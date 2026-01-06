Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘रणवीर सिंग आणि आयुष्मानने केला कास्टिंग काउचचा सामना’, समलैंगिक निर्माते आणि शाहरुख खानबद्दलही मोठा दावा

एका वरिष्ठ पत्रकाराने असा दावा केला आहे की रणवीर सिंग आणि आयुष्मान खुराना यांना चित्रपटसृष्टीत कास्टिंग काउचच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. त्यांनी शाहरुख खान आणि करण जोहर यांच्याबद्दलही गंभीर दावा केला आहे.

  • रणवीर आणि आयुष्मानने केला कास्टिंग काउचचा सामना
  • समलैंगिक निर्माते आणि शाहरुख खानबद्दलही मोठा दावा
  • अभिनेते समलैंगिक दिग्दर्शकांसोबत काम करण्यास घाबरतात
 

बॉलीवूडमध्ये, कोण कोणाशी डेटिंग करत आहे, कोण कोणाशी लग्न करत आहे किंवा कोण कोणासोबत वेळ घालवत आहे याबद्दलच्या चर्चा नेहमीच घडत असतात. चाहत्यांनाही कलाकारांबद्दलचे हे तपशील जाणून घ्यायचे असतात. ते स्टार्सच्या बँक बॅलन्सपासून ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत आणि नातेसंबंधांपर्यंत सर्व काही जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. कधीकधी, कलाकारांच्या लैंगिकतेबद्दलही चर्चा केली जाते. अलिकडच्या काळात, पुरुष कलाकारांच्या पुरुष दिग्दर्शकांशी असलेल्या संबंधांच्या अफवा पसरत आहेत. परंतु, कोणीही या तपशीलांचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही आणि म्हणून त्या अफवाच राहिल्या आहेत.

दरम्यान, एका वरिष्ठ पत्रकाराने बॉलीवूडबद्दलचे खरे सत्य उघड केले आहे. तिने चित्रपट उद्योगाबद्दलचे एक मोठे सत्य उघड केले आहे. पत्रकार सिमी चांडोक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये स्पष्ट केले की बॉलीवूडमध्ये उभयलिंगी कलाकारांची उपस्थिती असूनही, त्यापैकी बहुतेक जण उघडपणे बाहेर येण्यास घाबरतात. सिमी चांडोक यांनी यामागील कारण देखील स्पष्ट केले. “समजा एखादा बॉलीवूड नायक उघडपणे कबूल करतो की तो समलिंगी आहे किंवा उभयलिंगी आहे. जेव्हा तो पडद्यावर एखाद्या नायिकेशी रोमान्स करताना दिसतो, तेव्हा प्रेक्षक त्याला त्याच प्रकारे स्वीकारतील का?” हे सगळं ते “व्हेरीइंटरेस्टिंग” पॉडकास्टवर म्हणताना दिसले आहेत.

अखेर शशांक केतकरने स्क्रिन शॉट्ससह केलं नाव जाहीर, 5 लाख बुडवणारा ‘हा’ मराठी निर्माता गोत्यात

पत्रकाराने दिग्दर्शकाचे नाव न घेता केला दावा?

तसेच त्या पुढे म्हणाल्या, “मी नावे घेणार नाही, पण अनेक दिग्दर्शक आहेत. एक दिग्दर्शक आहे ज्याने सलमान खान, रणवीर सिंग, हृतिक रोशन, शाहिद कपूर आणि इतर अनेक कलाकारांसोबत काम केले आहे. सर्वांना माहित आहे की तो समलैंगिक आहे. त्याचे कधीही कोणत्याही महिलेसोबत दीर्घकालीन संबंध नव्हते, फक्त एक संबंध होता जो खूपच कमी काळ टिकला आणि संपला.” असे त्यांनी म्हटले.

अभिनेते समलैंगिक दिग्दर्शकांसोबत काम करण्यास घाबरतात

सिमी चांडोकने दावा केला की कलाकारांमधील समलैंगिकता देखील एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्या याबद्दल सांगताना म्हणाल्या, “जर एखादा दिग्दर्शक उघडपणे त्याची समलैंगिकता जाहीर करतो, तर अनेक प्रमुख कलाकार त्याच्यासोबत काम करण्यास कचरतात. त्यांना कास्टिंग काउचची भीती वाटते.” गेल्या काही वर्षांत अनेक कलाकारांनी त्यांच्या अनुभवांबद्दल सांगितले आहे, म्हणून ही भीती वास्तवात रुजलेली आहे असेही त्यांनी म्हटले. सिमी चांडोक पुढे म्हणाल्या, “अनेक कलाकारांनी कबूल केले आहे की त्यांना त्यांच्या संघर्षाच्या दिवसांत तडजोड करण्यास सांगितले गेले होते. आयुष्मान खुराना आणि रणवीर सिंग यांनी अशा परिस्थितींना तोंड देण्याबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.”

पत्नीसह तुरुंगात असलेल्या विक्रम भट्ट यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका, FIR रद्द करण्यास मिळाला नकार

जेव्हा शाहरुख खान म्हणाला, “मी त्रिलिंगी आहे.”

तेव्हा सिमी चांडोकने तो काळ आठवला जेव्हा शाहरुख खान आणि करण जोहर यांच्या जवळीकतेच्या अफवा पसरत होत्या. त्या म्हणाल्या, “एकदा शाहरुख खानला करण जोहरसोबतच्या त्याच्या जवळीकतेबद्दल विचारण्यात आले होते. त्याच्या विनोदी पद्धतीने त्याने उत्तर दिले, ‘मी त्रिलिंगी आहे.’ हे विधान इतके शक्तिशाली आणि हुशार होते की त्यामुळे या अटकळींना लगेचच पूर्णविराम मिळाला.”

करण जोहरसोबतच्या जवळीकतेबद्दल शाहरुख खानने हे सांगितले

पत्रकार म्हणाल्या आमच्या सहयोगी द टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत शाहरुख खानने त्याच्या लैंगिकतेबद्दलच्या अफवांना हसत उत्तर दिले. तो म्हणाला, “मला पुरुष किंवा महिला आवडत नाहीत. मी माझ्या पत्नीवर खूप प्रेम करतो आणि तिच्याशी रिलेशनशिपमध्ये आहे. मला ‘सेक्स अँड द सिटी’ मधील ती ओळ खूप आवडते – मी त्रिलिंगी आहे. मी लैंगिकतेशी संबंधित काहीही करून पाहतो. त्यामुळे अरे, हे सर्व थांबवा.” असे अभिनेता म्हणाला होता.

 

 

 

