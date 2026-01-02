Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Don 3 मध्ये झाली 'या' प्रसिद्ध बॉलीवुड खलनायकाची एन्ट्री; विक्रांत मेस्सीची जागा घेणार अभिनेता

डॉन ३ मध्ये विक्रांत मेस्सीची जागा आता या बॉलिवूड खलनायकाने घेतली आहे. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया

Updated On: Jan 02, 2026 | 04:23 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

‘डॉन ३’ हा बॉलिवूडमधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाचे शूटिग दोन वर्षांपासून लांबणीवर पडले आहे आणि २०२६ मध्ये त्याचे शुटिंग सुरू होणार होते. कास्टिंग पूर्ण झाले होते, परंतु रणवीर सिंग चित्रपटातून बाहेर पडल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. रणवीर सिंगच्या चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर, आता एका बॉलिवूड अभिनेत्याने चित्रपटात प्रवेश केला आहे, जो विक्रांत मेस्सीची जागा घेत आहे.

खरंतर, विक्रांत मेस्सी फरहान अख्तरच्या ‘डॉन ३’ मध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारणार होता. तो या चित्रपटात खलनायकाची भूमिका साकारणार असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी त्याने हा प्रकल्प सोडला. आता, रणवीरच्या ‘डॉन ३’ चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर, विक्रांतची जागा घेण्यासाठी एका बॉलिवूड अभिनेत्याची भूमिका साकारल्याच्या बातम्या येत आहेत.

विक्रांत मेस्सीची जागा मिळाली 
ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फरहान अख्तरने डॉन ३ मध्ये विक्रांत मेस्सीची भूमिका करण्यासाठी निवडलेला अभिनेता २०२५ मध्ये त्याच्या पुनरागमनासाठी चर्चेत आहे. अनेक वर्षांनंतर, त्याने एका वेब सिरीजसह एक जबरदस्त पुनरागमन केले आहे आणि तो सध्या चर्चेत आहे.

फरहान अख्तरचा चित्रपट “डॉन ३” सध्या अनेक ट्विस्टमधून जात आहे. कियारा अडवाणी आणि विक्रांत मेस्सी यांनी चित्रपट सोडल्यानंतर, निर्माते फ्रँचायझीचा तिसरा भाग अंतिम करण्यासाठी मुख्य भूमिका शोधण्यात व्यस्त आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरहान अख्तरने रजत बेदी यांच्याशी विक्रांत मेस्सीसाठी आधी नियोजित असलेल्या एका महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी चर्चा सुरू केली आहे.

रजत बेदी यांनी अलिकडेच “द बॅडीज ऑफ बॉलीवूड” (२०२५) या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयामुळे बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले. या चित्रपटातील एका महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी त्यांचा विचार केला जात आहे. एका सूत्रानुसार, अभिनेता आणि निर्मात्यांमध्ये आधीच चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्राने एचटीला सांगितले की, “फरहान आणि रजत यांच्यात चर्चा झाली आहे. जानेवारीमध्ये फरहानच्या खार येथील कार्यालयात या भूमिकेबद्दल चर्चा करण्यासाठी त्यांची भेट होण्याची अपेक्षा आहे. हे पात्र कथेचा एक प्रमुख पैलू आहे आणि त्यात बदल केले जात आहेत.”

४० व्या वर्षी Kirti Kulhari पुन्हा पडली प्रेमात, वयापेक्षा लहान असलेल्या अभिनेत्याला करतेय डेट
विक्रांत मेस्सी नंतर ‘डॉन ३’ मध्ये कोण काम करणार?
जुलै २०२५ मध्ये, विक्रांत मेस्सी ‘डॉन ३’ मधून बाहेर पडल्याची बातमी आली. इंडस्ट्रीतील सूत्रांनी सांगितले की अभिनेत्याची भूमिका अपेक्षांनुसार नव्हती. असे म्हटले जाते की या भूमिकेसाठी विशिष्ट प्रमाणात बारकाव्याची आवश्यक होती, ज्यामुळे ते अंतिम मसुद्यात स्थान मिळवू शकले नाही. त्यावेळी आदित्य रॉय कपूर आणि विजय देवरकोंडा यांच्यासह अनेक नावे सुचवण्यात आली होती, परंतु निर्मात्यांनी पटकथा अधिक सुधारित होईपर्यंत पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला.

दृष्टी धामीने पहिल्यांदाच दाखवला मुलगी लीलाचा चेहरा, गोड मुलीची झलक पाहून चाहते खुश

Published On: Jan 02, 2026 | 04:23 PM

