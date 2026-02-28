Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

राजपाल यादव यांनी शनिवारी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या नवीन यूट्यूब चॅनेलच्या लाँचची घोषणा केली.

Updated On: Feb 28, 2026 | 01:48 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेता राजपाल यादव अलिकडेच एका चेक-बाउन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आला होते ज्यामुळे त्यांना तिहार तुरुंगात जावे लागले. आता त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, त्यांनी डिजिटल जगात एक नवीन प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांनी स्वतःचे यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहे. त्यांवी त्यांच्या चाहत्यांचे आभार मानले आहेत आणि त्यांच्या पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे.

राजपाल यादव यांनी शनिवारी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या नवीन यूट्यूब चॅनेलच्या लाँचची घोषणा केली. अभिनेत्याने लिहिले, “नवीन सुरुवात, नवीन प्रवास. माझ्या यूट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा.” अभिनेत्याच्या चॅनेलचे नाव “राजपाल नौरंग यादव” आहे. प्रेक्षकांना त्याच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर विविध प्रकारचे कंटेंट मिळेल, ज्यामध्ये व्हीलॉग, मिनी-सिरीज, कॉमेडी आणि बीटीएस क्षणांचा समावेश आहे.

या घोषणेचा व्हिडिओ शेअर करताना राजपाल यादव यांनी लिहिले, “मित्रांनो, मला हे जाहीर करताना खूप आनंद होत आहे, आणि मी बऱ्याच काळापासून याची तयारी करत होतो, एका नवीन इनिंगसाठी. आता, तो शुभ क्षण आला आहे. मी माझे नवीन YouTube चॅनेल लाँच करत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांकडून मला प्रचंड प्रेम मिळत आहे. आता, या YouTube चॅनेलद्वारे, तुम्हाला आमच्याबद्दल सतत अपडेट्स मिळतील. मी तुम्हाला फक्त तुमचे प्रेम आणि पाठिंबा सुरू ठेवण्याची विनंती करतो.”

राजपाल यादवला या प्रवासात त्यांच्या चाहत्यांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. लोक त्याला शुभेच्छा देखील देत आहेत. नेटकऱ्यांनी लिहिले, “तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन.” एका वापरकर्त्याने लिहिले, “तुम्ही प्रगती करत राहा.” कामाच्या आघाडीवर, राजपाल यादव अक्षय कुमारच्या “भूत बांगला” आणि लोकप्रिय फ्रँचायझी “वेलकम टू द जंगल” मध्ये दिसणार आहे.

Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…

खरं तर, २०१० मध्ये, अभिनेत्याने “आता पता लपता” या दिग्दर्शनात पदार्पण करण्यासाठी दिल्ली मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट प्रदर्शित होताच फ्लॉप झाला आणि त्याचे मोठे नुकसान झाले. व्याज आणि दंडासह ही रक्कम ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. कर्ज फेडण्यासाठी राजपालने दिलेले चेक बाऊन्स झाले, ज्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अनेक खटले सुरू झाले. ५ फेब्रुवारी रोजी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगात जाण्यापूर्वी, अभिनेत्याने एका मुलाखतीत सांगितले की त्याच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता.

‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

Web Title: That moment has arrived rajpal yadav begins a new innings after being released from jail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 01:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई
1

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई

लोकप्रिय अभिनेत्याचा 27 वर्षांचा संसार मोडणार? पत्नीने केली घटस्फोटाची मागणी, गंभीर आरोप करत म्हणाली, ‘अभिनेत्रीसोबत अफेअर…’
2

लोकप्रिय अभिनेत्याचा 27 वर्षांचा संसार मोडणार? पत्नीने केली घटस्फोटाची मागणी, गंभीर आरोप करत म्हणाली, ‘अभिनेत्रीसोबत अफेअर…’

होलिकोत्सव विशेष: ‘आई तुळजाभवानी’च्या वाणीतून अनुभवा भक्त प्रल्हादाची प्रेरणादायी गाथा
3

होलिकोत्सव विशेष: ‘आई तुळजाभवानी’च्या वाणीतून अनुभवा भक्त प्रल्हादाची प्रेरणादायी गाथा

Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम
4

Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

Feb 28, 2026 | 01:48 PM
IPL 2026 च्या आधी MS Dhoni चा ताण वाढला, मिळाली सरकारी नोटीस! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

IPL 2026 च्या आधी MS Dhoni चा ताण वाढला, मिळाली सरकारी नोटीस! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Feb 28, 2026 | 01:45 PM
पुणे पोलिसांचा गुन्हेगारांना मोठा दणका! एकाचवेळी 9 गुंडांवर थेट तडीपारीची कारवाई

पुणे पोलिसांचा गुन्हेगारांना मोठा दणका! एकाचवेळी 9 गुंडांवर थेट तडीपारीची कारवाई

Feb 28, 2026 | 01:34 PM
Pune Land Scam News: ताथवडे जमीन घोटाळा: ताथवडेतील सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश

Pune Land Scam News: ताथवडे जमीन घोटाळा: ताथवडेतील सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा पर्दाफाश

Feb 28, 2026 | 01:32 PM
Gadchiroli: बँकेच्या अटींमुळे कोमात असलेल्या वृद्धेला न्यावे लागले बँकेत; 70 वर्षीय वृद्धेचा दुर्दैवी निधन

Gadchiroli: बँकेच्या अटींमुळे कोमात असलेल्या वृद्धेला न्यावे लागले बँकेत; 70 वर्षीय वृद्धेचा दुर्दैवी निधन

Feb 28, 2026 | 01:28 PM
World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल

World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल

Feb 28, 2026 | 01:25 PM
पुणे हादरलं! लग्नानंतर तीन महिन्यातच छळ; नवविवाहितेने इमारतीवरून उडी घेऊन संपवलं जीवन

पुणे हादरलं! लग्नानंतर तीन महिन्यातच छळ; नवविवाहितेने इमारतीवरून उडी घेऊन संपवलं जीवन

Feb 28, 2026 | 01:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM