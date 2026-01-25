Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल

युजवेंद्र चहलचे आरजे महवशसोबत ब्रेकअप झाल्याची चर्चा होत आहे. दोघांनी एकमेकांना अनफॉलो देखील केले आहे. दरम्यान, युजवेंद्र चहल दुसऱ्या 'मिस्ट्री गर्ल' सोबत दिसला आहे. ही नक्की कोण आहे जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 25, 2026 | 06:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री?
  • आरजे महवशने चहलला केले अनफॉलो
  • कोण आहे ही ‘मिस्ट्री गर्ल’ ?
 

क्रिकेटर युझवेंद्र चहल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. आता त्याच्यात आणि आरजे महवशमध्ये काही अंतर असल्याच्या बातम्या येत आहेत. सोशल मीडियावर दोघांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्याचे बोलले जात होते. आता, या अनफॉलोइंग गेममध्ये, युझवेंद्र पुन्हा चर्चेत आला आहे. यावेळी, आरजे महवशमुळे नाही तर दुसऱ्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ सोबत तो दिसला आहे. महवशला अनफॉलो केल्यानंतर, युझवेंद्र दुसऱ्या ‘मिस्ट्री गर्ल’सोबत दिसला आणि ही भेट चर्चेत आली. युझवेंद्र बिग बॉसची एक्स स्पर्धक शेफाली बग्गासोबत दिसला आहे. २४ तारखेला शनिवारी संध्याकाळी मुंबईत दोघे एकत्र दिसले आहेत.

हे दोघेही एकत्र का दिसले, ही भेट कशाबद्दल होती किंवा तो केवळ योगायोग होता का याबद्दल चाहत्यांना आता प्रश्न पडला आहे. परंतु, व्हिडिओने नेटिझन्सना नक्कीच उत्साहित केले आहे, त्यांना आश्चर्य वाटते की महवशपासून वेगळे झाल्यानंतर युझवेंद्रने शेफालीशी नवीन नातं निर्माण करत आहे. या दोघांच्या एकत्र व्हिडिओने आता चाहत्यांना चकीत केले आहे.

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

शेफाली बग्गासोबत युजवेंद्र चहल स्पॉट

व्हिडिओमध्ये चहल काळ्या शर्ट आणि डेनिम जीन्समध्ये दिसत होता. शेफाली बग्गा काळ्या ड्रेसमध्ये सुंदर दिसत होती. जरी जे दोघे वेगवेगळे पोज देताना दिसले असले तरी, पापाराझींनी त्यांना एकत्र पोज देण्यास सांगितले तेव्हा चहलने होकार दिला. हा व्हिडिओ आता व्हायरल झाला आहे, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

शेफाली बग्गा कोण आहे?

शेफाली बग्गा ही एक अँकर आणि सोशल मीडिया पर्सनॅलिटी आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामनुसार, ती एक अभिनेत्री देखील आहे. अभिनेत्री बिग बॉस १३ साठी देखील ओळखली जाते. ती सीझनमध्ये चाहत्यांना दिसली होती.

‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

युजवेंद्र चहल आणि आरजे महवशने एकमेकांना केले अनफॉलो

शेफाली बग्गासोबत चर्चेत येण्यापूर्वी, युजवेंद्र चहल आरजे महवशसोबतच्या त्याच्या संबंधांमुळे चर्चेत होते. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याच्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटमधील हा बदल दुर्लक्षित राहिला नाही. ऑनलाइन फिरणाऱ्या स्क्रीनशॉटवरून असे दिसून आले की ते आता फोटो-शेअरिंग ॲपवर एकमेकांच्या फॉलोइंग लिस्टमध्ये नाहीत. चहल आणि महवश डेटिंग सुरू झाल्याच्या अफवांनंतर काही महिन्यांनी ही घटना घडली आहे. दोघांनीही वारंवार डेटिंगच्या अफवांना नकार दिला होता, परंतु आता आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे.

 

Published On: Jan 25, 2026 | 06:00 PM

युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल

Jan 25, 2026 | 06:00 PM
