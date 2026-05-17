पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

काय आहे व्हिडिओचे रहस्य?
व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ योसेमाइट फॉल्सचे साैंदर्य दाखवतो. हा हा अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील सिएरा नेवाडा पर्वतरांगांमध्ये, योसेमाइट नॅशनल पार्कमध्ये स्थित जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि भव्य धबधब्यांपैकी एक आहे. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, सूर्यास्त होताच धबधब्यावरुन एक प्रखर उन्हाचा प्रकाश असा वाहत जातो की वाटते जणू धबधब्यावरुन आग कोसळत आहे. याचं रंग अगदी आगीसारखा लाल-नारंगी छटात पसरलेला असतो. हे दृष्य फारच मनमोहक जिसते, याला पाहून यावरुन नजर हटेनाशीच होते. हेच कारण आहे की, या व्हिडिओला आतापर्यंत ३ मिलियनहून अधिक लोकांच्या व्यूज मिळाल्या आहेत. व्हिडिओ अजूनही ट्रेंडमध्ये असून लोक या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त करत आहेत.
माहितीनुसार, प्रत्येक वर्षी हे अद्भूत दृष्य पाहायला मिळते ज्याला आगीची नदी (River of Fire) असे म्हटले जाते. तसं पाहायला गेलं तर इतर दिवस हा धबधबा अगदी सामान्य दिसतो पण फेब्रुवारी महिन्यात या धबधब्याचे दृष्य काही दिवस आगीच्या नदीसारखे दिसते. वास्तविक पाहता, सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्यकिरणे या धबधब्यावर एका विशिष्ट कोनातून पडतात, ज्यामुळे या धबधब्यातून वाहणारे पाणी सोनेरी आणि नारंगी रंगांमध्ये अग्नीप्रमाणे चमकू लागते.
For a few minutes each year, sunlight makes this Yosemite waterfall look like a river of fire.😍 pic.twitter.com/hbqXQ295hh — UFO mania (@maniaUFO) May 16, 2026
निसर्गाच्या या सुंदर चमत्काराचा व्हिडिओ @maniaUFO नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘दरवर्षी काही मिनिटांसाठी, सूर्यप्रकाशामुळे योसेमाइटचा हा धबधबा एखाद्या ‘अग्नीनदी’सारखा भासतो’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे नक्की केव्हा घडते?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे AI आहे का? खरं सांगायचं तर, आजकाल यातला फरकच ओळखता येत नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ते अत्यंत नेत्रदीपक आहे. पाहण्यासारखी किती अद्भुत गोष्ट!”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.