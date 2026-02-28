‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

अभिनेता राजपाल यादव अलिकडेच एका चेक-बाउन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आला होते ज्यामुळे त्यांना तिहार तुरुंगात जावे लागले. आता त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, त्यांनी डिजिटल जगात एक नवीन प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांनी स्वतःचे यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहे. त्यांवी त्यांच्या चाहत्यांचे आभार मानले आहेत आणि त्यांच्या पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे.
राजपाल यादव यांनी शनिवारी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या नवीन यूट्यूब चॅनेलच्या लाँचची घोषणा केली. अभिनेत्याने लिहिले, “नवीन सुरुवात, नवीन प्रवास. माझ्या यूट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा.” अभिनेत्याच्या चॅनेलचे नाव “राजपाल नौरंग यादव” आहे. प्रेक्षकांना त्याच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर विविध प्रकारचे कंटेंट मिळेल, ज्यामध्ये व्हीलॉग, मिनी-सिरीज, कॉमेडी आणि बीटीएस क्षणांचा समावेश आहे.
या घोषणेचा व्हिडिओ शेअर करताना राजपाल यादव यांनी लिहिले, “मित्रांनो, मला हे जाहीर करताना खूप आनंद होत आहे, आणि मी बऱ्याच काळापासून याची तयारी करत होतो, एका नवीन इनिंगसाठी. आता, तो शुभ क्षण आला आहे. मी माझे नवीन YouTube चॅनेल लाँच करत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांकडून मला प्रचंड प्रेम मिळत आहे. आता, या YouTube चॅनेलद्वारे, तुम्हाला आमच्याबद्दल सतत अपडेट्स मिळतील. मी तुम्हाला फक्त तुमचे प्रेम आणि पाठिंबा सुरू ठेवण्याची विनंती करतो.”
राजपाल यादवला या प्रवासात त्यांच्या चाहत्यांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. लोक त्याला शुभेच्छा देखील देत आहेत. नेटकऱ्यांनी लिहिले, “तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन.” एका वापरकर्त्याने लिहिले, “तुम्ही प्रगती करत राहा.” कामाच्या आघाडीवर, राजपाल यादव अक्षय कुमारच्या “भूत बांगला” आणि लोकप्रिय फ्रँचायझी “वेलकम टू द जंगल” मध्ये दिसणार आहे.
खरं तर, २०१० मध्ये, अभिनेत्याने “आता पता लपता” या दिग्दर्शनात पदार्पण करण्यासाठी दिल्ली मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट प्रदर्शित होताच फ्लॉप झाला आणि त्याचे मोठे नुकसान झाले. व्याज आणि दंडासह ही रक्कम ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. कर्ज फेडण्यासाठी राजपालने दिलेले चेक बाऊन्स झाले, ज्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अनेक खटले सुरू झाले. ५ फेब्रुवारी रोजी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगात जाण्यापूर्वी, अभिनेत्याने एका मुलाखतीत सांगितले की त्याच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.
