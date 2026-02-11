Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ; निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल

शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा "ओ रोमियो" हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच निर्मात्यांना मालामाल केले आहे. आणि पहिल्या दिवशी लाखोंची कमाई करून चित्रपटाने चांगली सुरुवात केली आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 11:39 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ
  • निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल
  • ‘O Romeo’ चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट
 

शाहिद कपूरच्या आगामी “ओ रोमियो” या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच या चित्रपटाने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगवली आहे. स्टारकास्टचेही खूप कौतुक होत आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडेही समोर आले आहेत. चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मात्यांनी चांगली कमाई केली आहे. व्हॅलेंटाईन डेला प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटामुळे लक्षणीय कमाई होण्याची अपेक्षा आहे. ॲडव्हान्स बुकिंगद्वारे चित्रपटाने किती कमाई केली आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.

“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

“ओ रोमियो”ने किती केली कमाई?

सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने आतापर्यंत संपूर्ण भारतात १६,२०३ तिकिटे विकली आहेत. शोच्या बाबतीत, ३,४४४ शो बुक झाले आहेत. या सीट्स आणि शोसह, चित्रपटाने ₹३६.६५ लाख कमाई केली आहे. ब्लॉक सीट्ससह, हा आकडा ₹१.४२ कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मातेही श्रीमंत झाले आहेत, त्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत.

पहिल्या दिवशी कमाईत होईल वाढ?

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये सर्वाधिक ॲडव्हान्स बुकिंग झाली आहे. ब्लॉक-सीट सीट्ससह, महाराष्ट्राने ₹२६.०८ लाख, उत्तर प्रदेश ₹१५.२१ लाख आणि दिल्ली ₹३०.९१ लाख कमावले आहेत. पिंकव्हिलाच्या अहवालानुसार, “ओ रोमियो” पहिल्या दिवशी ₹४ कोटी ते ₹७ कोटी दरम्यान कमाई करू शकतो. सर्वात अचूक अंदाज ₹५.५० कोटी आहे. जर कमाईचा अंदाज बरोबर असतील, तर हा चित्रपट या वर्षीच्या सर्वात मोठ्या ओपनिंगपैकी एक असणार आहे.

गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल

चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी टीझर आणि ट्रेलर रिलीज केल्यापासून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्यासोबत अविनाश तिवारी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, दिशा पटानी आणि फरीदा जलाल यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटात रोमान्स आणि ॲक्शन सीक्वेन्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: O romeo advance booking shahid kapoor tripti dimri romantic movie earns crores before release

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…
1

“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…

गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल
2

गुंतवणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक! अभिनेता श्रेयस तळपदेसोबत 12 जणांविरुद्ध FIR दाखल

व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री
3

व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास ‘दो दीवाने शहर में’ मधील ‘वजह बेवजह’ गाणं रिलीज; मृणाल-सिद्धांतची दिसली केमिस्ट्री

संजय नार्वेकरांचा ‘बाबा खत्री’ च्या भूमिकेत Comeback! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा बोनस टिझर ठरला धमाकेदार
4

संजय नार्वेकरांचा ‘बाबा खत्री’ च्या भूमिकेत Comeback! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा बोनस टिझर ठरला धमाकेदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ; निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल

‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ; निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल

Feb 11, 2026 | 11:39 AM
Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

Indian Mutual Fund Market: गुंतवणूकदारांचा कल बदलला? इक्विटी कमी, सोन्याकडे वाढता कल

Feb 11, 2026 | 11:28 AM
Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

Feb 11, 2026 | 11:27 AM
Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या दिवशी चंद्राचे दुहेरी संक्रमण, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Feb 11, 2026 | 11:18 AM
अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा ‘ही’ योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

अंथरुणावर पडल्यानंतर लागेल शांत झोप! नियमित करा ‘ही’ योगासने, शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल

Feb 11, 2026 | 11:16 AM
Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अ‍ॅप, असे असतील फीचर्स

Meta चा मास्टरस्ट्रोक! Snapchat ला टक्कर देण्यासाठी लवकरच लाँच करणार नवं अ‍ॅप, असे असतील फीचर्स

Feb 11, 2026 | 11:16 AM
Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Mumbai: बारावीच्या पहिल्याच पेपरच्या दिवशी काळाचा घाला; चालत्या लोकलमधून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू

Feb 11, 2026 | 11:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM