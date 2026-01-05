Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India’s Got Talent 11 च्या विजेत्या ठरल्या ‘अमेझिंग अप्सरा’, ट्रॉफीसोबत मिळाली एवढी रोख रक्कम

"इंडियाज गॉट टॅलेंट ११" चा विजेता घोषित करण्यात आला आहे. यावेळी, "अमेझिंग अप्सरा" विजेती ठरली आणि त्यांना ट्रॉफीसह मोठी बक्षीस रक्कम देखील मिळालेली आहे. चाहत्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:25 PM
  • India’s Got Talent 11 ला मिळाला विजेता
  • ट्रॉफीसोबत मिळाली एवढी रोख रक्कम
  • ‘अमेझिंग अप्सरा’ यांनी उचलली ट्रॉफी
 

“इंडियाज गॉट टॅलेंट ११” चा समारोप ४ जानेवारी, रविवारी रात्री एका शानदार अंतिम भागाने झाला. देशभरातील स्पर्धकांनी तीन महिने चाललेल्या या कार्यक्रमात आपली प्रतिभा दाखवली आणि परीक्षकांना प्रभावित करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. अखेर रविवारी शोच्या विजेता घोषित करण्यात आला आहे. कोलकात्याचा प्रसिद्ध नृत्य गट, “अमेझिंग अप्सरा” विजयी ठरली आहे. तसेच त्यांना ट्रॉफीसह किती बक्षीस रक्कम मिळाली आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

“अमेझिंग अप्सरा” ला किती पैसे मिळाले?

कोलकात्याच्या महिला नृत्य मंडळाने, “अमेझिंग अप्सरा” ने इंडियाज गॉट टॅलेंट सीझन ११ चा किताब जिंकला आहे. एका तीव्र स्पर्धात्मक हंगामात, अप्सरानी त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीने विजयी झाल्या. तसेच संपूर्ण सीझनमध्ये अमेझिंग अप्सरानी त्यांच्या शक्तिशाली कथाकथनाने आणि शास्त्रीय आणि समकालीन नृत्य शैलींच्या मिश्रणाने स्वतःला वेगळे केले. त्यांच्या समक्रमित हालचाली आणि भावपूर्ण नृत्य चालींसाठी ओळखले जाणारे, हे नृत्य मंडळ प्रेक्षकांमध्ये आणि शोच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरले आहे. “इंडियाज गॉट टॅलेंट ११” मधील विजयासह, “अमेझिंग अप्सरा” ला एक कार आणि ₹१.५ दशलक्ष बक्षीस रक्कम मिळाली आहे.

 

या शोचा उपविजेते कोण होते?

सिक्कीमचा संगीत बँड, साउंड ऑफ सोल्स, या शोचा उपविजेता होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सीझन ११ मध्ये सात फायनलिस्ट ग्रँड फिनालेमध्ये पोहोचले होते. यामध्ये डान्स ग्रुप, परफॉर्मिंग ड्युओ आणि स्टंट स्पेशालिस्ट यांचा समावेश होता. व्ही कंपनी, आकाश आणि अभिषेक नेपाळ टायगर्स, क्लासिक क्वीन्स, अमेझिंग अप्सरास, विकी क्रिश आणि कॅलिबॉयज यांनी ट्रॉफीसाठी स्पर्धा केली. फायनल एपिसोडमध्ये, या प्रत्येक फायनलिस्टने शेवटच्या वेळी स्टेजवर आपली प्रतिभा दाखवली. परीक्षक आणि लोकांच्या मतांवर आधारित, अमेझिंग अप्सरासला इंडियाज गॉट टॅलेंट ११ चा विजेता म्हणून घोषित करण्यात आले.

परीक्षकांची एक नवीन टीम

इंडियाज गॉट टॅलेंटचा अकरावा सीझन ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जजच्या नवीन टीमसह प्रीमियर झाला. नवजोत सिंग सिद्धू, गायक शान आणि मलायका अरोरा यांनी संपूर्ण सीझनमधील परफॉर्मन्सचे मूल्यांकन केले. हर्ष लिंबाचियाने शोचे सूत्रसंचालन केले तर, करिश्मा कपूर सीझन ११ च्या अंतिम भागात पाहुणी म्हणून दिसली. आणि आता या सगळ्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

 

Published On: Jan 05, 2026 | 05:25 PM

