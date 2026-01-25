परराष्ट्र धोरणातील कुटनीती ठरवणार भारताचे भविष्य; धोरणात्मक स्वायत्ततेवर घ्यावा लागणार निर्णय

काँग्रेसच्या राजवटीत, भारताचे घोषित परराष्ट्र धोरण हे असंलग्नता वगळता सर्वांशी मैत्री आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचे होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या प्रयत्नांनंतरही, सर्वांशी मैत्री करणे शक्य नाही, कारण चीन, तुर्की, पाकिस्तान आणि बांगलादेश भारताशी शत्रुत्वाचे आहेत. ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीचा अमेरिका-भारत संबंधांवरही परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत, भारताचे परराष्ट्र धोरण आता धोरणात्मक स्वायत्ततेचे बनले आहे. इतर देशांशी परस्पर फायदेशीर आणि गुणात्मक आधारावर संबंध प्रस्थापित करणे राष्ट्रीय हिताचे आहे.
म्हणूनच, भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसह क्वाडचा सदस्य असला तरी, तो ब्रिक्सचा देखील सदस्य आहे, ज्यामध्ये रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील यांचा समावेश आहे. हे भारताच्या हिताच्या विरुद्ध नाही. १३ जानेवारी रोजी जयशंकर यांनी भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या लोगोचे अनावरण केले. ब्रिक्सचे उद्दिष्ट डॉलर-मुक्त परस्पर व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आहे, ज्यामध्ये पर्यायी चलनांचा वापर करण्यावर सहमती होऊ शकते.
सध्या, ब्रिक्समध्ये १० पूर्ण सदस्य देश आणि १० सहयोगी देश आहेत. ही संख्या २६ पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ब्रिक्स देशांचा वाटा जगातील लोकसंख्येच्या ४८ टक्के आणि जीडीपीच्या ४१ टक्के आहे, जो जी-७ च्या विकसित देशांपेक्षा जास्त आहे. चीन आणि रशियाने आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणाली SWIFT ऐवजी स्वतःची प्रणाली सुरू केली आहे.
या व्यापारापैकी ३० टक्के डॉलर-मुक्त असेल. अशा परिस्थितीत, अमेरिका त्यांचे ३.८ ट्रिलियन डॉलरचे प्रचंड कर्ज फेडण्याची क्षमता गमावेल. २०१५ मध्ये, शांघाय येथे न्यू डेव्हलपमेंट बँक सुरू करण्यात आली, जी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये स्टार्टअप्सना पाठिंबा देईल आणि जागतिक बँक आणि आयएमएफला पर्याय देईल.
असे असूनही, चीनशी संबंध सुधारण्याची शक्यता कमी आहे कारण चीनवर विश्वास ठेवता येत नाही. भारत चीनच्या विस्तारवादी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हशी असहमत आहे. मोदी आणि शी जिनपिंग यांनी २०१८ मध्ये सीमा तणाव दूर करण्यासाठी भेट घेतली होती, परंतु २०२० मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यात हिंसक चकमक झाली.
अमेरिकेच्या दबावाखाली, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार अद्याप झालेला नाही. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या शत्रुत्वामुळे, भारत चाबहार बंदरातील आपले हितसंबंध देखील सोडून देऊ शकतो. ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ मैत्रीपूर्ण वाटत होता.
जर आता दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला तर ट्रम्प यांचा बदललेला दृष्टिकोन त्यासाठी जबाबदार आहे. जर भारत ट्रम्पच्या दबावाला बळी पडला तर तो दक्षिण आशियातील आपले नेतृत्व गमावेल. हे निश्चित आहे की रचनात्मक सहकार्याचा मार्ग शोधणे योग्य ठरेल.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
