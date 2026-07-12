Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: ‘धमाल 4’ची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड! दुसऱ्याच दिवशी अजय देवगणच्या चित्रपटाची तुफान कमाई

Dhamaal 4 Box Office Day 2: अजय देवगण, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख आणि जावेद जाफरी यांचा बहुप्रतीक्षित ‘धमाल ४’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात करताना दिसत आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच या चित्रपटाने प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळवत कमाईचा वेग वाढवला आहे.
पहिल्याच दिवशी १३.७५ कोटी रुपयांची कमाई करत ‘धमाल ४’ने अनेक नव्या चित्रपटांच्या ओपनिंग कलेक्शनला मागे टाकलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत आणखी वाढ झाली असून २२.५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केल्याचं सांगितलं जात आहे.
यासह ‘धमाल ४’चं देशांतर्गत एकूण ग्रॉस कलेक्शन ४३.८० कोटी रुपये, तर नेट कलेक्शन सुमारे ३६.५० कोटी रुपये झाल्याचा अंदाज आहे. परदेशातही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून दुसऱ्या दिवशी ५ कोटी रुपयांची कमाई झाली. त्यामुळे चित्रपटाचं एकूण परदेशी कलेक्शन १० कोटी रुपये, तर जागतिक कमाई ५३.८० कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचं वृत्त आहे.
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शनिवारी कमाईत झालेली मोठी वाढ पाहता रविवारीही चित्रपटाच्या व्यवसायात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या मते, वीकेंडचा फायदा ‘धमाल ४’ला मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतो.
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‘धमाल’ फ्रँचायझीचा हलकाफुलका विनोद, अजय देवगणसह दमदार स्टारकास्ट आणि मनोरंजनाचा भरपूर डोस यामुळे प्रेक्षक पुन्हा एकदा चित्रपटगृहांकडे वळल्याचं चित्र दिसत आहे. समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या असल्या, तरी प्रेक्षक मात्र चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.
आता ‘धमाल ४’ येत्या काही दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर आणखी कोणते विक्रम प्रस्थापित करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.