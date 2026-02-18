Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कंठ दाटून येईल पण मनोरंजन नक्की होईल! 'भावनांची मैफिल'… नात्यांची गोष्ट सांगणारे हे ५ मराठी चित्रपट

कुटुंबाच्या नात्यांमधील सौंदर्य, वेदना आणि भावनिक बाजू मांडणारे हे ५ मराठी चित्रपट, वाचा सविस्तर

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी सिनेमामध्ये कुटुंबाच्या नात्यांचा भावनिक आणि संवेदनशील दृष्टिकोन नेहमीच वेगळा राहिला आहे. भव्य सेट्स किंवा इफेक्ट्सपेक्षा, हे चित्रपट अनुभवांवर आधारित कथा सांगतात – प्रेम, मौन, दुरावा, पुन्हा जुळणारी नाती आणि कुटुंबाला जोडून ठेवणारे अदृश्य धागे.

या भावनिकतेच्या जोरावर काही मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवतात. हे चित्रपट आपल्या जवळच्या नात्यांमधील आनंद, वेदना आणि न बोललेले सत्य प्रामाणिकपणे उलगडतात.

विशेष म्हणजे, कुटुंबीय नात्यांचा खोलवर, कोमल आणि सत्य स्वरूपात शोध घेणारे हे पाच उल्लेखनीय मराठी चित्रपट प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव देतात आणि नात्यांच्या महत्त्वाची जाणीव करून देतात.

कुटुंबीय नात्यांचा खोलवर, कोमल आणि सत्य स्वरूपात शोध घेणारे हे पाच उल्लेखनीय मराठी चित्रपट

उत्तर [ZEE5]
रेणुका शहाणे आणि अभिनय बेर्डे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला उत्तर एका आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या घटनेचा कुटुंबावर होणारा भावनिक परिणाम दाखवतो. घटना स्वतःपेक्षा तिच्या पडसादांवर — अपराधभावना, शांतता, वेदना आणि हळूहळू सुरू होणाऱ्या जखम भरून येण्याच्या प्रक्रियेवर — चित्रपट लक्ष केंद्रित करतो. आईच्या भूमिकेत रेणुका शहाणे यांनी अंतर्मुख करणारी आणि हृदयस्पर्शी कामगिरी केली आहे. बाहेरून सावरलेली दिसणारी पण आतून तुटत चाललेली स्त्री त्यांनी अत्यंत संयमाने साकारली आहे. प्रेम, गमावणं आणि पुन्हा जवळ येणं यांचा हा चित्रपट अत्यंत भावनिक प्रवास ठरतो.

व्हेंटिलेटर [ZEE5]
राजेश मापुस्कर दिग्दर्शित आणि प्रियांका चोप्रा जोनास निर्मित व्हेंटिलेटर हा एकाच दिवसात, रुग्णालयात घडणाऱ्या घटनांभोवती फिरतो. आयुष्याची नश्वरता समोर येताच एका मोठ्या कुटुंबातील जुने वाद उफाळतात, विसरलेली नाती पुन्हा जुळतात आणि कितीही दूर गेलो तरी कुटुंब आपल्याला पुन्हा जवळ ओढून आणते, हे हळुवारपणे अधोरेखित होते.

एलिझाबेथ एकादशी [ZEE5]
ही उबदार आणि हृदयाला भिडणारी कथा एका लहान मुलाची आणि त्याच्या विधवा आईची आहे, जे त्यांच्या दिवंगत वडिलांची एक मौल्यवान आठवण जपण्यासाठी धडपडतात. त्यातून त्याग, निरागसता आणि वयापेक्षा जास्त प्रगल्भ भावनिक समज दाखवणारे नातेसंबंध उलगडतात. एकत्र येऊन संकटांचा सामना करताना कुटुंबाला मिळणारी ताकद हा चित्रपट सुंदररीत्या मांडतो.

किल्ला [ZEE5]
किल्ला हा वैयक्तिक दुःखानंतर आई आणि तिचा लहान मुलगा नव्या शहरात नवं आयुष्य सुरू करण्याची कथा आहे. बदलाची एकाकी भावना, वाढण्याची गोंधळलेली अवस्था आणि पालकांकडून मिळणारा शांत आधार — स्वतः वेदनेत असतानाही — हे चित्रपट अतिशय हळुवारपणे टिपतो. हा चित्रपट अंतरंग, आत्मपरीक्षण करणारा आणि वास्तवाशी प्रामाणिक आहे.

नटसम्राट [Netflix]
नाना पाटेकर यांच्या भव्य अभिनयाने सजलेला नटसम्राट वृद्धत्व आणि बदलत्या कौटुंबिक नात्यांची कटू वास्तवता उघड करतो. निवृत्त रंगभूमी कलाकार दुर्लक्ष आणि भावनिक उपेक्षेला सामोरा जातो, तेव्हा माणसाला आपल्या कुटुंबातही सन्मान, आत्मसन्मान आणि आपलेपणाची गरज किती मूलभूत असते, हे चित्रपट खोलवर मांडतो.

प्रेम, दुरावा आणि पुन्हा जुळणाऱ्या नात्यांची हृदयस्पर्शी कथा पाहा — रेणुका शहाणे यांच्या प्रभावी अभिनयासह उत्तर आता केवळ मराठी ZEE5 वर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध आहे.

Web Title: These five remarkable marathi films explore family relationships in a deep tender and truthful way

Published On: Feb 18, 2026 | 02:38 PM

