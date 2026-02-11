Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं
स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, BNP पक्षाच्या एका नेत्याचा डोळा काढण्यात आला आहे. सोमवारी (०९ फेब्रुवारी) संध्याकाळी ७.३० सुमारास बीएनपी आणि जमातच्या झालेल्या हाणामारीदरम्यान ही घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. BNP च्या कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, जमातच्या कार्यकर्त्यांकडून लोकांना मतासाठी पैसे वाटप केले जात आहे. या आरोपामुळे दोन्ही पक्षात तीव्र वाद झाला होता. दोन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये चप्पल-बुटांनी हाणामारी झाली होती. या हाणारामारीत जमातच्या कार्यकर्त्यांना पकडून मसूद राणाच्या घरी नेले होते.
यावेळी आपल्या साथीदारांना सोडवण्यासाठी जमातचे इतर काही कार्यकर्ते देखील पाठोपाठ पोहोचले. यावेळी झालेल्या झटापटीत मसूद राणावर हल्ला झाला, ज्यामध्ये त्याला त्याचा डोळा गमवावा लागला. या झटापटीत BNP चे कार्यकर्तेही जखमी झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या घटनेने मसूद राणाच्या घरात भितीचे आणि दु:खाचे वातावरण पसरले आहे. मसूद राणावर सध्या बोगुरा शहीद झियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. दरम्यान या घटनेन राणाच्या आईला शॉक लागून त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
याच वेळी दुसरीकडे बांगलादेशचा विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे हत्याप्रकरण पुन्हा एकाद वर आले आहे. उस्मान हादी हा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून उभा राहिला होता. परंतु यापूर्वीच त्याची हत्या करण्यात आली. या हत्येने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. याचा आरोप जमात-ए-इस्लामीशी जोडला जात आहे. यामुळे हादीचे समर्थक संयुक्त राष्ट्राकडून त्याच्या हत्येप्रकरणी चौकशीची मागणी करत आहेत. सध्या बांगलादेशातील ही अस्थिरता निवडणुकांसाठी धोक्याची मानली जात आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर देखील चिंता व्यक्त केली जात आहे.
