Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती

मराठी मालिकेमधील प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता सिद्धार्थ खिरीडने अखेर लग्नगाठ बांधली आहे. अभिनेत्यानेचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहते त्याचे अभिनंदन करत आहेत. तसेच, पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छाही देत आहेत.

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:10 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर
  • कोण आहे अभिनेत्याची बायको?
  • सिद्धार्थच्या लग्नाला कलाकारांची हजेरी
सध्या मराठी कलाविश्वात लगीनसराईचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. मागील काही दिवसांत मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी विवाहबंधनात अडकत आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली आहे. आता या यादीत आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्याचं नाव सामील झालं आहे. मराठी टीव्ही इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ खिरीड नुकताच लग्नबंधनात अडकला आहे. अभिनेत्याचे लग्नाचे फोटो पाहून आता चाहते देखील खुश झाले आहेत, आणि त्याचे अभिनंदन करत आहेत.

Abhijit Majumdar Death: अभिजित मजुमदार यांचे निधन; वयाच्या ५४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

सिद्धार्थ खिरीडचा विवाह मोठ्या थाटामाटात पार पडला असून, त्याच्या लग्नाचे खास फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ‘फ्रेशर्स’, ‘मुलगी झाली हो’ आणि ‘राणी मी होणार’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून सिद्धार्थने घराघरात आपली ओळख निर्माण केली आहे. दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवणारा हा अभिनेता आता खऱ्या आयुष्यातही नव्या भूमिकेत पदार्पण करत आहे. अभिनेत्याच्या लग्नाला मराठी कलाकारांची उपस्थिती देखील दिसून आली आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rashmi R Anpat (@rashmianpat)

अभिनेत्याच्या लग्नाला कलाकारांची हजेरी

काही महिन्यांपूर्वी सिद्धार्थने सोशल मीडियावर आपल्या प्रेमाची कबुली दिली होती. गोव्याच्या समुद्रकिनारी त्याने आपल्या प्रेयसीला फिल्मी अंदाजात प्रपोज केल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आले. अखेर सिद्धार्थने त्याची प्रेयसी डॉ. मैथिली भोसेकर हिच्यासोबत विवाह केला आहे. या दोघांची जोडी खूपच सुंदर दिसत आहे.

‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

लग्नसोहळ्यात सिद्धार्थ गुलाबी रंगाच्या कुर्त्यात तर मैथिली पारंपरिक नऊवारी साडीत अत्यंत सुंदर दिसत होती. तसेच नवरदेव देखील तिच्या सोबत मॅचिंग पोशाखात हँडसम दिसत होता. नवविवाहित जोडप्यावर सध्या चाहत्यांसह कलाविश्वातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. या खास सोहळ्याला अभिनेत्री गौरी किरण, अमृता देशमुख, सृजन देशपांडे, प्रसाद जवादे आणि रश्मी अनपट यांसारख्या कलाकारांनी उपस्थिती लावली होती.

सिद्धार्थची पत्नी कोण आहे?

सिद्धार्थची पत्नी डॉ. मैथिली भोसेकर सध्या कॅनडामध्ये वास्तव्यास असून तिने Miss International World Petite 2022–23 हा मानाचा किताब पटकावला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून एकमेकांना ओळखणाऱ्या या जोडप्याने अखेर आपल्या नात्याला विवाहा करून नवं नाव दिलं आहे. या दोघांना एकत्र पाहून त्यांचे चाहते देखील आनंदी झाले आहेत.

 

Published On: Jan 25, 2026 | 03:10 PM

