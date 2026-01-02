रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर’ ‘या’ राज्यात झाला Tax Free, निर्मात्यांना नवीन वर्षात मिळाली आनंदाची बातमी

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट गेल्या चार आठवड्यांपासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाला मिळालेल्या प्रतिसादाने निर्माते खूप आनंदी आहेत. भारतातील हिंदी बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट ८०० कोटी कमाईच्या जवळ पोहोचला आहे. दरम्यान, निर्मात्यांना नवीन वर्षासाठी आनंदाची बातमी मिळाली. लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाने “धुरंधर” हा चित्रपट करमुक्त केला आहे. लडाखच्या उपराज्यपालांच्या कार्यालयाने ही घोषणा केली. यामुळे निर्माते आणि रणवीर सिंगच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे.
लडाखच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयाने त्यांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केले आहे की, “लेफ्टनंट गव्हर्नर कविंदर गुप्ता यांनी केंद्रशासित प्रदेशात धुरंधर हा बॉलिवूड चित्रपट करमुक्त केला आहे. या चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणात चित्रीकरण लडाखमध्ये झाले आहे आणि त्यात अनेक सुंदर दृश्ये आहेत. चित्रपट निर्मात्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा पाठिंबा अधिक चित्रीकरण आणि पर्यटनाला चालना देण्याची इच्छा दर्शवितो. प्रशासन नवीन चित्रपट धोरणावर देखील काम करत आहे आणि लडाखमध्ये चित्रपट निर्मितीला पूर्णपणे पाठिंबा देईल.”
“धुरंधर” चित्रपटाचे शूटिंग लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. हा चित्रपट या प्रदेशाचे नैसर्गिक सौंदर्य, उंच पर्वत, मोकळी मैदाने आणि अद्वितीय लँडस्केप प्रभावीपणे टिपतो. करमुक्त दर्जा दिल्याने बॉक्स ऑफिसवर “धुरंधर” ला फायदा होईल आणि इतर निर्मिती संस्थांना लडाखला शूटिंग लोकेशन म्हणून विचारात घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
आदित्य धर दिग्दर्शित, “धुरंधर” हा चित्रपट कराचीच्या अंडरवर्ल्ड आणि राजकारणात घुसखोरी करणाऱ्या एका भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्याची कथा सांगतो. चित्रपटाची कथा १९९९ मधील आयसी-८१४ अपहरण, २००१ मधील संसदेवरील हल्ला, २००८ मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन लियारी यासारख्या अनेक प्रमुख वास्तविक जीवनातील घटनांशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे तो एक अत्यंत रोमांचक चित्रपट बनतो. आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी सारखे कलाकार प्रमुख भूमिका साकारत आहेत.