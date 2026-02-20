Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

The 50’ च्या विजेत्याचे नाव जाहीर? बिग बॉसच्या ‘या’ एक्स कंटेस्टंटने मारली बाजी

रिअॅलिटी शो, "द ५०" सध्या चर्चेत आहे.या शोच्या विजेत्या स्पर्धकाचे नाव लिक झाले असून या स्पर्धकाच्या नावाची चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार सुरू आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

टीव्हीवरील सर्वात मोठा रिअॅलिटी शो, “द ५०” सध्या चर्चेत आहे. या शोमध्ये दररोज ट्विस्ट आणि वळणे येत आहेत. आता हा शो अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्पर्धक अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. विजेत्याची घोषणा आता झाली आहे. अहवालानुसार, हा ट्रॉफी “बिग बॉस” च्या माजी स्पर्धकाला मिळणार आहे. मात्र निर्मात्यांनी अद्याप या विषयावर अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. कोणत्या स्पर्धकाचे विजेते म्हणून नाव देण्यात आले आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

शोचा ग्रँड फिनाले भाग १९ फेब्रुवारी रोजी शूटिंग करण्यात आल्याच्या अफवांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. टीव्ही आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एपिसोड्स सहसा नंतर प्रसारित केले जातात, परंतु हे एपिसोड्स आधीच शूट केले जातात. दरम्यान, ग्रँड फिनालेच्या शूटिंगदरम्यान शोच्या विजेत्याचे नाव उघड झाले आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर आणखी चर्चा सुरू झाली आहे.

“बीबी तक” च्या सोशल मीडिया रिपोर्टनुसार, “बिग बॉस १६” चा पहिला रनर-अप शिव ठाकरे याचे विजेते म्हणून नाव घेण्यात येत आहे. अहवाल असे दर्शवितात की ठाकरे यांनी शोची ट्रॉफी जिंकली आहे, जरी हा भाग अद्याप प्रसारित झालेला नाही. अहवाल असे दर्शवितात की शिवने अंतिम टास्कमध्ये प्रिन्स नरुला, मिस्टर फैसू, रजत दलाल आणि कृष्णा श्रॉफ सारख्या बलाढ्य स्पर्धकांना पराभूत केले. दरम्यान, शिवचे चाहते या बातमीने खूप आनंदित झाले आहेत.

 

TOXIC Teaser Out: यशचा खतरनाक अवतार; ‘राया’च्या दमदार अ‍ॅक्शनसमोर KGF ही मागे, टीझरने वेधले लक्ष

शिव ठाकरेने खेळाच्या सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांना भुरळ घातली आहे. त्याने त्याचा खेळ अतिशय जोशात राखला आहे. प्रेक्षकही त्याचा खेळ अनुभवत आहेत आणि त्याचे चाहते बनले आहेत. या शोपूर्वी ठाकरे “बिग बॉस १६” आणि “झलक दिखला जा” सारख्या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसला आहे. “बिग बॉस” मधील शिव ठाकरेंच्या कामगिरीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला, जरी त्यांना ट्रॉफी जिंकता आली नाही.


शिवजयंतीनिमित्त डोंबिवलीत ‘स्वराज्य’ संकल्पनेला मिळाली उभारी; छत्रपतींच्या इतिहासाला साजेसं भव्य शीर्षक गीत रिलीज

Web Title: The 50 winner announced this exbigg boss contestant takes the trophy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत
1

“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी
2

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…
3

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…

The 50: आता हेच बघायचं बाकी होत! निक्की-अरबाजचं ब्रेकअप? नातं संपलं…, म्हणाली ‘मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला…’
4

The 50: आता हेच बघायचं बाकी होत! निक्की-अरबाजचं ब्रेकअप? नातं संपलं…, म्हणाली ‘मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
The 50’ च्या विजेत्याचे नाव जाहीर? बिग बॉसच्या ‘या’ एक्स कंटेस्टंटने मारली बाजी

The 50’ च्या विजेत्याचे नाव जाहीर? बिग बॉसच्या ‘या’ एक्स कंटेस्टंटने मारली बाजी

Feb 20, 2026 | 12:50 PM
मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

मराठी यूट्यूबर JustNeelThings बाबा झाला हो; भावनिक व्हिडिओ शेअर करत दिली आनंदाची बातमी !

Feb 20, 2026 | 12:48 PM
Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

Brian Bennett : 2026 च्या T20 विश्वचषकाचा असा ओपनर ज्याला कोणत्याही गोलंदाजाला आतापर्यत आऊट करता आले नाही…

Feb 20, 2026 | 12:45 PM
सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Feb 20, 2026 | 12:44 PM
Baramati Plane Crash:  ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील गुपिते उघड होणार? DFDR डेटा यशस्वीपणे डाउनलोड

Baramati Plane Crash:  ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील गुपिते उघड होणार? DFDR डेटा यशस्वीपणे डाउनलोड

Feb 20, 2026 | 12:42 PM
AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

AI Impact Expo 2026: Airtel, Jio, Vi साठी इशारा? BSNL 5G लाँचचा काउंटडाउन सुरू… 6 महिन्यांत यूजर्सना मिळणार हायस्पीड सेवा

Feb 20, 2026 | 12:39 PM
हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

हैदराबादातून सुरू झालेला ७०,००० कोटींचा ‘बिर्याणी घोटाळा’ उघड; बिलिंग सॉफ्टवेअर फेरफारातून देशभरात कडक कारवाई

Feb 20, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM