डोळ्यावर चष्मा, केसात तेल ‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री ६ वर्षात इतकी बदलली; चाहत्यांनी अभिनेत्रीच्या साधेपणाचे केले कौतुक

“तारक मेहता का उल्टा चष्मा” गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. या मालिकेतील प्रत्येक पात्राला प्रत्येक घरात एक स्थान मिळाले आहे. प्रेक्षक आता या पात्रांना कुटुंबातील सदस्यांसारखे मानतात. दया भाभी ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची सर्वात प्रिय व्यक्तिरेखा आहे. वर्षानुवर्षे संपलेली ही व्यक्तिरेखा लोकांच्या आठवणीत ताजी आहे आणि लोक त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या व्यक्तिरेखेला पडद्यावर जिवंत करणारी अभिनेत्री दुसरी तिसरी तिसरी कोणी नसून दिशा वकानी आहे. दिशाने ही भूमिका पूर्णत्वाने जगली आणि त्यात स्वतःला प्रचंड तीव्रतेने झोकून दिले. तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली आणि शोमधून तिची बाहेर पडणे असह्य झाले.
ती गेल्या अनेक वर्षांपासून टीव्ही स्क्रीनवरून गायब आहे. गेल्या ६ वर्षांत ती एकदाही शोमध्ये दिसली नाही. वर्षानुवर्षे गायब असलेली ही अभिनेत्री फक्त अधूनमधूनच दिसते आणि अलीकडेच तिच्या एका चाहत्याने तिला पाहिले. चाहत्यासोबतच्या भेटीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट होताच तो व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये दिशा वकानी एका लहान मुलीसोबत फोटो काढताना दिसत आहे. तिने गुलाबी फुलांचा सूट घातला आहे. डोळ्यांवर चष्मा आणि केसांना तेल लावलेले दिशा अतिशय साध्या शैलीत दिसत आहे. ती त्या लहान मुलीशी बोलते आणि नंतर तिच्यासोबत फोटो काढते आणि तिचे स्वागत करते. यादरम्यान तिच्या चेहऱ्यावर एक मोठे हास्य दिसते.
हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोक उत्साहित झाले आहेत आणि व्हिडिओवर त्यांच्या भावना शेअर करत आहेत. एका व्यक्तीने लिहिले, “दया भाभी खऱ्या आयुष्यात खूप साधी आणि गोड आहे.” दुसऱ्या व्यक्तीने लिहिले, “मी तिला पाहून खूप दिवस झाले आहेत; तिच्या चेहऱ्यावर खूप शांती आणि आनंद आहे.” त्यानंतर बरेच लोक ती कधी परत येईल असे विचारताना दिसले. अनेकांना विनंती करतानाही दिसले. एका व्यक्तीने लिहिले, “कृपया परत या, कृपया.”
दिशा वकानी गेल्या अनेक वर्षांपासून “तारक मेहता का उल्टा चष्मा” पासून दूर आहे. तिच्या मुलीच्या जन्मानंतर तिने शो सोडला. ती लवकरच परत येईल अशी अफवा होती, पण तसे झाले नाही. कोरोनापूर्वी तिच्या परत येण्याची चर्चा होती, पण नंतर ती पुन्हा गर्भवती राहिली आणि शोमधून तिची अनुपस्थिती कायम राहिली. तिने अखेर स्पष्ट केले की ती शोमध्ये परतणार नाही. असे असूनही, चाहते तिची वाट पाहत आहेत. दिशा सोशल मीडियापासून देखील दूर आहे आणि ती पूर्णपणे साधे जीवन जगते, तिचा सर्व वेळ तिच्या मुलांना आणि पतीला देते.
