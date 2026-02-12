Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा

अभिनेता राजपाल यादवने तिहार तुरुंगात सरेंडर केले, आणि तेव्हापासून अनेक सेलिब्रिटींनी अभिनेत्याला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. परंतु, राजपाल यांचे मोठे भाऊ श्रीपाल यादव यांनी याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:09 AM
  • राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा
  • सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा
  • श्रीपाल यादव त्याच्या भावाच्या कर्जाबद्दल स्पष्टच
 

अभिनेते राजपाल यादव ५ फेब्रुवारी रोजी तिहार तुरुंगात सरेंडर झाले. अनेक वर्षे जुन्या चेक बाउन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याची शेवटची याचिका फेटाळली. २०१० पासून सुरू असलेले हे प्रकरण त्याच्या निर्मिती प्रकल्प “अता पता लापता” च्या अपयशानंतर सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या फसवणूक संबंधित आहे. सोशल मीडियावर राजपालला मदत करण्यासाठी अनेक लोक पुढे आले आहेत, तर त्याचा मोठा भाऊ श्रीपाल यादव म्हणाले की त्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत.

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

श्रीपाल यादवने दैनिक भास्करला सांगितले की, “जर लोकांनी मदत केली असेल, तर कृपया पैसे कुठे दिले गेले ते आम्हाला सांगा. राजपालचे खाते व्यवस्थापित करणाऱ्या व्यक्तीनेही कोणत्याही आर्थिक मदतीची पुष्टी केलेली नाही. जर कोणी मदत केली असेल, तर पैसे कुठे दिले गेले? ते कोणाला दिले गेले? कुटुंबाला याची माहिती का नाही? जर कोणी खरोखर मदत केली असेल तर कुटुंब आभारीच असेल. हे फक्त सोशल मीडियावरील भाषणबाजी आहे आणि जर ते खरे वाटत असेल तर ते खोटे आहे.”

तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपालशी झालेल्या शेवटच्या संभाषणाबद्दल विचारले असता, श्रीपाल म्हणाले की राजपालने त्याला आश्वासन दिले होते की तो लवकरच परत येईल. श्रीपाल यादव यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, “त्याने मला फोन केला आणि म्हणाला, ‘काळजी करू नकोस. मला एका दिवसासाठी कोर्टात जावे लागेल आणि काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.”

महादेव- पार्वतीचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ

श्रीपाल यादव यांनी त्याच्या भावाच्या कर्जाबद्दल मांडले मत

श्रीपाल यादव यांनी त्याच्या भावाने चित्रपटात गुंतवणूक केली आहे याची पुष्टी करताना श्रीपाल यादव म्हणाले, “राजपालने मला आश्वासन दिले होते की तो सिद्ध करेल की त्याने कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही. त्याने चित्रपटात पैसे गुंतवले होते.” दरम्यान, कुटुंबात उत्सवाचे वातावरण आहे. श्रीपाल यादवच्या मुलीचे लग्न आहे आणि कुटुंबाला आशा आहे की राजपाल या कार्यक्रमासाठी त्यांच्यासोबत असेल. श्रीपाल यादव म्हणाले, “आम्हाला खात्री आहे की भाऊ उद्या परत येईल. आमच्या मुलीचे लग्नही घरी होत आहे आणि तयारी सुरू आहे. मला माहित नाही की कोणता पत्रकार इथे आला होता, नाराज होऊन, आणि म्हणू लागला की घरात शोक आहे. अरे, जिथे ५० कामगार काम करत आहेत आणि आम्ही सर्व व्यस्त आहोत तिथे शोक कसा असू शकतो? दुपारची वेळ होती, कामगार जेवत असतील आणि घरी कोणीही नव्हते. घरात शोक दाखवण्यासाठी त्याने कदाचित फोटो काढला असेल.”

