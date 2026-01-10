Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Mardaani 3 Release Date Shivani Shivaji Roy Returns With A Gun And Fearless Look First Look Of Mardaani 3 Released

Mardaani 3 Release Date: हातात बंदूक आणि निर्भिड चेहरा घेऊन पुन्हा येणार शिवानी शिवाजी रॉय, ‘मर्दानी ३’चा पहिला लूक रिलीज

राणी मुखर्जीचा मर्दानी ३ चित्रपटातील पहिला लूक रिलीज झाला असून हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:24 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीने तिच्या कारकिर्दीत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिच्या दमदार अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. राणी मुखर्जीच्या लोकप्रिय फ्रँचायझी चित्रपट “मर्दानी” च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. निर्मात्यांनी तिसऱ्या भाग “मर्दानी ३” साठी नवीन प्रदर्शन तारखेची घोषणा केली आहे. निर्मात्यांनी राणी मुखर्जीच्या चित्रपटाचे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे आणि नवीन तारीख जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट वेळापत्रकापूर्वी प्रदर्शित होणार आहे. चला जाणून घेऊया राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” चित्रपट कधी थिएटरमध्ये येणार आहे.

रिलीजची तारीख २७ फेब्रुवारी २०२६ अशी जाहीर करण्यात आली. परंतु आता निर्मात्यांनी महिन्यात योग्य संधी मिळाल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आज, यश राज फिल्म्स (YRF) ने मर्दानी 3 च्या प्रदर्शन तारखेत बदल करण्याची घोषणा केली, जी आता 30 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होईल. शिवानी देशातील हरवलेल्या मुलींना शोधण्यासाठी काळाच्या विरोधात रोमांचक शर्यत सुरू करत असताना, या चित्रपटाला चांगल्या आणि वाईट यांच्यातील रक्तरंजित आणि हिंसक लढाई म्हणून ओळखले जात आहे. “ती त्या सर्वांना वाचवेपर्यंत थांबणार नाही! मर्दानी 3 मध्ये राणी मुखर्जी निर्भय पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय म्हणून परतली आहे. 30 जानेवारी रोजी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहांमध्ये बचाव मोहीम सुरू होते,” असे निर्मात्यांनी पहिले पोस्टर शेअर करताना लिहिले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

 

२२ व्या थर्ड आय आशियायी चित्रपट महोत्सवाची शानदार सुरुवात, सुप्रसिद्ध दिग्दर्शिका सई परांजपे यांचा एशियन कल्चर पुरस्काराने गौरव

राणी मुखर्जीने असेही संकेत दिले होते की हा अ‍ॅक्शनने भरलेला थ्रिलर चित्रपट ‘गडद, प्राणघातक आणि क्रूर’ असेल, ज्यामुळे नेटिझन्स आणि स्टारच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. पोस्टरमध्ये, अभिनेत्री अनेक हरवलेल्या मुलींसमोर उभी असल्याचे दिसून येते. ‘मर्दानी ३’ चे दिग्दर्शन अभिराज मीनावाला यांनी केले आहे आणि आदित्य चोप्रा यांनी निर्मिती केली आहे. ‘मर्दानी’ (पहिला चित्रपट) देशातील मानवी तस्करीचे भयानक सत्य उघड करत असताना, ‘मर्दानी २’ ने आपल्याला एका मनोरुग्ण सिरीयल बलात्कारीच्या भयानक मनात नेले ज्याने व्यवस्थेला आव्हान देण्याचे धाडस केले. ‘मर्दानी ३’ आपल्या समाजातील एक भयानक सत्य उघड करण्यासाठी सज्ज आहे.

O Romeo Teaser: हातात गजरा, कानात बाळी; मासी-क्लासी लूकमध्ये दिसला रोमियो, टीझर बघून विसरून जाल कबीर सिंग

Web Title: Mardaani 3 release date shivani shivaji roy returns with a gun and fearless look first look of mardaani 3 released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
1

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
2

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका
3

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”
4

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Jan 21, 2026 | 02:14 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Maharashtra Politics: ‘या’ तीनही पंचायत समिती जिंकणार; आमदार भास्कर जाधव

Maharashtra Politics: ‘या’ तीनही पंचायत समिती जिंकणार; आमदार भास्कर जाधव

Jan 21, 2026 | 02:12 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

Jan 21, 2026 | 02:05 PM
Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Jan 21, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM