रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

अजय देवगणच्या 'धमाल ४'ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत दुसऱ्याच दिवशी कमाईत मोठी झेप घेतली. चित्रपटाचं जागतिक कलेक्शन ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचं वृत्त.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Dhamaal 4 Box Office Day 2: अजय देवगण, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख आणि जावेद जाफरी यांचा बहुप्रतीक्षित ‘धमाल ४’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात करताना दिसत आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच या चित्रपटाने प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळवत कमाईचा वेग वाढवला आहे.

पहिल्याच दिवशी १३.७५ कोटी रुपयांची कमाई करत ‘धमाल ४’ने अनेक नव्या चित्रपटांच्या ओपनिंग कलेक्शनला मागे टाकलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत आणखी वाढ झाली असून २२.५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केल्याचं सांगितलं जात आहे.

यासह ‘धमाल ४’चं देशांतर्गत एकूण ग्रॉस कलेक्शन ४३.८० कोटी रुपये, तर नेट कलेक्शन सुमारे ३६.५० कोटी रुपये झाल्याचा अंदाज आहे. परदेशातही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून दुसऱ्या दिवशी ५ कोटी रुपयांची कमाई झाली. त्यामुळे चित्रपटाचं एकूण परदेशी कलेक्शन १० कोटी रुपये, तर जागतिक कमाई ५३.८० कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचं वृत्त आहे.

Taarak Mehta शोच्या सेटवर तोडफोड? गोकुलधाम सोसायटीचा व्हिडीओ पाहताच प्रेक्षकांची धडधड वाढली… अखेर निर्मात्यांनी सत्य सांगितलंच

शनिवारी कमाईत झालेली मोठी वाढ पाहता रविवारीही चित्रपटाच्या व्यवसायात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या मते, वीकेंडचा फायदा ‘धमाल ४’ला मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतो.

Samantha Ruth Prabhu : घटस्फोटानंतर पहिल्यांदाच Ex-नवऱ्याच्या कुटुंबाबाबत बोलली अभिनेत्री! अखिलसाठी शेअर केली विशेष पोस्ट

‘धमाल’ फ्रँचायझीचा हलकाफुलका विनोद, अजय देवगणसह दमदार स्टारकास्ट आणि मनोरंजनाचा भरपूर डोस यामुळे प्रेक्षक पुन्हा एकदा चित्रपटगृहांकडे वळल्याचं चित्र दिसत आहे. समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या असल्या, तरी प्रेक्षक मात्र चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.

आता ‘धमाल ४’ येत्या काही दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर आणखी कोणते विक्रम प्रस्थापित करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Dhamaal 4 registers a strong box office run crosses the 50 crore mark in just two days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Lock Upp 2’साठी फराह खान आणि रितेश देशमुखने घेतलं कोट्यवधींचं मानधन; आकडे ऐकून व्हाल थक्क
1

‘Lock Upp 2’साठी फराह खान आणि रितेश देशमुखने घेतलं कोट्यवधींचं मानधन; आकडे ऐकून व्हाल थक्क

‘या शोमध्ये येणं ही माझी चूक होती’; ‘Lock Upp2’मध्ये राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत, रितेश देशमुखकडे केली खास विनंती
2

‘या शोमध्ये येणं ही माझी चूक होती’; ‘Lock Upp2’मध्ये राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत, रितेश देशमुखकडे केली खास विनंती

गुलाबी साडीत ईशा मालवीयाचा भन्नाट डान्स; ठुमक्यांनी जिंकली चाहत्यांची मनं, रितेश देशमुखच्या कमेंटने वेधलं लक्ष
3

गुलाबी साडीत ईशा मालवीयाचा भन्नाट डान्स; ठुमक्यांनी जिंकली चाहत्यांची मनं, रितेश देशमुखच्या कमेंटने वेधलं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Jul 12, 2026 | 11:33 AM
सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

Jul 12, 2026 | 11:26 AM
Ashadhi Wari 2026: पंढरपूरच्या वारीचा इतिहास, दिंडी परंपरा आणि वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व जाणून घ्या

Ashadhi Wari 2026: पंढरपूरच्या वारीचा इतिहास, दिंडी परंपरा आणि वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व जाणून घ्या

Jul 12, 2026 | 11:25 AM
महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

Jul 12, 2026 | 11:23 AM
Government Employees: काम न करता दरमहा पूर्ण पगार! पण तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक ताणाव का?

Government Employees: काम न करता दरमहा पूर्ण पगार! पण तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक ताणाव का?

Jul 12, 2026 | 11:13 AM
Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

Pune Crime News: पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवलं; पत्नी वाचली मात्र तीन पाळीव मांजरांचा होरपळून मृत्यू

Jul 12, 2026 | 11:08 AM
आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

Jul 12, 2026 | 11:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा