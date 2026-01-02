४० व्या वर्षी Kirti Kulhari पुन्हा पडली प्रेमात, वयापेक्षा लहान असलेल्या अभिनेत्याला करतेय डेट

‘Battle Of Galwan’चे फुटेज लीक? बर्फावर जखमी अवस्थेत रांगताना दिसला सलमान खान
१ जानेवारी रोजी उशिरा नवीन वर्षाच्या निमित्ताने, कीर्ती कुल्हारीने तिच्या चाहत्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देताना तिच्या नात्याबद्दल उघडपणे सांगितले. अभिनेत्रीने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक रील शेअर केली आहे, ज्यामध्ये अनेक वेगवेगळे फोटो आहेत. या फोटोंमध्ये कीर्ती कुल्हारी अभिनेता राजीव सिद्धार्थसोबत दिसत आहे. या रीलमध्ये राजीव आणि कीर्तीचे अनेक रोमँटिक फोटो देखील आहेत. या रीलद्वारे, कीर्तीने राजीव सिद्धार्थसोबतचे तिचे नाते अधिकृत केले आहे. तिच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये कीर्तीने लिहिले आहे की, “एक फोटो हजार शब्दांच्या बरोबरीचा आहे. सर्वांना २०२६ च्या शुभेच्छा.”
कीर्ती राजीवपेक्षा ११ महिन्यांनी मोठी
आजकाल जेव्हा जेव्हा कोणतेही नाते समोर येते तेव्हा चाहते त्यांच्या जोडीदारांमधील वयातील फरक जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. त्याचप्रमाणे, राजीव सिद्धार्थ आणि कीर्ती कुल्हारी यांच्यातील वयातील फरकाबद्दलही चाहते उत्सुक असतात. १९८५ मध्ये जन्मलेली कीर्ती कुल्हारी ४० वर्षांची आहे, तर राजीव सिद्धार्थ कीर्तीपेक्षा फक्त ११ महिन्यांनी लहान आहे. एप्रिल १९८६ मध्ये जन्मलेला राजीव सिद्धार्थ सध्या ३९ वर्षांचा आहे. त्यामुळे कीर्ती आणि राजीव यांच्यात वयाचा फारसा फरक नाही.
कीर्तीने २०१६ मध्ये साहिल सहगलशी केले लग्न
कीर्ती कुल्हारीचे यापूर्वी अभिनेता साहिल सहगलशी लग्न झाले होते. त्यांनी २०१६ मध्ये लग्न केले. परंतु, लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर ते २०२१ मध्ये वेगळे झाले. कीर्ती शेवटची फोर मोअर शॉट्स प्लीजमध्ये दिसली होती. कामाच्या बाबतीत, कीर्ती कुल्हारी शेवटची तिच्या लोकप्रिय मालिकेच्या “फोर मोअर शॉट्स प्लीज” च्या चौथ्या सीझनमध्ये दिसली होती. हा शो १९ डिसेंबर रोजी प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाला आहे.