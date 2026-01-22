Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; 'जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…'

ए.आर. रहमान अजूनही टीकेच्या भोवऱ्यात आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टी "जातीयवाद" असल्याबद्दल त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे संताप व्यक्त होत आहे. पण आता जावेद जाफरी देखील त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:50 AM
ऑस्कर विजेते गायक ए.आर. रहमान यांच्या “जातीय” विधानामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. जवळजवळ सर्वांनीच त्यांच्यावर टीका केली. बॉलीवूडमधील फार कमी सेलिब्रिटींनी गायकाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच, अभिनेता जावेद जाफरी देखील आता त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले आहे. त्यांनी कबूल केले की इंडस्ट्री बदलली आहे. विचार करण्याची पद्धत देखील बदलत आहे. आता या प्रकरणामुळे गायक आणखी अडचणीत अडकला आहे.

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

जावेद जाफरी यांनी आयएएनएसशी बोलताना सांगितले की, “जगाप्रमाणे उद्योग देखील बदलला आहे. डिजिटल. एआय. जग बदलत आहे. फॅशन बदलत आहे, खाद्यपदार्थात देखील बदल होत आहे. मूल्ये बदलत आहेत. अर्थात, विचार करण्याची पद्धत देखील बदलत आहे. मला अलीकडेच कळले की जनरेशन झेड किंवा अल्फा पिढीतील लोकांचे लक्ष वेधण्याचा कालावधी फक्त ६ सेकंदांचा आहे.” असे अभिनेता म्हणाला आहे.

“आपण खूप वेगाने बदलत आहोत.” – जावेद जाफरी

अभिनेता पुढे म्हणाला, “चॅनेल प्रमुख म्हणतात, ‘जर तुम्ही ते सहा सेकंदात कॅप्चर करू शकत नसाल तर विषय संपला. आपण खूप वेगाने बदलत आहोत. बस्स. ठीक आहे. काही रचना आहे. काही संधी आहेत. तुम्ही एक मोठी कथा सांगू शकता, पण चित्रपटाला मर्यादित वेळ आहे. पर्याय आहेत, पण व्यवसाय देखील आहे. आकडेवारी आहे. तुम्ही चित्रपट नाही तर एक प्रकल्प बनवत आहात.”

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

ए.आर. रहमान नक्की काय म्हणाले?

रहमान यांनी त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण दिले आहे, परंतु गोंधळ आणखी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. संगीतकाराने बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की गेल्या आठ वर्षांत त्यांना उद्योगात फारसे काम मिळालेले नाही. त्यांच्या मते,“गेल्या ८ वर्षांत या इंडस्ट्रीतली समीकरणं बदलली आहेत. आता अशा लोकांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत जे स्वतः कलेशी जोडलेली नाहीत. कदाचित यामध्ये ‘कम्युनल’ अँगल असू शकतो, पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.” आणि याच वक्तव्यामुळे गायक अडचणीत आला आहे.

 

Published On: Jan 22, 2026 | 08:50 AM

