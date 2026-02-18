15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

२०११ मध्ये प्रदर्शित झालेला बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा “रावण” हा चित्रपट प्रचंड हिट झाला होता. चित्रपटाच्या व्हीएफएक्सने सर्व चाहत्यांचे मन जिंकले होते. या चित्रपटात करीना कपूर आणि अर्जुन रामपाल देखील दिसले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. १५ वर्षांनंतरही चित्रपटाचे व्हीएफएक्स अजूनही लक्षात आहेत. 15 वर्षांनंतर या चित्रपटाच्या सिक्वेलची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबद्दल दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांना अनेकदा सिक्वेलबद्दल विचारण्यात आले.
दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत खुलासा केला की, “मलाही ‘रावण २’ बनवायचा आहे.’ शाहरुख खानने पत्रकार परिषदेत सांगितले की तो हा चित्रपट करू इच्छितो. पण ‘रावण’ बनवण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागतील, जो बराच काळ आहे. त्यानंतर, मी माझ्या आयुष्यातील तीन वर्षे कधी द्यायची याचा विचार करेन आणि त्यावेळी शाहरुख खान मोकळा असेल का याचा विचार करेन. त्यानंतर आपण बोलू, कारण शाहरुख खान एकामागून एक चित्रपट बनवण्यात व्यस्त आहे.”
गेल्या वर्षी, २०२५ मध्ये, त्याच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त, शाहरुख खानने “रावण २” बद्दल चर्चा केली आणि सांगितले की जर अनुभव सिन्हा यांनी “रावण” बनवण्याचा निर्णय घेतला तरच तो बनवला जाईल. तो असेही म्हणाला, “जर देवाची इच्छा असेल आणि योग्य वेळ आली तर आपण ते पुन्हा करू शकतो. काहीही असो, मला वाटते की ते आता करणे सोपे आहे.”
शाहरुख खानच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल बोलायचे झाले तर, तो सध्या “किंग” या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे, जो २४ डिसेंबर २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. या चित्रपटात त्याची मुलगी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पदुकोण, राणी मुखर्जी आणि अनिल कपूर यांच्यासह इतर कलाकार दिसतील. चाहते “किंग” ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
