The 50’ च्या विजेत्याचे नाव जाहीर? बिग बॉसच्या ‘या’ एक्स कंटेस्टंटने मारली बाजी

टीव्हीवरील सर्वात मोठा रिअॅलिटी शो, “द ५०” सध्या चर्चेत आहे. या शोमध्ये दररोज ट्विस्ट आणि वळणे येत आहेत. आता हा शो अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्पर्धक अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. विजेत्याची घोषणा आता झाली आहे. अहवालानुसार, हा ट्रॉफी “बिग बॉस” च्या माजी स्पर्धकाला मिळणार आहे. मात्र निर्मात्यांनी अद्याप या विषयावर अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. कोणत्या स्पर्धकाचे विजेते म्हणून नाव देण्यात आले आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.
शोचा ग्रँड फिनाले भाग १९ फेब्रुवारी रोजी शूटिंग करण्यात आल्याच्या अफवांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. टीव्ही आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एपिसोड्स सहसा नंतर प्रसारित केले जातात, परंतु हे एपिसोड्स आधीच शूट केले जातात. दरम्यान, ग्रँड फिनालेच्या शूटिंगदरम्यान शोच्या विजेत्याचे नाव उघड झाले आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर आणखी चर्चा सुरू झाली आहे.
“बीबी तक” च्या सोशल मीडिया रिपोर्टनुसार, “बिग बॉस १६” चा पहिला रनर-अप शिव ठाकरे याचे विजेते म्हणून नाव घेण्यात येत आहे. अहवाल असे दर्शवितात की ठाकरे यांनी शोची ट्रॉफी जिंकली आहे, जरी हा भाग अद्याप प्रसारित झालेला नाही. अहवाल असे दर्शवितात की शिवने अंतिम टास्कमध्ये प्रिन्स नरुला, मिस्टर फैसू, रजत दलाल आणि कृष्णा श्रॉफ सारख्या बलाढ्य स्पर्धकांना पराभूत केले. दरम्यान, शिवचे चाहते या बातमीने खूप आनंदित झाले आहेत.
🚨 BREAKING! Shiv Thakare becomes the WINNER of India’s biggest reality show #The50 Congratulations!! 🎊 — BBTak (@BiggBoss_Tak) February 19, 2026
शिव ठाकरेने खेळाच्या सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे. त्याने त्याचा खेळ अतिशय जोशात राखला आहे. प्रेक्षकही त्याचा खेळ अनुभवत आहेत आणि त्याचे चाहते बनले आहेत. या शोपूर्वी ठाकरे “बिग बॉस १६” आणि “झलक दिखला जा” सारख्या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसला आहे. “बिग बॉस” मधील शिव ठाकरेंच्या कामगिरीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला, जरी त्यांना ट्रॉफी जिंकता आली नाही.
Finalllyyyyy 😭😭❤️ Shiv Thakare Won The50. Cant Express My Happines 😭❤️#ShivThakare #The50Show #The50 pic.twitter.com/BCwY8H7o5y — Truth Slayer (@TruthSlayer_24) February 19, 2026
