  The First Special Screening Of Ranbir Kapoors Ramayana Was Held At The Cinemark Playa Vista Theater In Los Angeles Usa

परदेशातही रणबीर कपूरचा डंका; 'Ramayana' च्या स्क्रीनिंगला प्रेक्षकांची गर्दी, सोशल मीडियावर पहिला Review

"रामायण" चे पहिले स्पेशल स्क्रिनिंग अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमधील सिनेमार्क प्लेया व्हिस्टा थिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर “रामायण” हा चित्रपट या वर्षातील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. चाहते चित्रपटाच्या टीझरची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. यावर्षी दिवाळीत प्रदर्शित होणाऱ्या “रामायण” चे पहिले स्पेशल स्क्रिनिंग अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमधील सिनेमार्क प्लेया व्हिस्टा थिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. वृत्तानुसार, चित्रपटाला तेथे मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळाली आहे.

द वीकमधील एका वृत्तानुसार, “रामायण” चे पहिले स्क्रिनिंग लॉस एंजेलिसमधील सिनेमार्क प्लेया व्हिस्टा थिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. हे विशेष स्क्रिनिंग १८ ते ६० वयोगटातील निवडक प्रेक्षकांसाठी होते.चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या सुरुवातीच्या प्रतिसादावरून असे दिसून आले आहे की चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणात निर्मिती असूनही, प्रेक्षकांनी चित्रपटाच्या प्रभावी दृश्ये, दृश्य प्रभाव आणि कथाकथनाचे कौतुक केले आहे.

अहवालात पुढे स्पष्ट केले आहे की जे दाखवण्यात आले ते चित्रपटाचा फक्त पहिला भाग होता. हा एक चाचणी प्रयोग होता, कारण दिवाळीत चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपटाचे सतत पुनर्निर्मिती केली जात आहे.नितीश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्रा ​​निर्मित, “रामायण” हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग या दिवाळीत थिएटरमध्ये येणार आहे. हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात बनवण्यात आला आहे.

हिट गाण्यांनंतर रोहित राऊतचा नवा म्युझिक व्हिडिओ, Mahesh Manjrekar यांच्या हस्ते ‘डीपी झूम करून’ गाण्याचं पोस्टर लाँच
चित्रपटातील कलाकारांच्या भूमिका
हा चित्रपट बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. रणबीर कपूर रामची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे आणि यश रावणाची भूमिका साकारणार आहे.

सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार आहे आणि रवी दुबे लक्ष्मणची भूमिका साकारणार आहे. या प्रमुख कलाकारांव्यतिरिक्त, चित्रपटात अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंग, कुणाल रॉय कपूर, राघव जुयाल आणि शीबा चड्ढा अशी मोठी स्टारकास्ट असल्याची चर्चा आहे.

Bigg Boss Marathi 6: सचिन कुमावतने घराबाहेर पडताच केली ‘बिग बॉस’ची नक्कल; तर, ‘या’ स्पर्धकाला म्हटले दुतोंडी!
हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित करण्याचेही नियोजन आहे. या चित्रपटाला ए.आर. रहमान यांनी संगीत दिले असून हॉलिवूड स्टार संगीतकार हंस झिमर यांच्या सहकार्याने हे चित्रपट सादर केले आहे. इतक्या मोठ्या नावांचा समावेश असल्याने आणि केंद्रस्थानी असलेल्या प्रचंड सांस्कृतिक महत्त्वाच्या कथेमुळे, अपेक्षा स्वाभाविकपणे जास्त आहेत.

Published On: Feb 25, 2026 | 01:53 PM

