फक्त ६ मिनिटांच्या डान्ससाठी तमन्ना भाटियाने घेतले चित्रपटाएवढे मानधन, अभिनेत्रीची नव्या वर्षात धमाकेदार सुरुवात

दक्षिण भारतीय चित्रपट आणि बॉलीवूडमध्ये आपला ठसा उमटवणारी तमन्ना भाटियाने तिच्या आयटम नंबर गाण्यांनीही स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. अलिकडे, तमन्ना तिच्या चित्रपटांपेक्षा तिच्या नृत्य सादरीकरणामुळे जास्त चर्चेत आहे. अलिकडेच, “जैलर” मधील “कवाला”, “स्त्री 2” मधील “आज की रात” आणि “द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” मधील “घाफूर” सारख्या गाण्यांनी तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली आहे. यामुळे तिला “आयटम सॉन्ग क्वीन” हा टॅग मिळाला आहे. सध्या, तिच्या नवीन वर्षाच्या सादरीकरणाच्या मानधनाबद्दल बरीच चर्चा रंगली आहे.
तमन्ना भाटियाने ६ मिनिटांच्या डान्ससाठी घेतले एवढे मानधन
अलीकडेच, तिने गोव्यात एका भव्य नवीन वर्षाच्या पार्टीत सादरीकरण केले. कार्यक्रमातील तमन्नाच्या उत्साही नृत्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले. परंतु, त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे तमन्ना ६ मिनिटांच्या सादरीकरणासाठी मोठी रक्कम आकारत असल्याचे वृत्त आहे. अभिनेत्रीने ६ मिनिटांच्या डान्ससाठी चित्रपटाएवढी फी घेतल्याचे समजले आहे.
६ मिनिटांच्या परफॉर्मन्ससाठी ६ कोटी रुपये?
वृत्तानुसार, तमन्नाने तिच्या ६ मिनिटांच्या परफॉर्मन्ससाठी ६ कोटी रुपये घेतले असल्याचे समोर आले आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी गोव्यातील बागा बीच येथील लास ओलास बीच क्लबमध्ये नवीन वर्षाच्या दिवशी एक भव्य उत्सव आयोजित करण्यात आला होता. तमन्नाने पंजाबी स्टार सोनम बाजवासोबत स्टेज शेअर केला होता आणि “आज की रात” या गाण्यावरील तिच्या नृत्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोकांनी तिच्या उर्जेचे आणि स्क्रीन प्रेझेन्सचे कौतुक केले. असे म्हटले जाते की तिने एका मिनिटाच्या डान्स मूव्हसाठी १ कोटी रुपये घेतले आहे.
तमन्नाचा शेवटचा चित्रपट “अरणमनाई ४”.
अभिनेत्री किंवा तिच्या टीमने अधिकृतपणे या माहितीची पुष्टी केलेली नसली तरी, या बातमीने मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. तमन्नाच्या अभिनयाव्यतिरिक्त, गायक मिलिंद गाबा यांनीही सादरीकरण केले. तमन्नाला तमिळ चित्रपट “अरणमनाई ४” आणि हिंदी चित्रपट “रेड २” मध्ये शेवटची दिसली आहे. परंतु, ती सध्या बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये व्यस्त आहे आणि वृत्तानुसार, तिचे तीन हिंदी चित्रपट पाइपलाइनमध्ये आहेत.