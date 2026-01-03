‘Toxic’ चित्रपटातील तारा सुतारियाचा लूक समोर; नयनतारा–कियारा नंतर २०० कोटींच्या चित्रपटातील नवीन सौंदर्यवती

यशच्या “टॉक्सिक” चित्रपटाच्या टीमने तारा सुतारियाचा रेबेकाच्या भूमिकेत पहिला लूक रिलीज केला आहे, ज्यामुळे २०२६ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. यशच्या चित्रपटाचे बजेट सुमारे २०० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कियारा अडवाणी (नादिया), हुमा कुरेशी (एलिझाबेथ) आणि नयनतारा (गंगा) यांच्यानंतर, पोस्टरमध्ये तारा सुतारियाची व्यक्तिरेखा एका अशा व्यक्तीच्या रूपात दाखवण्यात आली आहे जी एक मजबूत आणि शक्तिशाली दिसते. रेबेकाला प्रतिमेत विस्कळीत दिसत आहे, जी अशा पात्राकडे इशारा करते जी तिच्या कमकुवतपणाचा सामना करताना तिची ताकद दाखवण्यास घाबरत नाही.
‘टॉक्सिक’ मधील तारा सुतारियाचा लूक
तारा सुतारियाने २०१९ मध्ये ‘स्टुडंट ऑफ द इयर २’ या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले, ज्याने तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा झी सिने पुरस्कार मिळवून दिला. त्यानंतर तिने ‘मरजावां’, ‘हिरोपंती २’ आणि ‘एक व्हिलन रिटर्न्स’ या अॅक्शन चित्रपटांमध्ये तसेच २०२३ मधील सर्व्हायव्हल थ्रिलर ‘अपूर्वा’ मध्ये काम केले, ज्याला समीक्षकांनी प्रशंसा मिळवून दिली आणि तिच्या अभिनयाला उत्कृष्ट मानले गेले. ‘टॉक्सिक’ हा तिचा पहिलाच संपूर्ण भारतातील चित्रपट आहे.
‘केजीएफ’ नंतर यशचा मोठा चित्रपट
कन्नड चित्रपट उद्योगातील अभिनेता यशने ‘केजीएफ’ फ्रँचायझीसह संपूर्ण भारतात स्टारडम मिळवले आणि तो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध स्टार बनला. ‘केजीएफ: चॅप्टर १’ (२०१८) आणि ‘केजीएफ: चॅप्टर २’ (२०२२) मध्ये रॉकी भाईची भूमिका साकारण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यशच्या शक्तिशाली अॅक्शन चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच यश मिळाले. फ्रँचायझीचा दुसरा भाग हा आतापर्यंतचा पाचवा सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट आहे.
‘टॉक्सिक’ बद्दल
फिल्म फेस्टिव्हल सर्किटचे आवडते गीतू मोहनदास (मूथॉन) दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट एका नवीन अध्यायाची सुरुवात करतो. ‘केजीएफ’च्या यशानंतर हा चित्रपट कन्नड चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक आहे. यश आणि मोहनदास यांनी लिहिलेला ‘टॉक्सिक’ हा पहिला भारतीय चित्रपट आहे जो एकाच वेळी कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये लिहिला आणि चित्रित केला गेला आहे आणि तो हिंदी, तेलगू, तमिळ, मल्याळम आणि इतर अनेक भाषांमध्ये डब केला जाईल.
“टॉक्सिक” रिलीज डेट
केव्हीएन प्रॉडक्शन्स आणि मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्सच्या बॅनरखाली वेंकट के. नारायण आणि यश निर्मित “टॉक्सिक” हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.