहे, जिथे “९” हा अरबी “s” ध्वनी (साद) दर्शवतो. बहरीनी भाषेत, “फसला” म्हणजे “मजेचा वेळ” किंवा “पार्टी”, ज्याचा अर्थ मजा आणि उत्सवाचा मूड आहे.

इंडियन आयडल सीझन 3 चा विजेता Prashant Tamang याचं निधन; वयाच्या 43व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप, मृत्यूचे कारण काय?

Published On: Jan 11, 2026 | 06:31 PM

