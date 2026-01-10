Mardaani 3 Release Date: हातात बंदूक आणि निर्भिड चेहरा घेऊन पुन्हा येणार शिवानी शिवाजी रॉय, ‘मर्दानी ३’चा पहिला लूक रिलीज

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीने तिच्या कारकिर्दीत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिच्या दमदार अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. राणी मुखर्जीच्या लोकप्रिय फ्रँचायझी चित्रपट “मर्दानी” च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. निर्मात्यांनी तिसऱ्या भाग “मर्दानी ३” साठी नवीन प्रदर्शन तारखेची घोषणा केली आहे. निर्मात्यांनी राणी मुखर्जीच्या चित्रपटाचे नवीन पोस्टर शेअर केले आहे आणि नवीन तारीख जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट वेळापत्रकापूर्वी प्रदर्शित होणार आहे. चला जाणून घेऊया राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” चित्रपट कधी थिएटरमध्ये येणार आहे.
रिलीजची तारीख २७ फेब्रुवारी २०२६ अशी जाहीर करण्यात आली. परंतु आता निर्मात्यांनी महिन्यात योग्य संधी मिळाल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज, यश राज फिल्म्स (YRF) ने मर्दानी 3 च्या प्रदर्शन तारखेत बदल करण्याची घोषणा केली, जी आता 30 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होईल. शिवानी देशातील हरवलेल्या मुलींना शोधण्यासाठी काळाच्या विरोधात रोमांचक शर्यत सुरू करत असताना, या चित्रपटाला चांगल्या आणि वाईट यांच्यातील रक्तरंजित आणि हिंसक लढाई म्हणून ओळखले जात आहे. “ती त्या सर्वांना वाचवेपर्यंत थांबणार नाही! मर्दानी 3 मध्ये राणी मुखर्जी निर्भय पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय म्हणून परतली आहे. 30 जानेवारी रोजी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहांमध्ये बचाव मोहीम सुरू होते,” असे निर्मात्यांनी पहिले पोस्टर शेअर करताना लिहिले.
राणी मुखर्जीने असेही संकेत दिले होते की हा अॅक्शनने भरलेला थ्रिलर चित्रपट ‘गडद, प्राणघातक आणि क्रूर’ असेल, ज्यामुळे नेटिझन्स आणि स्टारच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. पोस्टरमध्ये, अभिनेत्री अनेक हरवलेल्या मुलींसमोर उभी असल्याचे दिसून येते. ‘मर्दानी ३’ चे दिग्दर्शन अभिराज मीनावाला यांनी केले आहे आणि आदित्य चोप्रा यांनी निर्मिती केली आहे. ‘मर्दानी’ (पहिला चित्रपट) देशातील मानवी तस्करीचे भयानक सत्य उघड करत असताना, ‘मर्दानी २’ ने आपल्याला एका मनोरुग्ण सिरीयल बलात्कारीच्या भयानक मनात नेले ज्याने व्यवस्थेला आव्हान देण्याचे धाडस केले. ‘मर्दानी ३’ आपल्या समाजातील एक भयानक सत्य उघड करण्यासाठी सज्ज आहे.
