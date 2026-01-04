Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संजय दत्तने सांगितल्या जेलमधील आठवणी; म्हणाला, “असं अन्न मिळायचं की..”

अभिनेता संजय दत्त सध्या धुरंधर या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. त्याने दिलेल्या एका मुलाखतीत जेलमधील आठवणी सांगितल्या आहेत.

Updated On: Jan 04, 2026 | 02:57 PM
संजय दत्त सध्या “धुरंधर” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात त्याने पोलिस अधीक्षक (एसपी) चौधरी असलमची भूमिका साकारली होती. अलीकडेच एका पापाराझीने संजय दत्तच्या वर्तनाबद्दल माहिती उघड केली. वरिंदर चावला यांनी सांगितले की संजू बाबा फोटोग्राफरला दारू पिण्यास कसे भाग पाडायचे आणि एकदा तो अडचणीत असताना त्याला मदत कशी करायची. संजय दत्तने स्वतः त्याच्या आयुष्यात काही कठीण प्रसंग अनुभवले. १९९३ च्या बॉम्बस्फोटात वापरलेल्या शस्त्रांपैकी एक (एके-५६) त्याच्या घरातून सापडली, ज्यामुळे त्याला पाच वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. आणि जेव्हा तो तुरुंगातून बाहेर आला तेव्हा तो त्याच्या आयुष्याचे वर्णन करताना भावनिक झाला. संजय दत्तने खुलासा केला की त्याला तुरुंगात असे अन्न दिले जात होते जे गाढव देखील खात नाही. तो त्याच्या दिवसाची सुरुवात अश्रूंनी करायचा.

येरवडा तुरुंगातून सुटल्यानंतर संजय दत्तने पत्रकार परिषद घेतली. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्याला एकांतवासात ठेवण्यात आल्याचे त्याने स्पष्ट केले. त्याने स्पष्ट केले की त्याने एक वर्ष फक्त हरभरा डाळ खाल्ली. त्याला राजगिरा नावाची डाळ देण्यात आली, ही एक प्रकारची डाळ आहे जी गायी आणि बकऱ्या देखील खात नाहीत.

संजय दत्तने असेही सांगितले की तुरुंगात त्याला असे अन्न दिले जात होते जे गाढवही खात नाही. त्या अन्नात कीटकांचा भरणा होता, पण दत्त अजूनही त्यातून मिळणाऱ्या प्रोटीनसाठी ते खात असे. संजय दत्तने सांगितले की जेव्हा तो तुरुंगात गेला तेव्हा त्याचे वजन १०० किलोग्रॅम होते, परंतु जेव्हा तो बाहेर आला तेव्हा त्याचे वजन फक्त ४० किलोग्रॅम कमी झाले होते.

दरम्यान, संजय दत्तने एकदा इंडिया टुडेला सांगितले की तुरुंगात असताना त्याने भारतीय तुरुंगांमधील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याने सांगितले की ब्रिटिश काळातील नियमावली अजूनही पाळली जात आहे आणि कैद्यांच्या डोक्यावर जेलर बसल्यासारखे वाटते. संजय म्हणाला की तुरुंगात त्याला कोणतीही व्हीआयपी वागणूक दिली जात नव्हती, उलट, त्याला इतर सामान्य कैद्यांपेक्षा खूपच वाईट वागणूक दिली जात होती.

१९ एप्रिल १९९३ रोजी मुंबई पोलिसांना संजय दत्तच्या घराची झडती घेताना एके ५६ सापडल्याची माहिती आहे. त्याच्यावर बेकायदेशीरपणे शस्त्रे बाळगल्याचा आरोप होता आणि त्याला त्या वेळी अटक करण्यात आली होती. नंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले. ४ मे १९९३ रोजी संजय दत्तचा जामीन रद्द करण्यात आला आणि त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली. त्यानंतर, २००६ मध्ये, संजय दत्त शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत दोषी आढळला आणि टाडा न्यायालयाने बेकायदेशीरपणे शस्त्रे बाळगल्याबद्दल अभिनेत्याला सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. संजय दत्तची शिक्षा मे २०१६ मध्ये संपणार होती, परंतु तुरुंगातील त्याच्या चांगल्या वर्तनामुळे, त्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अभिनेत्याची सुटका झाली.

