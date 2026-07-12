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US-Iran War: ‘इराणने मोठी चूक केली, आता किंमत मोजावी लागेल’, पीठ हेगसेथ कडाडले; होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद

Updated On: Jul 12, 2026 | 01:39 PM IST
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सारांश

या आठवड्यात अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की, इराणने चुकीचा निर्णय घेतला आणि आता त्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल.

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'इराणने मोठी चूक केली, त्याची किंमत मोजावी लागेल…' तेहरानवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे संरक्षण मंत्र्यांचे विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला
  • पीट हेगसेथ यांचा गंभीर इशारा
  • होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आणि स्फोट

US air strikes on Iran tehran 2026 : पश्चिम आशियातील युद्धाचा भडका आता अधिकच तीव्र झाला असून, अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) समोरासमोर आले आहेत. अमेरिकेने या एकाच आठवड्यात तब्बल तिसऱ्यांदा इराणच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत भीषण हवाई हल्ले केले आहेत. या ताज्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे नवनियुक्त संरक्षण मंत्री (Defense Secretary) पीट हेगसेथ यांनी इराणला अत्यंत कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे (CENTCOM) अधिकृत निवेदन शेअर करताना हेगसेथ यांनी लिहिले की, “इराणने एक अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी केलेली ही चूक त्यांच्यासाठी अत्यंत महागडी ठरणार असून, आता त्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.”

अमेरिकन लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हा लष्करी हल्ला शनिवारी सायंकाळी ७:१५ वाजता (अमेरिकन वेळेनुसार) सुरू करण्यात आला. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या एका व्यापारी मालवाहू जहाजावर इराणने बेकायदेशीर कारवाई केली होती. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) सायप्रस देशाचा ध्वज असलेल्या ‘एम/व्ही जीएफएस गॅलेक्सी’ (M/V GFS Galaxy) या मोठ्या कंटेनर जहाजावर अचानक हल्ला केला आणि ते थांबवले. आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरील या दादागिरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठीच अमेरिकेने इराणवर हा तिसरा मोठा हल्ला केला आहे.

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इराणचा दावा: जहाजाने नियम तोडले, इशारा देऊनही थांबले नाही

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या हल्ल्याच्या काही वेळापूर्वीच इराणच्या आयआरजीसी (IRGC) नौदलाने एका निवेदनाद्वारे या कारवाईचे समर्थन केले होते. इराणच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी एका कंटेनर जहाजाला अडवले कारण ते जहाज कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय आपल्या निर्धारित सागरी मार्गापासून विचलित होण्याचा प्रयत्न करत होते आणि इराणच्या सागरी हद्दीत घुसले होते. इराणच्या नौदलाने या जहाजाला वारंवार थांबण्याचा इशारा दिला होता, मात्र तरीही जहाजाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच इराणला आपल्या सुरक्षेसाठी ही कारवाई करावी लागली. मात्र, या घटनेमुळे दोन्ही देशांमधील आधीच असलेला तणाव आता टोकाला पोहोचला असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती चिथावणी दिल्याबद्दल अमेरिका आणि इराण एकमेकांवर थेट आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.

credit – social media and Twitter

अमेरिकेच्या सेंटकॉमचे असे म्हणणे आहे की, इराणला यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य कराराचे (MoU) आणि सागरी नियमांचे पालन करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती. असे असूनही, इराणने पुन्हा एकदा निष्पाप नागरी खलाशी आणि व्यापारी जहाजांवर हल्ले करण्याचे सत्र सुरूच ठेवले. म्हणूनच, अमेरिकेच्या लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, ते प्रत्युत्तरादाखल केवळ अशा इराणी लष्करी क्षमता आणि तळांना लक्ष्य करत आहेत, ज्यांचा वापर करून इराण आंतरराष्ट्रीय मालवाहू जहाजांवर हल्ले करतो.

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इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी केली बंद; किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये भीषण स्फोट

अमेरिकेच्या या विनाशकारी हल्ल्यानंतर लगेचच संतप्त झालेल्या इराणने जगाला हादरवणारी घोषणा केली आहे. इराणने म्हटले आहे कि, जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्था ‘इर्ना’ (IRNA) मार्फत सांगितले की, जोपर्यंत अमेरिका या प्रदेशातील आपला बेकायदेशीर लष्करी हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदच राहील आणि कोणत्याही देशाच्या जहाजाला या मार्गातून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

इराणने अमेरिकेला आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना असाही कडक इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्यावर यापुढे आणखी एखादा हल्ला झाला, तर ते या संपूर्ण आशियाई प्रदेशात असलेल्या अमेरिकेच्या इतर शत्रू लष्करी तळांना (Military Bases) थेट लक्ष्य करतील. दरम्यान, इराणी सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू झाल्यानंतर इराणच्या बंदर अब्बास (Bandar Abbas) आणि सिरिक (Sirik) या प्रमुख किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये एकामागून एक अनेक शक्तिशाली स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत, ज्यामुळे तिथल्या स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. या स्फोटांमुळे इराणचे मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

Web Title: Us attacks iran thrice pete hegseth warning strait of hormuz closed gfs galaxy ship explosions

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Published On: Jul 12, 2026 | 01:39 PM

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