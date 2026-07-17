Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता कलाकार मंडळींकडून पाठिंबा मिळत आहे.सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या आंदोलनाला अनेक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत असून काही कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे. 3 Idiots या चित्रपटात आमिर खानने सोनम वांगचुक यांचे पात्र साकारले होते. पण आज अनेक कलाकार त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देत उपोषण सोडण्याची मागणी करत आहेत. मात्र आमिर खाननं आणि सिनेमातील इतर कलाकरांनी अजून भाष्य केलं नाही. असा प्रश्न उपस्थित होत होता. अखेर आमिर खानने यावर मौन सोडले आहे.
आमिर खानने गुरुवारी ‘लगान’च्या स्क्रीनिंगला विशेष उपस्थिती लावून लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलचा (LIFF) समारोप केला. हा चित्रपट LIFF च्या समारोप सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरला. स्क्रीनिंगनंतर, आमिर खानने चित्रपट प्रदर्शित झाल्याच्या २५ वर्षांनंतर त्याचा प्रभाव आणि वारसा यावर चर्चा केली. या दरम्यान, अभिनेत्याने प्रेक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली.
संभाषणादरम्यान, आमिरला सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबद्दल विचारण्यात आले, ज्यांच्यापासून ‘3 Idiots’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटातील त्याचे ‘रांचो’ हे पात्र प्रेरित झाले होते असे मानले जाते. या चर्चेत सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाचाही उल्लेख झाला आणि या विषयावर अभिनेत्याला त्याचे विचार विचारण्यात आले.
#india Aamir Khan Denies Sonam Wangchuk Link to ‘3 Idiots’ Amid Activist’s Fast #cjp_पार्टी In a recent London Indian Film Festival conversation, Aamir Khan dismissed claims that Ladakhi engineer and activist Sonam Wangchuk inspired his iconic Rancho character in the 2009… — Thepagetoday (@thepagetody) July 17, 2026
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‘3 इडियट्स’साठी सोनम वांगचुक यांच्याकडून प्रेरणा मिळाल्याबद्दल आमिर म्हणाला, “नाही, खरं तर ते खरं नाही. हा एक गैरसमज आहे. जेव्हा आम्ही ‘3 इडियट्स’ बनवत होतो, तेव्हा मला सोनमबद्दल काहीच माहिती नव्हती. मी अलीकडेच ‘चतुर’चा एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यात त्याने तसे म्हटले होते. पण तो चुकीचा आहे. ‘चतुर’ला कदाचित तसे वाटत असेल, पण मला तुम्हाला सांगायचे आहे की, चित्रपटाचे दोन लेखक – राजू आणि अभिजात – या दोघांनाही सोनमबद्दल काहीच माहिती नव्हती.”
त्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषण सुरू ठेवलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल वाढत्या चिंतेविषयी आमिरला विचारण्यात आले. आमिर म्हणाला, “आम्हा सर्वांना त्यांच्या प्रकृतीची आणि जिवाची खूप काळजी आहे. सर्व काही ठीक होईल अशी आम्ही आशा करतो. ते आपले उपोषण संपवतील अशी आम्हा सर्वांना आशा आहे.”
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