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अॅनिमेशनच्या जगात ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’चा डंका; एनेसी 2026 मध्ये होणार भव्य सादरीकरण

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

एस. एस. राजामौली यांचा 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' हा अॅनिमेटेड प्रकल्प प्रतिष्ठित एनेसी इंटरनॅशनल अॅनिमेशन फिल्म फेस्टिव्हल 2026 मध्ये सादर होणार आहे. 'वर्क इन प्रोग्रेस' विभागासाठी निवड झाल्याने चित्रपटाची जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या ‘बाहुबली’ने आता अॅनिमेशन विश्वातही आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ आणि ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर आता ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा महत्त्वाकांक्षी अॅनिमेटेड प्रकल्प जागतिक स्तरावर चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतरच प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती.

या उत्सुकतेला आता आणखी मोठं व्यासपीठ मिळालं आहे. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा प्रकल्प प्रतिष्ठित एनेसी इंटरनॅशनल अॅनिमेशन फिल्म फेस्टिव्हल 2026 मध्ये सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, या महोत्सवाच्या ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ विभागासाठी या चित्रपटाची निवड झाली आहे. अॅनिमेशन क्षेत्रात हा विभाग अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जातो आणि जगभरातील निवडक प्रकल्पांनाच येथे स्थान मिळते.

यापूर्वी ‘स्पायडर-मॅन: इन्टू द स्पायडर-वर्स’ तसेच ऑस्करविजेता ‘फ्लो’ यांसारखे चित्रपटही याच विभागात सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ची निवड ही भारतीय अॅनिमेशन क्षेत्रासाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.

या प्रकल्पाविषयी चाहत्यांमध्ये किती उत्सुकता आहे, याचा अंदाज फेस्टिव्हलमधील पॅनेल चर्चेच्या तिकिटांवरून येतो. बुकिंग सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत सर्व तिकिटे विकली गेली. त्यामुळे ‘बाहुबली’च्या नव्या अध्यायाबाबत जागतिक स्तरावर मोठी उत्सुकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

फ्रान्समधील एनेसी येथे दरवर्षी आयोजित होणारा हा महोत्सव अॅनिमेशन क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो. पारंपरिक अॅनिमेशन, CGI, क्लेमेशन आणि विविध आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित चित्रपट येथे सादर केले जातात.

दरम्यान, ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा दोन भागांत प्रदर्शित होणारा अॅनिमेटेड चित्रपट आहे. पुरस्कारविजेते दिग्दर्शक ईशान शुक्ला यांनी या प्रकल्पाचे दिग्दर्शन केले असून, चित्रपटाचा पहिला भाग 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे आता ‘बाहुबली’च्या या नव्या अॅनिमेटेड पर्वाकडे जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या ‘बाहुबली’ने आता अॅनिमेशन विश्वातही आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ आणि ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर आता ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा महत्त्वाकांक्षी अॅनिमेटेड प्रकल्प जागतिक स्तरावर चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतरच प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती.

या उत्सुकतेला आता आणखी मोठं व्यासपीठ मिळालं आहे. दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा प्रकल्प प्रतिष्ठित एनेसी इंटरनॅशनल अॅनिमेशन फिल्म फेस्टिव्हल 2026 मध्ये सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, या महोत्सवाच्या ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ विभागासाठी या चित्रपटाची निवड झाली आहे. अॅनिमेशन क्षेत्रात हा विभाग अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जातो आणि जगभरातील निवडक प्रकल्पांनाच येथे स्थान मिळते.

यापूर्वी ‘स्पायडर-मॅन: इन्टू द स्पायडर-वर्स’ तसेच ऑस्करविजेता ‘फ्लो’ यांसारखे चित्रपटही याच विभागात सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ची निवड ही भारतीय अॅनिमेशन क्षेत्रासाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.

सामंथा रुथ प्रभूने घेतली मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची भेट; नव्या मुख्यमंत्र्यांना पाहून अभिनेत्री भावुक, फोटो व्हायरल

या प्रकल्पाविषयी चाहत्यांमध्ये किती उत्सुकता आहे, याचा अंदाज फेस्टिव्हलमधील पॅनेल चर्चेच्या तिकिटांवरून येतो. बुकिंग सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत सर्व तिकिटे विकली गेली. त्यामुळे ‘बाहुबली’च्या नव्या अध्यायाबाबत जागतिक स्तरावर मोठी उत्सुकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

फ्रान्समधील एनेसी येथे दरवर्षी आयोजित होणारा हा महोत्सव अॅनिमेशन क्षेत्रातील सर्वात प्रतिष्ठित कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो. पारंपरिक अॅनिमेशन, CGI, क्लेमेशन आणि विविध आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित चित्रपट येथे सादर केले जातात.

सामंथा रुथ प्रभूने घेतली मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांची भेट; नव्या मुख्यमंत्र्यांना पाहून अभिनेत्री भावुक, फोटो व्हायरल

दरम्यान, ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’ हा दोन भागांत प्रदर्शित होणारा अॅनिमेटेड चित्रपट आहे. पुरस्कारविजेते दिग्दर्शक ईशान शुक्ला यांनी या प्रकल्पाचे दिग्दर्शन केले असून, चित्रपटाचा पहिला भाग 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे आता ‘बाहुबली’च्या या नव्या अॅनिमेटेड पर्वाकडे जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Baahubali the eternal war makes a grand mark in the animation world set for a prestigious showcase at annecy 2026

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Published On: Jun 18, 2026 | 03:46 PM

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