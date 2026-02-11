‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ; निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल

शाहिद कपूरच्या आगामी “ओ रोमियो” या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच या चित्रपटाने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगवली आहे. स्टारकास्टचेही खूप कौतुक होत आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडेही समोर आले आहेत. चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मात्यांनी चांगली कमाई केली आहे. व्हॅलेंटाईन डेला प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटामुळे लक्षणीय कमाई होण्याची अपेक्षा आहे. ॲडव्हान्स बुकिंगद्वारे चित्रपटाने किती कमाई केली आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.
“ओ रोमियो”ने किती केली कमाई?
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने आतापर्यंत संपूर्ण भारतात १६,२०३ तिकिटे विकली आहेत. शोच्या बाबतीत, ३,४४४ शो बुक झाले आहेत. या सीट्स आणि शोसह, चित्रपटाने ₹३६.६५ लाख कमाई केली आहे. ब्लॉक सीट्ससह, हा आकडा ₹१.४२ कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मातेही श्रीमंत झाले आहेत, त्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत.
पहिल्या दिवशी कमाईत होईल वाढ?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये सर्वाधिक ॲडव्हान्स बुकिंग झाली आहे. ब्लॉक-सीट सीट्ससह, महाराष्ट्राने ₹२६.०८ लाख, उत्तर प्रदेश ₹१५.२१ लाख आणि दिल्ली ₹३०.९१ लाख कमावले आहेत. पिंकव्हिलाच्या अहवालानुसार, “ओ रोमियो” पहिल्या दिवशी ₹४ कोटी ते ₹७ कोटी दरम्यान कमाई करू शकतो. सर्वात अचूक अंदाज ₹५.५० कोटी आहे. जर कमाईचा अंदाज बरोबर असतील, तर हा चित्रपट या वर्षीच्या सर्वात मोठ्या ओपनिंगपैकी एक असणार आहे.
चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी टीझर आणि ट्रेलर रिलीज केल्यापासून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्यासोबत अविनाश तिवारी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, दिशा पटानी आणि फरीदा जलाल यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटात रोमान्स आणि ॲक्शन सीक्वेन्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.