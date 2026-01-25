Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

आता अरुण गोविल यांनीही एआर रहमान यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते चित्रपट उद्योगात जातीय भेदभाव असेल तर सलमान, शाहरुख आणि आमिर स्टार कसे बनले यावर प्रश्न उपस्थित केले आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात वाढ
  • ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले
  • अरुण गोविल यांनी तीन खानचा उल्लेख केला
ऑस्कर विजेत्या संगीतकार ए.आर. रहमान यांच्या एका विधानाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली आहे. अभिनेते आणि राजकारणी अरुण गोविल म्हणाले की, हिंदी चित्रपटसृष्टी ही विविधतेचे जिवंत उदाहरण आहे, जिथे सर्व धर्म आणि पार्श्वभूमीच्या लोकांना कामाच्या संधी मिळतात. ते म्हणाले की, जातीय भेदभावामुळे लोकांना काम मिळाले नाही असे कधीच घडले नाही आहे. अभिनेत्याने शाहरुख खान आणि सलमान खानची उदाहरणे देखील दिली आहे. आता अभिनेते यावर नक्की काय म्हणाले जाणून घेऊयात.

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

अरुण गोविल यांनी २३ जानेवारी रोजी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) आणि सिने आर्टिस्ट वेलफेअर ट्रस्टने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली, ज्यामध्ये संगीतकाराने म्हटले होते की गेल्या आठ वर्षांत त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत कमी कामाच्या संधी मिळाल्या आहेत. रहमान यांनी यासाठी जातीयवादाला जबाबदार धरले होते. आणि त्यांच्या या विधानामुळे खळबळ उडाली होती.

ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर अरुण गोविल यांचे उत्तर

दिलीप कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान आणि आमिर खान सारख्या कलाकारांचा हवाला देत अरुण गोविल म्हणाले की, हिंदी चित्रपट उद्योग सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देतो. त्यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “आपल्या हिंदी चित्रपट उद्योगात असे कधीही घडले नाही की जातीय भेदभावामुळे लोकांना काम नाकारले गेले आहे. परंतु, चित्रपट उद्योगात याची उदाहरणे आहेत. आपल्या चित्रपट उद्योगात सर्व धर्माच्या लोकांनी काम केले आहे. आजही असे नाही. खरं तर, चित्रपट उद्योग हा एकमेव उद्योग आहे जिथे जातीय भेदभाव नाही.”

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

अरुण गोविल यांनी तीन स्टार्सचा उल्लेख केला

ते म्हणाले, “पूर्वी दिलीप कुमारसारखे अभिनेते होते, जे त्यांच्या काळात चित्रपट उद्योगाचे बादशाह होते. आजही शाहरुख, सलमान आणि आमिरसारखे चित्रपट तारे आहेत. जर जातीय भेदभाव असता तर ते स्टार कसे झाले असते?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. रहमान यांनी नंतर १८ जानेवारी रोजी सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण दिले आणि म्हटले की त्यांच्या टिप्पण्या चुकीच्या पद्धतीने समजल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा कधीही कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता.

 

Published On: Jan 25, 2026 | 01:35 PM

