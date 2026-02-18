‘The Kerala Story 2 – Go Beyond’ चित्रपटाला नितेश राणेंचा जाहीर पाठिंबा, ट्रेलर शेअर करत लिहिले, ‘या जिहाद्यांना घरात…’

आज ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्’ या चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. सोशल मीडियावर ट्रेलरची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असून अनेकांनी चित्रपटाविषयी उत्सुकता व्यक्त केली आहे. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी’ या गाजलेल्या चित्रपटाचा हा पुढील भाग असल्याने प्रेक्षकांमध्ये विशेष उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच या चित्रपटाची कथा जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
व्हेंटिलेटरवर Salim Khan ! वडिलांसोबत रात्रभर थांबला सलमान; भाईजानला भावुक पाहून चाहते चिंतेत
नितेश राणे यांचा चित्रपटाला पाठिंबा
भारतीय जनता पक्षाचे नेते नितेश राणे यांनी चित्रपटाला खुला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर चित्रपटाचा ट्रेलर शेअर केला आणि प्रेक्षकांना तो पाहण्याचे आवाहन केले. ट्रेलर शेअर करताना त्यांनी चित्रपटातील विषय महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. समाजासमोर वास्तव मांडणाऱ्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्या कलाकृतींना पाठिंबा देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे समर्थकांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असून अनेकांनी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट करत चित्रपटाला समर्थन दर्शवले आहे.
ट्रेलर शेअर करताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले, ‘या जिहाद्यांना आपल्या घरात घुसण्यापूर्वी वेळीच रोखा. “लव्ह जिहाद”च्या नावाखाली 2047 पर्यंत आपल्या हिंदू राष्ट्राला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडा!” असे लिहून त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.
View this post on Instagram
‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral
दमदार सिक्वेलची मांडणी
निर्माते विपुल अमृतलाल शहा आणि त्यांच्या बॅनर सनशाईन पिक्चर्स यांच्या पाठिंब्याने तयार झालेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर अधिक गडद आणि व्यापक कथा मांडण्याचे संकेत देतो. 2022 मधील चित्रपटाच्या प्रभावानंतर हा सिक्वेल अधिक तीव्र आणि व्यापक पातळीवर कथानक मांडणार असल्याचे दिसते आहे. कामाक्षी नारायण सिंह यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटात उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा यांच्या व्यक्तिरेखा केंद्रस्थानी आहेत. कथानकात तीन तरुणींच्या आयुष्यातील नाट्यमय वळण आणि त्यांच्या नात्यांमागील कथित कटकारस्थानाचा मागोवा घेतला जातो, असे ट्रेलरमधून सूचित होते.
अशिन ए. शाह सहनिर्मित हा चित्रपट येत्या 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरनंतर चित्रपटाबद्दलची चर्चा अधिकच रंगली असून, प्रदर्शनानंतर त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच हा चित्रपट किती कमाई करतो हे पाहणे देखील उत्सुकतेचे ठरणार आहे.