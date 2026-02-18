Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सिद्धार्थ मल्होत्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडिलांच्या निधनाने खचला अभिनेता, शेअर केली भावुक पोस्ट

बॉलीवूड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिनेत्याचे वडील सुनील मल्होत्रा ​​यांचे १३ फेब्रुवारी रोजी निधन झाले आणि आता ही बातमी समोर आली आहे. अभिनेत्याने त्यांच्या आठवणीत भावुक पोस्ट शेअर केली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 11:54 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सिद्धार्थ मल्होत्रावर कोसळला दुःखाचा डोंगर
  • वडिलांच्या निधनाने खचला अभिनेता
  • सिद्धार्थने शेअर केली भावुक पोस्ट
 

बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधून आता आणखी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा ​​यांचे निधन झाले आहे. अभिनेत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे असे दिसते आहे. सिद्धार्थ मल्होत्राच्या वडिलांच्या निधनाच्या बातमीने चाहते देखील चिंता व्यक्त करताना दिसले. अभिनेत्याने आता त्यांच्या आठवणीत एक भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये त्याने वडिलांच्या निधनाचे कारण उघड केले आहे.

सिद्धार्थ मल्होत्रा च्या वडिलांच्या निधनाने बसला धक्का

हिंदुस्तान टाईम्समधील वृत्तानुसार, वडील सुनील मल्होत्राच्या निधनाची बातमी मिळताच सिद्धार्थ आणि कियारा अडवाणी ताबडतोब दिल्लीला रवाना झाले. कुटुंबाच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की सुनील मल्होत्राचे अंत्यसंस्कार झाले आहेत, परंतु सिद्धार्थ आणि कियारा आणखी काही दिवस दिल्लीत कुटुंबासोबत राहणार आहेत. वडिलांच्या निधनाने सिद्धार्थ खूप दुःखी आहे. सूत्रांनी असेही म्हटले आहे की सिद्धार्थने त्याचे दुःख कोणाशीही शेअर केलेले नाही आणि तो त्याच्या कुटुंबासह एकटाच वडिलांच्या निधनाने झगडत आहे.

‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral

वडिलांच्या आठवणीत सिद्धार्थची भावुक पोस्ट

दरम्यान, सिद्धार्थने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर त्याच्या वडिलांची आठवण करून देणारी एक हृदयद्रावक पोस्ट लिहिली आहे. त्याने बालपणापासून ते तारुण्यापर्यंत त्याच्यासोबत घालवलेल्या सुंदर आणि संस्मरणीय क्षणांचे नऊ फोटो शेअर केले आहेत. त्याने लिहिले आहे की, “तो कधीही डळमळीत नसलेल्या मूल्यांसह जीवन जगला. त्याच्याकडे शिस्त होती, पण कडकपणा नव्हता. त्याच्याकडे ताकद होती, पण अहंकार नव्हता. जीवनातील आव्हानांना तोंड देतानाही तो सकारात्मक राहिला. मर्चंट नेव्ही कॅप्टन म्हणून समुद्रावर कमांड देण्यापासून ते शांत धैर्याने आजाराचा सामना करण्यापर्यंत, त्याने कधीही तडजोड केली नाही, कधीही त्याची प्रतिष्ठा गमावली नाही. स्ट्रोकने त्याला व्हीलचेअरवर जाण्यास भाग पाडले तरीही, त्यांची प्रतिमा उंचावलेली होती.”

 

 

‘बाबा, तुमचा प्रामाणिकपणा हाच माझा वारसा आहे’ – सिद्धार्थ

सिद्धार्थ मल्होत्राने ​​पुढे लिहिले, ‘बाबा, तुमचा प्रामाणिकपणा हाच माझा वारसा आहे. तुमची ताकद मला दररोज मार्गदर्शन करते. तुमची सकारात्मकता अजूनही या कुटुंबाला एकत्र ठेवते. तुम्ही आम्हाला तुमच्या झोपेत शांतपणे सोडून गेलात, पण तुम्ही जी पोकळी सोडली आहे ती अगणित आहे. मी जो आहे तो तुमच्यामुळे आहे. आणि मी तुमचे नाव, तुमची मूल्ये आणि तुमचा प्रकाश नेहमीच पुढे घेऊन जाईन. तुम्हाला खूप प्रेम, बाबा.’ असे लिहून सिद्धार्थने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

‘The Kerala Story 2 – Go Beyond’ चित्रपटाला नितेश राणेंचा जाहीर पाठिंबा, ट्रेलर शेअर करत लिहिले, ‘या जिहाद्यांना घरात…’

चाहते आणि सेलिब्रिटींनी सिद्धार्थ मल्होत्राला दिले प्रोत्साहन

सिद्धार्थच्या पोस्टवर अनेक चाहते आणि सेलिब्रिटींनी कमेंट करून त्याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. करण जोहर, अर्जुन कपूर, महीप कपूर आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी सिद्धार्थला खंबीर राहण्यास प्रोत्साहित केले. तसेच, सिद्धार्थच्या वडिलांचे अंत्यसंस्कार कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत दिल्लीत पार पडल्याचे वृत्त आहे.

 

 

 

