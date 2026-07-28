Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

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चित्रपटाशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले, “‘लव्ह अँड वॉर’चा फर्स्ट लूक लवकरच प्रदर्शित केला जाऊ शकतो. चाहते बऱ्याच दिवसांपासून त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि निर्मातेही आता चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या फर्स्ट लूकवर काम सुरू असून, तो दिवाळी 2026 पूर्वी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. अद्याप त्याची अधिकृत तारीख निश्चित झालेली नसली, तरी येत्या काही आठवड्यांत तो प्रदर्शित होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे चित्रपटाभोवतीचा माहोल आणखी रंगेल.”
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल या प्रमुख तिकडीव्यतिरिक्त चित्रपटातील उर्वरित कलाकारांची नावे निर्मात्यांनी अद्याप गुप्त ठेवली आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावर अनेक कथित कॅरेक्टर लूक व्हायरल झाले होते. मात्र, कोणत्याही लीक झालेल्या किंवा अनधिकृत छायाचित्रांवर विश्वास ठेवू नये, असे चाहत्यांना आवाहन करण्यात आले होते. आता चित्रपटातील अधिकृत कॅरेक्टर लूक प्रदर्शित होण्याची तयारी सुरू असल्याने, भन्साळी यांच्या दृष्टीकोनाची आणि कल्पनाशक्तीची झलक पाहण्याची चाहत्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे.
संजय लीला भन्साळी हे त्यांच्या प्रभावी कथाकथन शैली, भव्य दृश्यरचना आणि भावनिक कथांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे या चित्रपटाकडूनही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा प्रचंड आहेत. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे इंडस्ट्रीतील तीन मोठे कलाकार भन्साळी यांच्या दिग्दर्शनाखाली एकत्र येत असल्याने ‘लव्ह अँड वॉर’बद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
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