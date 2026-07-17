शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: आमिर खान ने सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर भाष्य केलं असून त्याने याचवेळी '3 Idiots' हा चित्रपट त्यांच्या जीवनावर आधारित नसल्याचे स्पष्ट करत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेवरही भाष्य केले.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला आता कलाकार मंडळींकडून पाठिंबा मिळत आहे.सोनम वांगचुक यांनी २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या आंदोलनाला अनेक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत असून काही कलाकारांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही केली आहे. 3 Idiots या चित्रपटात आमिर खानने सोनम वांगचुक यांचे पात्र साकारले होते. पण आज अनेक कलाकार त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देत उपोषण सोडण्याची मागणी करत आहेत. मात्र आमिर खाननं आणि सिनेमातील इतर कलाकरांनी अजून भाष्य केलं नाही. असा प्रश्न उपस्थित होत होता. अखेर आमिर खानने यावर मौन सोडले आहे.

आमिर खानने गुरुवारी ‘लगान’च्या स्क्रीनिंगला विशेष उपस्थिती लावून लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलचा (LIFF) समारोप केला. हा चित्रपट LIFF च्या समारोप सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरला. स्क्रीनिंगनंतर, आमिर खानने चित्रपट प्रदर्शित झाल्याच्या २५ वर्षांनंतर त्याचा प्रभाव आणि वारसा यावर चर्चा केली. या दरम्यान, अभिनेत्याने प्रेक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरेही दिली.

संभाषणादरम्यान, आमिरला सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबद्दल विचारण्यात आले, ज्यांच्यापासून ‘3 Idiots’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटातील त्याचे ‘रांचो’ हे पात्र प्रेरित झाले होते असे मानले जाते. या चर्चेत सोनम वांगचुक यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाचाही उल्लेख झाला आणि या विषयावर अभिनेत्याला त्याचे विचार विचारण्यात आले.

 

‘मी अभिनेता आहे, नेता नाही’, Sonam Wangchuk यांच्या मुद्द्यावर विवेक ओबेरॉयची प्रतिक्रिया चर्चेत; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार

‘3 इडियट्स’साठी सोनम वांगचुक यांच्याकडून प्रेरणा मिळाल्याबद्दल आमिर म्हणाला, “नाही, खरं तर ते खरं नाही. हा एक गैरसमज आहे. जेव्हा आम्ही ‘3 इडियट्स’ बनवत होतो, तेव्हा मला सोनमबद्दल काहीच माहिती नव्हती. मी अलीकडेच ‘चतुर’चा एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यात त्याने तसे म्हटले होते. पण तो चुकीचा आहे. ‘चतुर’ला कदाचित तसे वाटत असेल, पण मला तुम्हाला सांगायचे आहे की, चित्रपटाचे दोन लेखक – राजू आणि अभिजात – या दोघांनाही सोनमबद्दल काहीच माहिती नव्हती.”

त्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतर येथे उपोषण सुरू ठेवलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल वाढत्या चिंतेविषयी आमिरला विचारण्यात आले. आमिर म्हणाला, “आम्हा सर्वांना त्यांच्या प्रकृतीची आणि जिवाची खूप काळजी आहे. सर्व काही ठीक होईल अशी आम्ही आशा करतो. ते आपले उपोषण संपवतील अशी आम्हा सर्वांना आशा आहे.”

Aamir Khan : अभिजीत दिपकेने अभिनेत्यावर साधला निशाणा! म्हणाला ‘ज्या माणसाच्या नावावर इतके पैसे…’

Web Title: Aamir khan breaks silence on sonam wangchuks hunger strike clarifies the 3 idiots connection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shraddha Walker Death Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला चार वर्षे; खटला लांबवण्यासाठी आफताबकडून नवनवे डाव? कुटुंबाचा संताप
1

Shraddha Walker Death Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला चार वर्षे; खटला लांबवण्यासाठी आफताबकडून नवनवे डाव? कुटुंबाचा संताप

‘मी अभिनेता आहे, नेता नाही’, Sonam Wangchuk यांच्या मुद्द्यावर विवेक ओबेरॉयची प्रतिक्रिया चर्चेत; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार
2

‘मी अभिनेता आहे, नेता नाही’, Sonam Wangchuk यांच्या मुद्द्यावर विवेक ओबेरॉयची प्रतिक्रिया चर्चेत; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार

Shalmali Kholgade : गायिकेने सरकारवर साधला निशाणा; ‘हे प्रतिनिधी की मालक?’ केला थेट सवाल
3

Shalmali Kholgade : गायिकेने सरकारवर साधला निशाणा; ‘हे प्रतिनिधी की मालक?’ केला थेट सवाल

सोनम वांगचुक यांना शिक्षणमंत्री करा…; CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी
4

सोनम वांगचुक यांना शिक्षणमंत्री करा…; CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Jul 17, 2026 | 12:49 PM
Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Jul 17, 2026 | 12:44 PM
Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Jul 17, 2026 | 12:37 PM
NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

Jul 17, 2026 | 12:33 PM
व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Jul 17, 2026 | 12:20 PM
पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन ट्रेनचे उद्घाटन! अवघ्या 5 रुपयांत जींद ते सोनीपत प्रवास, प्लॅटफॉर्म तिकिटापेक्षाही स्वस्त भाडे

पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन ट्रेनचे उद्घाटन! अवघ्या 5 रुपयांत जींद ते सोनीपत प्रवास, प्लॅटफॉर्म तिकिटापेक्षाही स्वस्त भाडे

Jul 17, 2026 | 12:15 PM
‘भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही..’, बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका

‘भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही..’, बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका

Jul 17, 2026 | 12:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा