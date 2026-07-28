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Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Updated On: Jul 28, 2026 | 04:01 PM IST
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सारांश

दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या बहुप्रतीक्षित 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी माहिती समोर आली आहे. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल यांची मुख्य भूमिका असलेला हा चित्रपट २१ जानेवारी २०२७ रोजी रिलीज होणार असून, 'फर्स्ट लूक'बाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • संजय लीला भन्साळी यांच्या चित्रपटाची प्रतिक्षा
  • ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत मोठी अपडेट
  • लवकरच होणार मोठा खुलासा!
Love And War Update: संजय लीला भन्साळी यांचा ‘लव्ह अँड वॉर’ हा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला आणि प्रेक्षकांना सर्वाधिक प्रतीक्षा असलेला चित्रपट आहे. हा चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी, म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनाच्या वीकेंडला, जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. भन्साळी यांच्या अप्रतिम कथाकथन शैलीसह भव्य दृश्यवैभवाने सजलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर एक अविस्मरणीय आणि भावनिक अनुभव देणार आहे. हा चित्रपट हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, दरम्यान चित्रपटाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

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फर्स्ट लूकची उत्सुकता शिगेला

चित्रपटाशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले, “‘लव्ह अँड वॉर’चा फर्स्ट लूक लवकरच प्रदर्शित केला जाऊ शकतो. चाहते बऱ्याच दिवसांपासून त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आणि निर्मातेही आता चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या फर्स्ट लूकवर काम सुरू असून, तो दिवाळी 2026 पूर्वी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. अद्याप त्याची अधिकृत तारीख निश्चित झालेली नसली, तरी येत्या काही आठवड्यांत तो प्रदर्शित होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे चित्रपटाभोवतीचा माहोल आणखी रंगेल.”

अनेक कथित कॅरेक्टर लूक व्हायरल

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल या प्रमुख तिकडीव्यतिरिक्त चित्रपटातील उर्वरित कलाकारांची नावे निर्मात्यांनी अद्याप गुप्त ठेवली आहेत. गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावर अनेक कथित कॅरेक्टर लूक व्हायरल झाले होते. मात्र, कोणत्याही लीक झालेल्या किंवा अनधिकृत छायाचित्रांवर विश्वास ठेवू नये, असे चाहत्यांना आवाहन करण्यात आले होते. आता चित्रपटातील अधिकृत कॅरेक्टर लूक प्रदर्शित होण्याची तयारी सुरू असल्याने, भन्साळी यांच्या दृष्टीकोनाची आणि कल्पनाशक्तीची झलक पाहण्याची चाहत्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे.

चित्रपटाकडूनही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा प्रचंड

संजय लीला भन्साळी हे त्यांच्या प्रभावी कथाकथन शैली, भव्य दृश्यरचना आणि भावनिक कथांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे या चित्रपटाकडूनही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा प्रचंड आहेत. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे इंडस्ट्रीतील तीन मोठे कलाकार भन्साळी यांच्या दिग्दर्शनाखाली एकत्र येत असल्याने ‘लव्ह अँड वॉर’बद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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Web Title: Sanjay leela bhansali love and war first look and release date update see details

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Published On: Jul 28, 2026 | 04:01 PM

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