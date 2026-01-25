Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

संगीतकार अभिजित मजुमदार यांचे वयाच्या ५४ व्या वर्षी निधन झाले आहे. अभिजित बऱ्याच काळापासून आजारी होते आणि त्यांच्यावर भुवनेश्वर येथे एम्समध्ये उपचार सुरू होते. ओडिशाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • गायक अभिजित मजुमदार यांचे निधन
  • वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  • माजी मुख्यमंत्री यांनी वाहिली श्रद्धांजली
संगीत क्षेत्रातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार अभिजित मजुमदार यांचे वयाच्या ५४ व्या वर्षी निधन झाले. हे संगीतकार बऱ्याच काळापासून आजारी होते. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि रविवारी ते ही झुंज हरले आहेत. त्यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही मजुमदार यांना श्रद्धांजली वाहताना शोक व्यक्त करणारी पोस्ट शेअर केली आहे.

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

गायक अनेक महिन्यांपासून आजारी होते

बऱ्याच काळापासून आजाराशी झुंजणारे अभिजित मजुमदार हे भुवनेश्वर येथील एम्समध्ये उपचार घेत होते. चाहते सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करत होते. अनेक महिने उपचार करूनही त्यांना वाचवता आले नाही आणि त्यांचे निधन झाले आहे. या बातमीने त्यांच्या कुटुंबाचे आणि चाहत्यांचे मन दुखावले गेले आहे. मजुमदार ऑक्टोबर २०२५ पासून आजारी होते, त्यानंतर त्यांना कटकमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

 

अभिजित मजुमदार यांच्यावर एम्समध्ये उपचार सुरु

अभिजित यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना नंतर एम्स भुवनेश्वरच्या आपत्कालीन वॉर्डमध्ये हलवण्यात आले. संगीतकारांना काही दिवस व्हेंटिलेटरवरही ठेवण्यात आले होते. सप्टेंबरच्या अखेरीस त्यांच्या प्रकृतीत थोडीशी सुधारणा दिसून आली, त्यानंतर त्यांना आयसीयूमधून बाहेर काढण्यात आले, परंतु ते एम्समध्येच दाखल राहिले. आज, २५ जानेवारी रोजी अभिनेत्याची प्रकृती खालावली आणि त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे.

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

माजी मुख्यमंत्री यांनी वाहिली श्रद्धांजली

ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी संगीतकारांना श्रद्धांजली वाहणारी पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले की, “प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक आणि गीतकार अभिजीत मजुमदार यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. ओडिया संगीत जगतात त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात राहील. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबासोबत माझ्या संवेदना आहेत. दिवंगत आत्म्याला शांती मिळो.” असे लिहून त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

Web Title: Abhijit majumdar passed away at 54 age famous music composer death news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 01:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह
1

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर
2

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा
3

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ
4

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Jan 25, 2026 | 01:03 PM
पुणे मेट्रो लाईन-2 च्या रामवाडी-वाघोली विस्ताराला गती; आता 4.7 किमीचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारणार

पुणे मेट्रो लाईन-2 च्या रामवाडी-वाघोली विस्ताराला गती; आता 4.7 किमीचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारणार

Jan 25, 2026 | 01:02 PM
Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक

Jan 25, 2026 | 12:53 PM
काही सेकंदातच कायापालट! बाजारात आला अन् क्षणार्धात झाला भिकारी; ट्रान्सफॉर्मेशनचा VIDEO पाहून व्हाल हैराण

काही सेकंदातच कायापालट! बाजारात आला अन् क्षणार्धात झाला भिकारी; ट्रान्सफॉर्मेशनचा VIDEO पाहून व्हाल हैराण

Jan 25, 2026 | 12:50 PM
रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

रुममेटच निघाली सूत्रधार; तरुणीचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ काढले अन् थेट स्नॅपचॅटवर टाकले

Jan 25, 2026 | 12:50 PM
Maharashtra Politics: ‘मुंब्राच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवा करू..’; सहर शेख यांच्यानंतर इम्तियाज जलील यांचे विधान

Maharashtra Politics: ‘मुंब्राच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवा करू..’; सहर शेख यांच्यानंतर इम्तियाज जलील यांचे विधान

Jan 25, 2026 | 12:44 PM
Mumbai Crime: मालाड स्टेशन हत्याकांडाचा उलगडा! आरोपी अटकेत; चाकूने नाही तर…

Mumbai Crime: मालाड स्टेशन हत्याकांडाचा उलगडा! आरोपी अटकेत; चाकूने नाही तर…

Jan 25, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM