Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोकणातील सर्वात गूढ देवस्थान; वारुळातून अवतरलेल्या सातेरी देवी मंदिराची रहस्यमय कथा

कोकणातील एक असं गूढ देवस्थान आहे जिथे एका वारुळातून देवी अवतरली अशी आख्यायिका सांगितली जाते. 700 वर्षांपूर्वी असं काय घडलं की हे देवस्थान इतकं रहस्यमय आहे ते जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 03, 2026 | 04:14 PM
कोकणातील सर्वात गूढ देवस्थान; वारुळातून अवतरलेल्या सातेरी देवी मंदिराची रहस्यमय कथा
Follow Us:
Follow Us:
  • कोकणातील सर्वात गूढ देवस्थान
  • वारुळातून अवतरलेल्या सातेरी देवी मंदिराची रहस्यमय कथा
कोकणातल्या गजाली जशा प्रसिद्ध आहेत तशाच तिथल्या कथा देखील रहस्यमय आहेत. यात जशा भुतांच्या कथा आहेत तशाच देवस्थानाच्या देखील आहेत. तळकोकणातील सर्वात जागृत देवस्थान म्हणजे सातेरी देवीचं मंदिर. वेंगुर्ले तालुक्यात जसं तीचं मुख्य स्थान आहे तसंच सिंधुदुर्गातल्या पावशी गावात देखील तिचं जागृत मंदिर आहे.

या मंदिराचंदेखील एक रहस्य आहे. पावशीमधील ही देवी चक्क वारुळातून अवतरली असं म्हटलं जातं. या देवीच्या मंदिराची एक दंतकथा सांगितली जाते. याबाबतची माहिती सोहम रांगणेकर या व्लॉगर इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन देण्यात आली. गावकऱ्यांनी सांगितलेल्या आख्यायिकेनुसार, सुमारे 700 वर्षांपूर्वी पावसगावात एक गुढ घटना घडली होती. ज्या ठिकाणी सातेरी देवीचं मंदिर आहे तिथे कधी काळी एक घर होतं. त्या घरातल्या स्वयंपाक घरात वारुळ तयार व्हायचं. घरातल्या मंडळींनी हे वारुळ काढून टाकलं. मात्र पुन्हा पुन्हा सतत हे वारुळ यायला लागलं. एकेदिवशी असचं वारुळ काढताना ते वारुळ माणसाच्या उंचीपेक्षाही मोठं झालं. ही घटना सामान्य नव्हती यामागे काही देैवी कारण होतं हे तिथल्या घरातील कुटुंबाला कळून आलं. या वारुळाची उंची इतकी की, ते तब्बल 20 ते 25 फूट उंच वाढलं. हे वारुळ पाडणं देखील शक्य झालं नाही.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soham Rangnekar (@soham_eyes)

Sindhudurg : पाण्यातून सोन्याची परडी येते अन्… कोकणातलं रहस्यमय तळं ज्याचं रक्षण स्वत: देवी करते

स्वयंपाक घरातील हे वारुळ जेव्हा मोठं झालं त्यावेळी सातेरी देवीने कुटुंबातील सदस्यांना दृष्टांत दिला. त्यानंतर ही खबर गावात परसली. वैशाख महिन्यात याठिकाणी सातेरी देवीची जत्रा भरते. आजही या ठिकाणी देवीच्या मंदिरात वारुळ दिसतं. हे वारुळ आजही 20 ते 25 फूट उंच आहे. वारुळात देवी वास करते म्हणून नित्यनेमाने या वारुळाची पूजा केली जाते. गावकऱ्यांची श्रद्धा अशी की आजही या वारुळात देवी वास करते. जत्रेच्या वेळी गावकरी तांदळाच्या पेजेने हे वारुळ स्वच्छ करतात. त्यानंतर त्याची रिसतर पूजा करतात. गावचं रक्षण करणारी ही देवी म्हणून हे जागृत देवस्थान असल्याचं म्हटलं जातं.

Budh Gochar 2026: बुध ग्रहाच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, करिअर, पैसा आणि प्रगतीत होईल वाढ

Web Title: Mystry of sateridevi temple in pavashi villege sindhudurg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
1

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

Premanand Maharaj : घरी केलेली पूजा आणि देवळात घेतलेलं दर्शन दोन्हीत फरक काय ? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं भन्नाट उत्तर
2

Premanand Maharaj : घरी केलेली पूजा आणि देवळात घेतलेलं दर्शन दोन्हीत फरक काय ? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं भन्नाट उत्तर

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या
3

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mayor of Mumbai : मुंबईत पुन्हा फिरणार वारं? पुन्हा Hotel Politics सुरु; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक थेट ठाकरेंच्या संपर्कात!

Mayor of Mumbai : मुंबईत पुन्हा फिरणार वारं? पुन्हा Hotel Politics सुरु; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवक थेट ठाकरेंच्या संपर्कात!

Jan 18, 2026 | 06:00 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

Jan 18, 2026 | 05:48 PM
‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 05:45 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Jan 18, 2026 | 05:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM