”तर तुम्हाला कॅन्सर होण्याची शक्यता…” हिना खाननं दिला इशारा, कॅन्सरबद्दलचा अनुभव शेअर करत म्हणाली….

अभिनेत्री हिना खान सध्या कर्करोगावर उपचार घेत आहे. तिने अलिकडेच तिचा एक अनुभव शेअर केला आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ या टीव्ही मालिकेतून प्रसिद्धी मिळवलेली अभिनेत्री हिना खान सध्या स्तनाच्या कर्करोगावर उपचार घेत आहे. तिला स्टेज ३ चा कर्करोग आहे आणि तिने अलिकडेच तिच्या आरोग्याविषयीची माहिती शेअर केली आहे. तिने असेही सांगितले की तिच्या कुटुंबाला कर्करोगाचा इतिहास आहे.

हिना खान म्हणाली, “मी बरी होत आहे. हा एक लांब प्रवास आहे. केमोथेरपी आणि इम्युनोथेरपी जवळजवळ संपली आहे. आम्ही त्यावर लक्ष ठेवत आहोत. आम्ही स्कॅन आणि सर्वकाही करत आहोत. आतापर्यंत, सर्वकाही ठीक आहे.”

अभिनेत्री पुढे म्हणाली की, “भीतीमुळे” ती स्वतःच्या शारीरिक तपासणीबद्दल खूप जागरूक होती आणि म्हणूनच तिला तिच्या स्तनात एक गाठ आढळली. ती म्हणाली, “मी नेहमीच स्वतःच्या शारीरिक तपासणीवर विश्वास ठेवते. वर्षातून एकदा स्कॅन करणे पुरेसे आहे असे मला वाटत नाही. मला वाटते की प्रत्येक महिलेला दर १५-२० दिवसांनी स्वतःची तपासणी कशी करायची हे शिकवले पाहिजे.”

” हिना असेही म्हणाली, “कौटुंबिक इतिहास असल्याने, आम्हाला त्याची शक्यता माहित होती, परंतु मला कधीच वाटले नव्हते की माझ्यासोबत असे होईल. पण मला पूर्णपणे जाणीव होती.”पण तो मला इतक्या लवकर होईल असं कधीच वाटलं नव्हतं.”

तिने हेही सांगितलं की, तिला या आजाराबद्दल पूर्ण माहिती होती. म्हणूनच, जेव्हा तिला कर्करोगाचं निदान झालं, तेव्हा ती घाबरली नाही. तिला माहिती होती की ती कसे लढणार आहे आणि काय करायचं आहे.

कर्करोगाच्या उपचाराचा पहिला आठवडा कसा असतो?

हिना खानच्या मते, “केमोथेरपीनंतरचा पहिला आठवडा एका भयानक स्वप्नासारखा होता.” त्या काळात, तिला तिच्या शरीरातील प्रत्येक नसामध्ये इतके वेदना होत असत की त्या तिला पूर्णपणे मोडून टाकत असत. हालचाल करणे देखील एक आव्हान बनले. हिना खानने स्पष्ट केले की, पहिल्या आठवड्यातील वेदनादायक वेदना कमी झाल्यावर, ती पुढील दोन आठवडे पूर्ण आयुष्य जगेल. त्या दोन आठवड्यांमध्ये, ती प्रवास करायची, मित्रांना भेटायची आणि तिच्या कुटुंबासोबत प्रत्येक लहान क्षणाचा आनंद घ्यायची.

 

