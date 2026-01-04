Jay Bhanushali आणि Mahhi Vij यांचा घटस्फोट; लग्नाच्या 14 वर्षांनंतर नात्याला पूर्णविराम, अभिनेत्याने पोस्ट करत सांगितलं सत्य

जय भानुशाली आणि माही विज हे टेलिव्हिजनवरील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ते घटस्फोटाच्या अफवांमुळे चर्चेत आहेत. या अफवांमध्ये, माही विज अलीकडेच “सेहर होने को है” या शोसह टेलिव्हिजनवर परतली. आता, अभिनेता जय भानुशालीने घटस्फोटाची घोषणा केली आहे. दोघे वेगळे होत आहेत आणि माही आणि जयने स्वतः हे उघड केले आहे.
जय भानुशाली याने ही घोषणा करताना लिहिले की, “आम्ही आयुष्याच्या या कठीण प्रवासात वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आम्ही एकमेकांबद्दलचा आदर आणि आदर कायम ठेवू. शांती, वाढ, दयाळूपणा आणि मानवता ही नेहमीच आमची मार्गदर्शक मूल्ये राहिली आहेत. आम्ही सर्वोत्तम पालक, सर्वोत्तम मित्र बनण्याचा आणि आमच्या मुलांसाठी, तारा आणि खुशी-राजवीरसाठी जे योग्य आहे ते करण्याचा प्रयत्न करतो.”
जय भानुशाली-माही विज यांचा घटस्फोट
त्याने पुढे लिहिले, “आम्ही जरी वेगळे होत असलो तरी, यात कोणतीही अस्थिरता नाही आणि या निर्णयाशी कोणताही नकारात्मक संबंध नाही. कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्यापूर्वी, कृपया हे लक्षात ठेवा की आम्ही ड्रामापेक्षा शांतता पसंत करतो. आम्ही एकमेकांचा आदर करू, एकमेकांना पाठिंबा देऊ आणि नेहमीप्रमाणेच मित्र राहू. परस्पर आदराने, आम्ही पुढे जाताना तुम्हाला सर्वांचा आदर आणि प्रेम मिळो अशी आमची इच्छा आहे.”
जय आणि माही वेगळे राहायचे
२०२५ पर्यंत, लोकप्रिय टीव्ही जोडपे जय आणि माही घटस्फोट घेत असल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. विशेष म्हणजे, दोघे एकत्र फोटो पोस्ट करत नव्हते, ज्यामुळे काही चाहत्यांना असे वाटले की ते वेगळे राहत आहेत. एका सूत्राने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की जय आणि माहीची कायदेशीर घटस्फोटाची प्रक्रिया जुलै ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान पूर्ण होईल.
जय आणि माहीचे लग्न आणि मुले
नंतर, माहीने घटस्फोटाच्या अफवांचे खंडन केले आणि कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. अफवा कायम राहिल्या. अनेक वृत्तांतांमध्ये असे म्हटले गेले होते की ते दोघे वेगळे राहत आहेत आणि लवकरच घटस्फोट घेणार आहेत. आता, जय आणि माही दोघांनीही याबद्दल पोस्ट केले आहे आणि त्यांचे वेगळे होण्याची घोषणा केली आहे. जय आणि माहीचे २०११ मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना तीन मुले आहेत.